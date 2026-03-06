Vancouver Belediyesi’nin Bitcoin Rezervi Girişimi Yasal Engel Nedeniyle Reddedildi

Vancouver Belediyesi’nin şehir rezervlerinin bir kısmını Bitcoin ile değerlendirme planı, yasal uygunluk engeline takılarak oylamaya dahi sunulmadan iptal edildi. Belediye personelinin hazırladığı 6 Mart tarihli hukuki incelemede, yürürlükteki yasalar kapsamında Bitcoin’in kamu fonlarının saklandığı rezervlerde yatırım varlığı olarak kullanılamayacağı net olarak ifade edildi.

Yasal Çerçevedeki Engeller

Vancouver’ın finansal uygulamalarını belirleyen Vancouver Charter adlı mevzuat, belediyelerin kamu kaynaklarını sadece devlet tahvilleri ve banka garantili yatırımlar gibi risksiz kabul edilen geleneksel enstrümanlarda değerlendirmesine imkan tanıyor. Buna ek olarak, British Columbia’da yürürlükte olan Municipal Finance Authority Act, belediye yatırımlarının yalnızca sabit getirili veya nakit benzeri varlıklarla sınırlandırılmasını zorunlu kılıyor. Bu kısıtlamaların temelinde, kamu fonlarını riskten koruma amacı bulunuyor.

British Columbia Belediyesi İşleri Bakanlığı da hem Community Charter hem de Vancouver Charter kapsamında kripto varlıkların geçerli bir ödeme aracı ya da rezerv varlığı olarak tanınmadığını açıkladı. Yani yaşanan süreçte bir politik görüş ayrılığından çok, doğrudan yasa gereği bir sınır olduğu anlaşıldı. Mevcut mevzuat değişmediği sürece, Belediye Meclisi’nin hangi kararı alacağından bağımsız olarak Bitcoin’in kamu rezervlerine eklenmesi mümkün görünmüyor.

Belediye personeli, uygulamanın yasal olarak imkansız olduğu gerekçesiyle 2024 başında çıkarılan Bitcoin rezervi girişiminin geri çekilmesini tavsiye etti. Bu konuda nihai iptal kararı, 10 Mart’ta yapılacak meclis toplantısında oylanacak.

Yasada Tek Bir İstisna

Hazırlanan hukuki değerlendirmede dikkat çeken bir istisna da yer aldı. Buna göre, teknik olarak Vancouver Belediyesi vergi ve harç ödemelerinde Bitcoin kabul edebilir; ancak alınan tutarın anında Kanada dolarına çevrilip doğrudan belediyenin hesaplarına aktarılması şart. Yani şehir, Bitcoin’i doğrudan rezervlerinde tutamayacak; sadece ödemelerde bir dönüştürme hizmeti sağlayacak, ardından Kanada dolarını mevzuata uygun şekilde kullanacak.

Bu istisna, belediyenin Bitcoin’e fiili bir maruz kalmasını sağlamıyor, daha çok sembolik bir ‘Bitcoin ile dost şehir’ imajı oluşturmaya imkan tanıyor. Konunun nasıl bir yol izleyeceği, Belediye Başkanı Ken Sim’in bu seçeneği değerlendirip değerlendirmeyeceği veya girişimin tamamen sona erdirilip erdirilmeyeceği, 10 Mart’taki toplantı sonrası netleşecek.

Diğer Bölgelerle Farklılıklar

Vancouver’daki bu hukuki engeller, kripto para alanındaki bazı diğer gelişmelerle karşılaştırıldığında daha belirgin hale geldi. Aynı hafta Wyoming eyaletinin devlet fonlarını Bitcoin hazine şirketinde değerlendirmeye başladığı, Indiana eyaletinde emeklilik fonlarının Bitcoin tutmasının önünü açan düzenlemelerin kabul edildiği ve ABD federal düzeyde stratejik Bitcoin rezervi oluşturma adımlarının atıldığı görüldü.

Burada dikkat çeken nokta, yaklaşım farklılığından çok, yasal altyapıdaki temel ayrışmalar. ABD eyaletlerinde uygulanan esnek yasal düzenlemeler, kripto varlıkları yasal olarak kabul edilen yatırım araçları arasında saymaya müsaitken; Kanada’daki yerel yönetimler, çok daha katı şekilde yazılmış ve kripto paraları kapsamayan yasalarla hareket etmek zorunda. Vancouver Belediyesi’nin Bitcoin hamlesini zorlaştıran unsur, yerel ve bölgesel yetki sınırları olarak öne çıkıyor.