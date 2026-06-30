Avustralya’da kripto transferlerinde yeni dönem başladı! Kullanıcıları hangi kurallar bekliyor?

Avustralya’da yerel düzenlemeye tabi kripto para borsalarını kullananlar, çarşamba gününden itibaren daha sıkı transfer kurallarıyla karşılaşacak. Ülkede “travel rule” olarak bilinen uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, düzenlenmiş platformlar üzerinden gönderilen ve alınan tüm kripto varlık işlemlerinde ek kimlik ve karşı taraf bilgileri istenecek.

Transferlerde ek bilgi zorunluluğu

Temmuzdan itibaren, Avustralya’daki lisanslı kripto platformlarında yapılan her transfer için kullanıcıların alıcı ya da göndericiye ilişkin bazı bilgileri paylaşması gerekecek. Bunlar arasında işlemin yapıldığı kişinin adı ve transferin bağlantılı olduğu platformun adı yer alıyor. Kural, tutara bağlı bir alt sınır içermediği için küçük meblağlı transferler de dahil olmak üzere tüm işlemleri kapsıyor.

Swyftx’te dolandırıcılık ve finansal suçlar biriminin başında bulunan Gabby Lewis, çoğu kullanıcı açısından etkinin sınırlı kalacağını söyledi.

Gabby Lewis, kullanıcıların gerekli bilgileri büyük ölçüde bir kez paylaşacağını, bu bilgilerin daha sonra kayıt altına alınarak sonraki işlemlerde yeniden kullanılabileceğini belirtti.

Düzenleme, kullanıcıların kişisel verileriyle blokzincir işlemlerinin ilişkilendirilmesi ve bu bilgilerin sızma riski nedeniyle uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Buna karşın Lewis, söz konusu uygulamanın yalnızca kripto varlıklara özgü olmadığını, benzer yükümlülüklerin finansal hizmetlerin başka alanlarında da uzun zamandır geçerli olduğunu vurguladı.

Uluslararası çerçeveye uyum hedefi

Avustralya’nın attığı adım, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşik Krallık gibi bu kuralları daha önce uygulamaya alan ülkelerle uyum sağlama amacı taşıyor. Mali Eylem Görev Gücü, 2019’da bu çerçeveyi kripto varlık transferlerine de genişletmişti.

Kuralların temel amacı kara para aklama, terörün finansmanı ve dolandırıcılıkla mücadelede transferlerin izlenebilirliğini artırmak. Uygulamanın denetimi, ülkenin mali istihbarat kurumu AUSTRAC tarafından yürütülecek.

Mini sözlük: Travel rule, sanal varlık transferlerinde gönderici ve alıcıya ait belirli bilgilerin hizmet sağlayıcılar arasında paylaşılmasını öngören uyum kuralıdır. AUSTRAC ise Avustralya’da kara para aklama ve finansal suçlarla mücadeleden sorumlu resmi mali istihbarat kurumudur.

Soğuk cüzdan transferleri de kapsama giriyor

Düzenlenmiş bir borsadan kişisel saklamaya ait bir adrese, örneğin soğuk cüzdana, kripto gönderildiğinde de ek doğrulama istenecek. Kullanıcıların bu adresin sahibi olduklarını beyan etmeleri ve doğrulamaları beklenecek.

Lewis, bu aşamanın genellikle cüzdanın kullanıcıya ait olduğuna dair hızlı bir onaydan ibaret olduğunu, ek adımların esas olarak başka bir kişi ya da başka bir borsayı içeren transferlerde devreye girdiğini kaydetti.

Bu yönüyle Avustralya, alt limit uygulamayan Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerle aynı çizgide duruyor. ABD ise yalnızca 3.000 dolar ve üzerindeki transferlerde bilgi topluyor.

Borsalar hazırlığa başladı, kullanıcı tepkileri karışık

Avustralya’da faaliyet gösteren bazı platformlar uygulamayı şimdiden hayata geçirmeye başladı. Kraken 31 Martta süreci başlatırken, CoinJar da salı günü yeni kuralları devreye aldı. Düzenleme, Avustralya parlamentosunun 2024’te kabul ettiği yasal çerçevenin parçası olarak uygulanıyor.

Çevrim içi kullanıcı yorumlarında ise farklı görüşler öne çıktı. Bazı kullanıcılar anonim transfer imkanının fiilen ortadan kalkacağını savunurken, bazıları düzenlenmiş platformların zaten hiçbir zaman tam anlamıyla anonim olmadığını dile getirdi. Bir kısım kullanıcı da yeni yükümlülüklerin özellikle soğuk cüzdan kullanımını artırabileceğini öne sürdü.