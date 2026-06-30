SOL 71,37 dolara geriledi! Kritik destek bölgesinde neler yaşandı?

Solana, son 24 saatte 71,37 dolara kadar çekildi. Bu düşüş, Bitcoin öncülüğündeki daha geniş piyasa düzeltmesiyle aynı döneme denk geldi. Fiyat hareketi, yatırımcıların kısa vadede özellikle 65 ile 71 dolar aralığını yakından izlediğini gösterdi.

Kritik destek bölgesi öne çıktı

Zincir üstü veriler, 65 ile 71 dolar aralığında 60 milyondan fazla SOL el değiştirdiğini ortaya koydu. Bu yoğunlaşma, söz konusu bandı Solana için en güçlü yakın destek alanlarından biri haline getirdi. Bu tür bölgelerde çok sayıda yatırımcının pozisyon taşıması, fiyat geri çekilmelerinde savunma hattı oluşturabiliyor.

Ali Charts, 65 ile 71 dolar aralığında 60 milyondan fazla SOL’un el değiştirdiğini, bu nedenle bu bölgenin en güçlü destek alanlarından biri olarak öne çıktığını belirtti. Analiste göre bu talep kümesi korunduğu sürece yükseliş yapısı tamamen bozulmuş sayılmayabilir.

SOL 70 doların üzerinde kalabilirse fiyatın bir süre yatay seyretmesi ve ardından 73 dolar direncini test etmesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 70 doların altına sarkılması halinde ilk etapta 64 dolar seviyesi izleniyor. Bu desteğin de kırılması durumunda 53,10 dolar seviyesi kısa vadede öne çıkan bir sonraki alan olarak değerlendiriliyor.

Teknik göstergelerde karmaşık tablo

Piyasadaki zayıflık doğrudan Solana ekosistemine özgü bir gelişmeden kaynaklanmıyor. Aynı zaman diliminde Bitcoin yüzde 1,43 gerilerken toplam kripto para piyasasının değeri de yüzde 1,18 düştü. Bu görünüm, Solana’nın hala yüksek oynaklığa sahip varlıklar arasında yer aldığını gösteriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 16 seviyesinde bulunuyor. SOL ayrıca 72,48 dolar civarındaki 30 günlük üssel hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Bazı teknik ölçümler günlük grafikte zayıf momentuma işaret ederken, başka analizlerde RSI’ın 51,60 seviyesine yükseldiği ve MACD tarafında olumlu bir kesişim oluştuğu görülüyor. Bu ayrışma, satış baskısının azalabileceğine işaret etse de daha güçlü hacim ve direnç üstü kapanışlar olmadan net bir dönüş sinyali vermiyor.

World Xyz açıklaması ilgi topladı

Solana ekosisteminde uzun süredir merak edilen World Xyz de kimliğini açıkladı. Proje daha önce world xyz alan adını 80 bin dolara satın almasıyla gündeme gelmişti. Açıklamanın ardından SOL fiyatı gün içinde yüzde 2,86 arttı ve proje etrafındaki ilgi yeniden canlandı.

Mini sözlük: x402, internette yazılım ajanlarının ve uygulamaların ödeme yaparak servis kullanmasına imkan tanımayı hedefleyen teknik bir ödeme standardı yaklaşımı olarak anılıyor. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ise tahvil, gayrimenkul veya fon gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsillere dönüştürülmesini ifade ediyor.

Solana Foundation bünyesinde görev yapan Vibhu, World’ü x402 protokolü üzerinde kurulan, niyet odaklı bir mutabakat altyapısı olarak tanımladı. Platformun, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna yönelik merkeziyetsiz bir çerçeve sunduğu aktarıldı.

Analistlerin izlediği seviyeler genişledi

AltCryptoGems analisti Sjuul, kısa vadeli grafiklerde SOL’un bir miktar güç gösterdiğini, ancak yüksek zaman dilimlerinde baskının sürdüğünü söyledi. Analiste göre anlamlı bir toparlanma için 78 dolar seviyesinin yeniden kazanılması gerekiyor.

Sjuul, düşük zaman dilimlerinde gücün görüldüğünü ancak daha büyük resimde sorunların sürdüğünü vurguladı. Analist, kalıcı bir toparlanmanın başlaması için 78 dolar seviyesinin yeniden destek haline gelmesini gerekli görüyor.

Diğer değerlendirmelerde 65 ile 75 dolar bandının kaybedilmesi halinde 50 ile 55 dolar aralığına doğru yeni bir baskı oluşabileceği belirtiliyor. İkinci çeyrekte Solana işlem hacminin 67 milyar dolara ulaştığı, ETF tarafında ise haziran ayında 5,8 milyon dolarlık çıkış görüldüğü ifade edildi. Piyasada ayrıca 15 milyon dolarlık kısa pozisyonun geri çekilmenin derinleşip derinleşmeyeceği sorusunu öne çıkardığı görülüyor.