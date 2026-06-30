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Kripto Para

ARK Invest son üç işlem gününde Coinbase ve Circle dahil kripto hisselerinde 43,5 milyon dolarlık alım yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ARK Invest, son üç işlem gününde kripto hisselerine 43,5 milyon dolar ayırdı.
  • 📈 Alımların büyük kısmını Coinbase ve Circle oluştururken $COIN ve Circle hisseleri portföyde öne çıktı.
  • 📉 Bu hamle, Circle'ın son bir ayda %27,6 ve Coinbase'in %16,9 gerilediği dönemde geldi.
  • 🧭 Bitcoin 58.190 dolara inerken ABD'de CLARITY Act beklentilerinin de zayıfladığı görüldü.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Teknoloji odaklı varlık yönetim şirketi ARK Invest, kripto piyasasındaki son gerileme sırasında kripto bağlantılı hisselerde alıma yöneldi. Şirket, son üç işlem gününde Coinbase, Circle, Bullish, Robinhood ve SoFi Technologies hisselerine toplam 43,5 milyon dolar ayırdı.

İçindekiler
1 Alımların dağılımı
2 Piyasadaki düşüşe karşı pozisyon
3 Fonlara yansıyan değişim

Alımların dağılımı

ARK Invest verilerine göre şirket, perşembe gününden bu yana 122.544 adet Coinbase hissesi aldı. Bu alımın değeri yaklaşık 18,6 milyon dolar oldu. Aynı dönemde 169.777 adet Circle hissesi de portföylere eklendi ve bu işlemin büyüklüğü yaklaşık 12,9 milyon dolara ulaştı.

Şirket ayrıca kripto para borsası Bullish hisselerinde yaklaşık 5,2 milyon dolarlık alım yaptı. Robinhood hisselerine 5,12 milyon dolar, kripto varlıklara yakın duruşuyla bilinen SoFi Technologies hisselerine ise pazartesi günü 1,69 milyon dolar yatırım yapıldı. Robinhood son aylarda özellikle tokenizasyon alanındaki hamleleriyle öne çıkıyor. Tokenizasyon, gerçek dünya varlıklarının veya finansal araçların blokzincir üzerinde dijital tokene dönüştürülmesi anlamına geliyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse, tahvil, fon payı veya gayrimenkul gibi varlıkların dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır. Bu yapı, alım satımın daha hızlı yapılmasına ve varlıkların daha küçük parçalara bölünerek erişimin genişlemesine imkan verebilir.

ŞirketKodAlım tutarı
CoinbaseCOIN18,6 milyon dolar
CircleCRCL12,9 milyon dolar
BullishBLSH5,2 milyon dolar
RobinhoodHOOD5,12 milyon dolar
SoFi TechnologiesSOFI1,69 milyon dolar

Piyasadaki düşüşe karşı pozisyon

Bu alımlar, yatırımcıların son haftalarda kripto bağlantılı hisselere karşı daha temkinli davrandığı bir dönemde geldi. Son bir ayda Circle hisseleri %27,6, Coinbase hisseleri %16,9 ve Bullish hisseleri %26,3 değer kaybetti.

ARK Invest, son üç işlem gününde düşüş yaşayan kripto bağlantılı hisselerde alım yaparak Coinbase ve Circle pozisyonlarını belirgin biçimde artırdı.

Aynı dönemde Bitcoin fiyatı 58.190 dolara kadar gerileyerek son iki yılın en düşük seviyelerine yaklaştı. ABD’de CLARITY Act düzenlemesinin kasım ayındaki ara seçimlerden önce yasalaşacağına yönelik beklentilerin de zayıfladığı görülüyor.

Fonlara yansıyan değişim

Yeni alınan hisselerin büyük bölümü ARK Invest’in amiral gemisi fonu olan ARK Innovation ETF’ye eklendi. Bunun ardından ARK Next Generation Internet ETF geldi. Kripto ve finans teknolojisi odaklı ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF de bu süreçte ek alımlarla güçlendirildi. ARK Invest, Cathie Wood’un kurduğu ve özellikle yıkıcı teknoloji temalı yatırımlarıyla tanınan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Şirket, son üç işlem gününde SpaceX ve Palantir hisselerindeki pozisyonlarını da artırdı. Buna karşılık Alibaba, Roku, Strata Critical Medical ve bazı diğer şirketlerdeki paylarını azalttı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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