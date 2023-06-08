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Sıcak Gelişme! SEC Başkanı: Bedelini Ödeyecekler! Hangi Altcoinler Hedefleniyor?

Özet

  • SEC Başkanı Gensler çoğu altcoinin menkul kıymet sınıfında olduğu görüşünü tekrar etti.
  • Başkanın görüşü artık davalarla kurumun da duruşu haline geldi.
  • Gensler kuruma kaydolmanın imkansız olduğu iddialarını reddetti.
21:25
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarını sallayan SEC hiç beklenmedik zamanda son derece güçlü iki yumruğu kripto endüstrisinin suratına savurdu. Şimdilik fiyatlar korkulan ölçüde düşmemiş olsa da sorun davalardan daha büyük. İlk günden beri ifade ettiğimiz gibi son davalardaki yaklaşım altcoinlerin çok büyük bölümünü tehdit eder cinstendi.

SEC Başkanının Açıklamaları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler bugün yaptığı açıklamada, kripto sektöründeki varlıklar ya da borsalar hakkında özel bir şey olmadığını ve destekçilerinin tokenlerinin fayda sağladığı iddialarının arkasına saklanamayacağını savundu.

“Kripto varlık menkul kıymetlerinin bazı destekçileri, tokenlerinin çok daha farklı işlevleri olduğundan bahsediyor. Bazı ek faydalar, bir kripto varlık menkul kıymetini yatırım sözleşmesi tanımından çıkarmaz. Yatırım yapan halk genellikle bu kripto varlıklarını, en azından kısmen, bu tokenleri ihraç edenlerin çabalarına dayalı kar beklentisiyle satın alıyor.”

Gensler, Piper Sandler Küresel Borsa ve FinTech Konferansı için hazırlanan konuşmasında, kurumunun Coinbase (COIN) ve Binance borsasına karşı büyük yaptırım davaları açtığı aynı hafta, sırasıyla ABD’nin ve dünyanın en büyük kripto borsalarını kayıtsız menkul kıymet ticareti yapmakla suçladı.

Altcoinler Hedefleniyor

SEC başkanı, ajansının en son eylemlerinin tam bir savunmasını sunarak endüstrideki aktörleri hedef aldı. Gensler kripto varlık piyasası katılımcıları Twitter ya da televizyona çıkıp adil olmadıklarını söylese de SEC’in işini yaptığının altını çizdi.

“İş yapmanın maliyeti olarak yaptırım riskini almak için hesaplanmış bir ekonomik karar vermiş olabilirler”.

Bu da arkasında vakıf veya şirket olarak kripto paraların zincirleme ceza davalarıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Eğer Gensler korkulanı planlıyorsa popüler altcoinlerden başlamak üzere XRP’nin başına gelenin herkesin başına geldiğini görebiliriz. XRP davasında Ripple eğer zafer elde edemezse bunun ciddi sonuçları olacak. Bu süreçte çoğu altcoinin milyonlarca dolar ceza ödemesine neden olacak davalar görmeye başlayabilir.

Ayrıca, kripto platformlarının SEC’e kaydolmasının imkansız olduğu yönündeki iddialarla ilgili Gensler şunları söyledi;

“Bu fikre katılmıyorum. Yakın tarihte onay verdiğimiz şirketler bunu çürütüyor. Bunun bir çalışma gerektirdiğinin farkındayım.”

Onay alan şirketler lisansın kapsamı konusundaki belirsizlik nedeniyle SEC ile görüşmeye devam ediyor.

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