2026 Görünümü Bugünkü ABD Verisiyle Değişirken Kripto Paralar Yükseliyor

Özet

  • Şubat ayında ABD'de tarım dışı istihdam 92.000 azalırken, işsizlik oranı %4,4'te kaldı. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,4 artarak 37,32 dolara yükseldi ve yıllık bazda %3,8 artış kaydetti.
  • Düzeltmeler, Aralık ve Ocak aylarında daha önce bildirilen iş artışından 69.000 işin çıkarılmasına neden oldu ve Aralık ayında iş artışının negatif olmasına yol açtı. Fed faiz indirimlerine geri dönebilir.
  • Trump: İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak! Teslim olduktan sonra İran, büyük ve kabul edilebilir bir lider seçebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Şimdilik bu yükseliş eğilimi ne kadar kalıcı olur bilinemez ancak BTC 70 doları ABD verileriyle geri aldı. Bugün gelen raporun detaylarına indiğimizde 2026 faiz görünümünü oldukça etkilediğini görüyoruz. Peki ABD piyasalarında son durum ne? Kripto paralar için bugünkü rapor ne anlam ifade ediyor?

İçindekiler
1 Bitcoin Yükselişi
2 ABD Piyasaları Son Durum

Bitcoin Yükselişi

Şubat ayında ABD’de tarım dışı istihdam 92.000 azalırken, işsizlik oranı %4,4’te kaldı. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,4 artarak 37,32 dolara yükseldi ve yıllık bazda %3,8 artış kaydetti. Üstelik Ocak ayı istihdam raporu aşağı revize edilirken 2025 son çeyrekteki faiz indirim motivasyonu geri geldi. Yatırımcılar, 2026 yılında en az bir kez Fed faiz indirimi olacağına dair tahminlerini artırıyor.

Bugünkü verilerle önemli bir beklenti değişimi olduğundan önümüzdeki gün ve saatlerde kripto paralarda daha fazla toparlanma görebiliriz. İstihdamda yeniden zayıflamayla verilerin aşağı revizesi sürpriz oldu.

Düzeltmeler, Aralık ve Ocak aylarında daha önce bildirilen iş artışından 69.000 işin çıkarılmasına neden oldu ve Aralık ayında iş artışının negatif olmasına yol açtı. Yani Fed Ocak ayında faizleri “istihdam güçlü” diyerek sabit bıraktığında aslında istihdam güçlü değildi. Warsh göreve hazırlanırken bu rakamlar Fed’in “bağımsızlığını riske etmeden” faiz indirimlerine tekrar başlayabilmesinin önünü açacak. Diğer yandan en azından 2026’nın ikinci yarısı için umutları artıracaktır.

Fed’den Waller bugünkü açıklamasında “Mart ayındaki faiz kararını verilere göre alacağız” demişti. Bugün gelen veri Waller’ın oyunu indirimden yana kullanmasına neden olabilir.

ABD Piyasaları Son Durum

ABD vadelileri satıcılı ve dünkün AI çipleri için lisans rejimi duyurusuyla bunu birleştirdiğimizde piyasa açılışıyla kriptoda bir miktar zayıflık görmemiz mümkün. Avrupa Merkez Bankası için bu yıl artık kesin faiz artırımı bekleniyor. Hızlı indirilen faizler belirginleşen enflasyon risklerinin ortasında artık yükseliş yolunda.

Fed’den Daly yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor, öne çıkan başlıklar şöyle;

“Her iki hedef de şu anda riskli. İki maaş bordrosu raporunun ortalamasını almanız gerekiyor. İşsizlik rakamları net bir şekilde okunamıyor, ancak yanlış da okunmuyor. İş piyasası kırılgan.

Şu anda enflasyon hedefin üzerinde, bu bir risk dengesi hesaplaması. Geçen yılki faiz indirimlerinin iş piyasasına destek olacağını umuyordum, ancak bu rapor dikkatimi çekti.

Düşük istihdam ve düşük işten çıkarma oranlarına sahip iş piyasası değişikliklere karşı kırılgan.”

Trump yine İran hakkında konuşuyor;

“İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak! Teslim olduktan sonra İran, büyük ve kabul edilebilir bir lider seçebilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
