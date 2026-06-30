ABD finans sisteminde işlem sonrası altyapıya ilişkin önemli bir adım atıldı. Depository Trust & Clearing Corporation bünyesindeki National Securities Clearing Corporation, ABD hisse senetleri için 24 saat, haftada 5 gün clearing hizmetini devreye aldı. Böylece geleneksel piyasa saatlerinin ötesine uzanan işlemler için neredeyse kesintisiz bir işlem sonrası yapı oluşturuldu.

İşlem sonrası süreçte yeni dönem

Bu adım, özellikle uzatılmış işlem saatlerinin teknik olarak sürdürülebilmesi açısından dikkat çekiyor. Bir alım satım işleminin tamamlanabilmesi için eşleştirme, clearing ve risk kontrollerinin settlement öncesinde tamamlanması gerekiyor. Bu süreçler sürekliye yakın çalışmadığında, daha uzun işlem saatleri operasyonel darboğazlara yol açabiliyor.

NSCC’nin 24×5 clearing modelinin bu soruna yanıt vermesi amaçlanıyor. Yapı, ABD hisse senedi piyasalarında işlem sonrası hizmetlerin daha geniş zaman dilimlerinde devam etmesini sağlayarak küresel yatırımcı talebine uyum arayışını güçlendiriyor.

NSCC’nin 24×5 clearing hizmeti, geleneksel piyasa saatlerinin ötesinde uzanan işlemler için eşleştirme, clearing ve risk yönetimi süreçlerinin kesintisize yakın biçimde sürdürülmesine imkan tanıyor.

Nasdaq, Cboe, MEMX, OTC Markets, Instinet, Apex Fintech, Blue Ocean Technologies ve Bruce Markets gibi sektörün önde gelen kurumları da uygulamaya destek verdi. Bu tablo, piyasa oyuncularının daha esnek ve daha uzun çalışma saatlerine uygun altyapıya duyduğu ihtiyacın güçlendiğine işaret ediyor.

Ripple Prime’ın üyeliği neden izleniyor?

Öne çıkan bir diğer gelişme ise Ripple Prime’ın konumu oldu. Daha önce Hidden Road olarak bilinen şirket, Ripple’ın satın alımının ardından Ripple Prime adıyla NSCC’ye doğrudan üye haline geldi. Bu üyelik, şirkete Wall Street’in kritik işlem sonrası clearing ağlarından birine doğrudan erişim sağlıyor.

Ripple Prime, geleneksel finans ile blokzincir tabanlı altyapılar arasındaki kesişim noktasında faaliyet gösteriyor. Şirketin kurumsal tezgah üstü işlemlerle sermaye piyasası hizmetlerinde XRP Ledger kullandığı belirtiliyor. Ancak DTCC, NSCC clearing süreçlerinde XRPL ya da XRP’nin settlement amacıyla kullanıldığına dair bir açıklama yapmadı.

Mini sözlük: NSCC, ABD’de menkul kıymet işlemlerinin clearing ve risk yönetimi süreçlerinde merkezi rol oynayan bir kurumdur. Clearing ise işlemin taraflar arasında doğrulanması, netleştirilmesi ve tamamlanmaya hazır hale getirilmesi sürecini ifade eder.

Bu gelişme, blokzincir odaklı şirketlerin finansal sistemin çevresinde kalan yapılar olmaktan çıkıp çekirdek piyasa altyapılarıyla daha yakın çalışmaya başladığını gösteren işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Dikkat çeken nokta, bu dönüşümün mevcut sistemi bir anda değiştirmekten çok, adım adım güçlendirmeye dayanması oldu.

Küresel yatırımcıların farklı zaman dilimlerinde ABD hisse senetlerine erişim talebinin artması ve dijital varlık piyasalarının 7 gün 24 saat açık yapısı, geleneksel finans altyapısında daha bağlantılı ve daha esnek bir modele geçişi hızlandırıyor. NSCC’nin yeni clearing yapısı ile Ripple Prime’ın kurumsal alandaki genişleyen rolü de bu yönelimin son örnekleri arasında yer aldı.