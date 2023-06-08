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Son Dakika! Kripto Müjdesi Rusya’nın En Büyük Bankasından Geldi!

Özet

  • Rus haber ajansı TASS kripto müjdesini duyurdu.
  • Ülkenin en büyük bankası bu ay içinde kripto para hizmetlerini başlatmayı planlıyor.
  • Geçtiğimiz yıl başlatılması beklenen hizmet birçok kez ertelenmişti.
20:04
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank uzun süredir bu alanda yoğun çalışmalar yapıyordu ve artık harekete geçiyor. ABD yaptırımlarının ardından ödeme sistemlerinden dışlanan Rus müşterileri çözümü kripto paralarda buldu. Özellikle Rus oligarklar BAE bölgesindeki şirketler aracılığıyla önemli miktarda para transferi yaptı.

Kripto Paralar Son Dakika

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, müşterilerine kripto alım satım hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Duyuruda ayrıca, bankanın müşterilerinin Haziran ayından itibaren kripto varlık hizmetlerine erişim sağlayacağı belirtiliyor. Özellikle, banka artık yatırımcıların kripto para birimleri alıp satmasına izin verecek.

Söz konusu gelişmenin başlangıçta Nisan ayında gerçekleşmesinin planlandığı bildirilmişti. Bununla birlikte, hizmetin başlangıç tarihi ertelendi ve tekliflerin artık bu ay gelmesi planlanıyor. Ayrıca Sberbank, başkan yardımcısı Anatoly Popov’a göre müşterilerine dijital finans varlıklarında (DFA) işlemler sunmaya hazırlanıyor.

Sberbank Kripto Hizmetlerini Başlatıyor

Amerika Birleşik Devletleri kripto varlık endüstrisi üzerindeki baskısını sürdürürken, dünya ilerlemeye devam ediyor. Özellikle, ABD’de çok sayıda düzenleyici uygulama varken, uluslararası kripto para birimi endüstrisi cesaret verici bir hızda ilerliyor gibi görünüyor. Şimdi de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, müşterilerine kripto alım satım hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.

Bankanın yönetim kurulu başkanı Anatoly Popov, TASS‘a yeni gelişme hakkında bilgi verdi. Popov, müşterilerin artık bankanın CFA olarak adlandırdığı, varlık ve menkul kıymetlerin bir karışımı ile desteklenen kripto paraları alıp satabileceklerini belirtti. Popov ayrıca, yeni işlevin orijinal zaman çizelgesinden farklı olarak Haziran ayında kullanıma sunulacağını belirtti.

Popov yakın gelecekte on milyarlarca ruble değerinde dijital varlık ihraç edebileceklerini belirtti. Bu kripto trade hizmetleri başlangıçta 2022’nin sonunda duyurulmuştu. Dahası, 2023’ün ilk çeyreğinde resmen başlatılması bekleniyordu. Son açıklamalara göre artık ikinci çeyrekte bunu başladığını göreceğiz.

Özellikle, dijital varlıklar dünyasına ilgi duyan yatırımcılar bankaya daha fazla likidite getirebilir. Aynı zamanda bölgedeki kripto para yatırımcılarının sayısının da bu şekilde arttığını görebiliriz.

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