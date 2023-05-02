Fiyatı kritik eşiğin hemen üzerinde duran dev altcoin için teknik alarm veriyor. İşte o altcoin ve önemli seviyeler.

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Ethereum fiyatı son üç haftadır düzeltme sürecinde ve son fiyat tepesi olan 2 bin 138 dolardan mevcut fiyat seviyesi olan bin 831 dolara düşerek yüzde 14,8’lik düşüş yaptı. Ancak fiyat hala yüzde 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde işlem görüyor ve bu durum yükselişin yeniden başlayacağını gösteriyor olsa da yatırımcıların dikkatli olmalarını gerektiren bir düşüş senaryosu öne çıkıyor.

Ethereum Fiyat Analizi

Günlük zaman dilimi Ethereum grafiğinde, alıcılar trendin kontrolünü yeniden ele geçirmeden önce düzeltme aşamasının uzayabileceğini gösteren yeni bir düşüş trendi ortaya çıktı.

ETH fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde yüzde 0,22 düşüşle omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisi destek trend çizgisinin üzerinde hareket ediyor. En büyük altcoin’in fiyatı kritik seviyenin hemen üzerinde beklerken kripto para piyasasındaki belirsizlik artıyor. Yatırımcılar Federal Reserve‘in (Fed) 3 Mayıs’ta açıklayacağı kritik faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamaları beklemeye geçmiş durumda.

Söz konusu makroekonomik gelişmelerle birlikte Fed’den gelecek olası şahin açıklamalar kripto para piyasası ve Ethereum üzerindeki satış baskısını artırarak hızlandırması beklenebilir. Bunun bir sonucu olarak Ethereum fiyatı söz konusu boyun çizgisi desteğinden yapacağı potansiyel bir aşağı kırılma devam eden düzeltmenin yeniden başlamasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu destek seviyesinin altında olacak tek bir günlük mum kapanışı satıcıların fiyat üzerindeki baskısını artırarak ve ETH fiyatının yüzde 17,5 oranında düşmesine neden olarak psikolojik olarak önemli bir destek seviyesi olan bin 500 doların yeniden test edilmesini sağlayabilir.

Tam tersi bir senaryoda ise Ethereum fiyatı bin 820 doların üzerinde kalmayı başaracak olursa veya kritik faiz kararı sonrası Fed’den güvercin açıklamalar gelecek olursa alıcılar düşüşün önüne geçerek son tepe olan 2 bin 138 doları geçmek için harekete geçebilir, bin 950 dolardaki direnç seviyesini geçmek üzere fiyatı yukarı yönde sıçratabilir.

ETH İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Teknik göstergelerden Hareketli Ortalama Yakınsaması Iraksaması (MACD) göstergesinin (mavi) ve sinyalin (turuncu) nötr seviyenin (0) altına yapacakları düşüş ETH’de düşüş trendinin onayını verecek. MACD’ye ek olarak fiyatın yedi haftanın ardından 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘nın (EMA) altına düşmüş olması piyasadaki olumsuz havanın arttığını ortaya koyarak olumsuzluğa işaret ediyor.