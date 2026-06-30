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Cardano (ADA)

Cardano fiyatı $0.147 seviyesinde kalırken, $0.160 direnci ve $0.145 desteği öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano fiyatı $0.1472 seviyesinde kalırken piyasada temkinli görünüm sürdü.
  • 📊 $ADA için $0.160 direnci aşılırsa $0.173 seviyesi yeniden test edilebilir.
  • ⚠️ $0.145 desteğinin kaybedilmesi halinde satıcıların kontrolü güçlenebilir.
  • 🛠️ Nuvola Digital’in Cardano üzerindeki çalışmaları ekosistemde geliştirici ilgisinin sürdüğünü gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano ağında geliştirici faaliyetleri sürse de ADA fiyatındaki hareket sınırlı kaldı. ADA, yazım sırasında $0.1472 seviyesinde işlem gördü ve son 24 saatte %2.36 yükseldi. Buna karşın piyasa göstergeleri, yatırımcıların yıl başından bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi görmemesi nedeniyle temkinli duruşunu koruduğuna işaret etti.

İçindekiler
1 Geliştirici faaliyetleri dikkat çekti
2 Teknik seviyelerde temkinli görünüm sürüyor
3 Hareketli ortalamalar düşüş eğilimini korudu
4 Vadeli işlem verileri bekleyişe işaret etti

Geliştirici faaliyetleri dikkat çekti

Cardano topluluğunun son Developer Spotlight içeriğinde Nuvola Digital öne çıktı. Şirketin CEO’su Raul De Benedittis, Nuvola Digital’in Cardano’yu mutabakat katmanı olarak neden seçtiğini anlattı. De Benedittis ayrıca şifreli dosya paylaşımı, merkeziyetsiz bulut depolama, Web2’den Web3’e geçiş ve merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağlarını desteklemeyi amaçlayan crowdshare modeli üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Mini sözlük: DePIN, fiziksel altyapıların blokzincir tabanlı teşviklerle topluluk tarafından kurulup işletilmesini hedefleyen merkeziyetsiz ağ modelidir. Mutabakat katmanı ise işlemlerin kesinleştiği ve ağdaki kayıtların doğrulandığı temel altyapıyı ifade eder.

Raul De Benedittis, havacılık ve deniz mühendisliği geçmişinin Cardano üzerinde merkeziyetsiz altyapı kurma vizyonunu şekillendirdiğini, bu nedenle Nuvola Digital’in mutabakat katmanı olarak Cardano’yu tercih ettiğini aktardı.

Bu gelişme, Cardano ekosisteminde üretimin devam ettiğini gösterdi. Ancak mevcut piyasa koşulları nedeniyle bu tür adımların kısa vadeli fiyat hareketinden çok, ağın uzun vadeli büyümesine katkı sunduğu değerlendiriliyor. Bu görünüm, ADA fiyatındaki tepkinin zayıf kalmasının nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Teknik seviyelerde temkinli görünüm sürüyor

Teknik göstergeler, ADA’nın halen baskı altında olduğunu gösterdi. Fiyatın alt Bollinger bandına yakın seyretmesi, son toparlanmaya rağmen satıcıların avantajını koruduğunu ortaya koydu. İlk önemli kırılma seviyesi $0.160 olarak izlenirken, alımların güç kazanması halinde bir sonraki direnç $0.173 seviyesinde bulunuyor. Aşağıda ise $0.145 seviyesi yakın destek olarak öne çıkıyor.

On Balance Volume göstergesindeki aşağı yönlü eğilim de son yükselişe rağmen alım ilgisinin belirgin biçimde güçlenmediğine işaret etti. Bu durum, fiyat toparlansa bile hareketin henüz geniş katılımlı bir dönüşe evrilmediğini düşündürüyor.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat$0.1472Son 24 saatte %2.36 artış
İlk direnç$0.160Kırılması halinde yükseliş denemesi güçlenebilir
İkinci direnç$0.173Alım ivmesi artarsa test edilebilir
Yakın destek$0.145Altına inilmesi halinde satış baskısı artabilir

Hareketli ortalamalar düşüş eğilimini korudu

İkinci grafik de benzer bir tablo ortaya koydu. ADA fiyatı, 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu $0.202 seviyesinin ve 200 günlük hareketli ortalamanın yer aldığı $0.275 seviyesinin altında kaldı. Bu yapı, daha geniş zaman diliminde düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

Bununla birlikte MACD histogramının hafif şekilde pozitife dönmesi, satış baskısının zayıflamaya başlayabileceğine işaret etti. ADA’nın $0.160 üzerinde kalıcı biçimde yükselmesi halinde $0.173 seviyesine doğru yeni bir deneme ihtimali artabilir. Buna karşılık $0.145 desteğinin kaybedilmesi, alıcılar yeniden güç kazanana kadar daha derin bir geri çekilme riskini gündemde tutuyor.

Vadeli işlem verileri bekleyişe işaret etti

CoinGlass açık pozisyon verileri de yatırımcıların son toparlanmaya rağmen temkinli kaldığını gösterdi. Fiyatın dengelenmeye başlamasına karşın açık pozisyondaki değişim, piyasada daha büyük yönlü işlemler için yeterli güvenin henüz oluşmadığını ortaya koydu.

Fiyat ile açık pozisyonun birlikte kalıcı biçimde yükselmesi, piyasaya yeni katılımın güçlendiğine işaret edebilir. Açık pozisyonun zayıflaması ise son hareketin ivme kaybettiğini gösterebilir.

Genel görünümde Cardano ekosistemi geliştirici katkısıyla güçlenmeyi sürdürürken, kısa vadede fiyatlamada daha çok genel piyasa yönü belirleyici oldu. Bu nedenle yatırımcıların odağında hem teknik teyit hem de daha geniş kripto para piyasasındaki eğilim yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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