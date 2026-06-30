Chainlink ağında 48 saatte 6.100 yeni cüzdan adresi oluşurken LINK fiyatı $7.30 seviyesinde kaldı

Chainlink ekosisteminde kullanıcı tabanı hızla genişlerken LINK fiyatı zayıf seyrini koruyor. Son veriler, ağa 48 saat içinde 6.100’den fazla yeni cüzdan adresinin katıldığını gösterdi. Bu artış, 2026 boyunca görülen en güçlü adres büyümesi olarak öne çıktı.

Adres sayısında dikkat çeken artış

Blokzincir veri platformu Santiment, Chainlink’in Ethereum ağındaki bakiyeli cüzdan sayısının 892.800’e yükseldiğini açıkladı. Beş günlük dönemde 8.000’den fazla yeni adresin eklenmesi, kullanıcı tabanındaki genişlemenin hız kazandığına işaret etti. Ağdaki adres artışı, fiyat hareketlerinden bağımsız olarak benimsenme düzeyini ölçen temel göstergeler arasında yer alıyor.

Saintiment, Chainlink’in toplam cüzdan sayısında parabolik sayılabilecek bir büyüme görüldüğünü, Ethereum üzerindeki bakiyeli adreslerin 892.800’e ulaştığını ve yalnızca beş günde 8.000’den fazla yeni kullanıcı eklendiğini paylaştı.

Analistler, mevcut hız korunursa Chainlink’in bu hafta sona ermeden 900.000 cüzdan eşiğini aşabileceğini değerlendiriyor. Aynı ivmenin sürmesi halinde ağın yaz bitmeden 1 milyon kullanıcı sınırına yaklaşabileceği öngörülüyor.

Gösterge Veri 48 saatte yeni adres 6.100+ 5 günde yeni cüzdan 8.000+ Toplam bakiyeli cüzdan 892.800 Güncel fiyat $7.30 52 haftalık zirve $27.70

Fiyat baskısı sürerken kurumsal ilgi devam ediyor

LINK son üç ayda yaklaşık %20 değer kaybetti ve $7.30 civarında işlem görüyor. Bu seviye, tokenın son dönemdeki dip bölgelerine yakın kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Buna karşılık Santiment, adres büyümesindeki ivmenin Project Pangea, DTCC teminat girişimleri, tokenleştirilmiş finansal ürünlerdeki genişleme ve kesintisiz hisse verisi akışı gibi gelişmelerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

Bazı piyasa gözlemcileri, fiyat zayıf kalırken görülen birikim eğiliminin daha sonra daha geniş çaplı piyasa ilgisinin önünü açabildiğini vurguluyor.

Chainlink, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanında önemli bir altyapı sağlayıcısı olarak konumlanıyor. Bu alan, hisse senetleri, sabit getirili araçlar ve gayrimenkul gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde temsil edilmesini kapsıyor. Pazarın büyüklüğü 2025 başındaki $15.2 milyar seviyesinden $32.2 milyara çıktı.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel bir varlığın mülkiyet veya hak bilgisinin blokzincir üzerinde dijital tokene dönüştürülmesi anlamına gelir. DTCC ise ABD sermaye piyasalarında menkul kıymet takas ve saklama altyapısında merkezi rol oynayan kuruluştur.

Chainlink’in altyapı rolü

Chainlink, blokzincir ağlarını dış veri kaynakları ve geleneksel finans sistemleriyle buluşturan oracle ve bağlantı çözümleri sunuyor. Bu yapı hem Ethereum gibi açık ağlarda hem de finans kuruluşlarının kullandığı izinli özel ağlarda çalışabiliyor. Bu esneklik, kurumların farklı mimarileri denediği dönemde protokolün önemini artırıyor.

Kurumsal tarafta DTCC, UBS ve Mastercard gibi isimlerin Chainlink ile çeşitli çalışmalarda yer aldığı aktarılıyor. New York Borsası ile Nasdaq da tokenleştirilmiş hisse yapıları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Chainlink’in bu alandaki teknik konumu, geleneksel finans ile blokzincir arasında köprü kurma iddiasını güçlendiriyor.

Buna rağmen piyasa uzmanları, yalnızca cüzdan sayısındaki artışın tek başına kalıcı fiyat yükselişi anlamına gelmediğini vurguluyor. İşlem hacmi, zincir üstü hareketlilik, birikim eğilimi ve teknik görünüm gibi başka göstergelerin de aynı yönde sinyal vermesi gerekiyor.