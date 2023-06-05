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  •   En Kötüsü Oldu! BNB, BUSD, SOL, ADA Dahil Çok Sayıda Altcoin’e SEC Darbesi!

En Kötüsü Oldu! BNB, BUSD, SOL, ADA Dahil Çok Sayıda Altcoin’e SEC Darbesi!

Özet

  • BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI menkul kıymet ilan edildi.
  • Kripto paraların genelinde çift haneli kayıplar yaşanıyor.
  • Bitcoin sığ volatilite döneminden çıktı.
18:59
5 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Endişe verici ve yatırımcılar panik halinde. Haklı olarak panik halinler çünkü iddialar ses getirecek cinsten. Son birkaç haftadır Bitcoin fiyatındaki yatay hareketlerin artık son bulacağını net bir yön tayini olacağını söylüyorduk. Oldu gibi, volatilite bozuldu ancak Bitcoin yanlış tarafa gidiyor.

Menkul Kıymet Olan Altcoinler

SEC, Binance ABD’yi BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI gibi menkul kıymetler için alım satım sağlamakla suçladı. Pazartesi günü açılan federal bir davaya göre SEC, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’i, CEO’su Changpeng Zhao’yu ve BAM Trading ve BAM Management’ı faaliyetleri hakkında düzenleyicilere yalan söylemekle suçluyor. Düzenleyici kurum sanıklara karşı 13 suçlamada bulundu.

SEC, Binance ve BAM Trading‘in Zhao’nun liderliği ve kontrolü altında olduğunu ve SEC’e kaydolmadan faaliyet gösterdiğini belirtti.

“Zhao ve Binance, Amerika Birleşik Devletleri’nde BAM Management ve BAM Trading’i kurdu ve kamuoyuna bu kuruluşların Binance.US platformunun işleyişini bağımsız olarak kontrol ettiğini iddia etti.”

Ancak, dosyaya göre, perde arkasında Zhao ve Binance’in, ticaret kuruluşunun ticari faaliyetlerini yönlendirmeye ve bağımsız bir borsa olduğunu iddia eden Binance US platformuna kripto ile ilgili hizmetler sağlamaya “yakından dahil oldukları” iddia ediliyor.

Kripto Paralar Düşüyor

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 25.660 dolara kadar düştü ve 25.500 dolar son destek gibi görünüyor. Eğer satışlar devam ederse 23.500 dolara kadar fiyatın çakıldığını görebiliriz. Endişe verici olansa son 1 aydır altcoinlerin çoğunun zaten diplerde gezdiği gerçeğidir. Bitcoin fiyatının daha fazla düşmesi halinde birçok altcoin daha derin dipler yapabilir.

İlerleyen saatlerde Bitcoin performansına bağlı olarak altcoinlerde aşırı satışlar görebiliriz. Binance borsasından çekimlerde aksama olması halinde fiyatların daha hızlı düşmesi muhtemeldir. Özellikle COINTURK’ü takip edip bu saatlerde son dakika gelişmelerinden detaylı biçimde haberdar olmanızı tavsiye ederim.

Bitcoin 19:06 itibariyle 25.500 desteğini kaybetti.

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