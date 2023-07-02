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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), BTC ETF belirsizliği arasında 31.000 dolar ila 29.000 dolar arasında resmen mekik dokudu. Bu gelişmeler sonrasında BTC fiyatı 30.000 dolar üzerinde kalmayı başardı ve yatay seyrini sürdürüyor. BTC/USD paritesinde son günlerdeki hareketlilik bitti ve herkes fiyatın bir yöne kırmasını bekliyor. Ünlü bir kripto para analisti ise bu yönü takipçileri ile paylaştı.

Poppe’den BTC Analizi

Ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe, BTC’nin takılı kalacağı seviyeleri paylaştı. Analiste göre 31.000 dolar ila 28.680 dolar arası oldukça kritik ve BTC bir süre buradan çıkamayacak. Ancak ünlü isim bu grafiğin devamında yaptığı paylaşımında fiyatın 31.000 dolar üzerine çıkmasını beklediğini belirtti ve gelecek haftayı hedef olarak verdi.

Analist, takipçileri ile paylaştığı yazısında BTC‘nin 29.800 doları kaybetmediği sürece 31.000 dolar üzerine çıkmasına kesin gözüyle baktığını ima etti. Bunun önümüzdeki haftalarda yaşanacak bir fiyat hareketi olduğunu da ifade eden analist, yükselişin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Bir diğer popüler kripto para analisti Altcoin Sherpa da oldukça olumlu konuştu. Sherpa, 29.300 doların üzerinde kapanış ile rallinin devam edeceğinin sinyalini çok önceden vermişti. Ünlü analiste göre hedef ise BTC/USD paritesi için 40.000 dolar ve üzeri gibi gözüküyor.

Sherpa bunun orta vadeli hedef olduğunu belirttikten sonra aslında uzun vadeli hedefin çok daha olumlu bir fiyat olacağının da sinyalini verdi.

BTC İçin Kritik Gelişmeler

BTC ile ilgili son dönemdeki en kritik gelişme ise SEC ve ETF’ler oldu. BlackRock gibi dev kurumların yaptıkları BTC ETF başvurularından bir tanesinin bile olumlu anılması her şeyi değiştirebilir. Buna karşın SEC şimdiden olumsuz açıklamalarda bulunup sektörü baskılamaya devam edeceğini gösterdi. BTC ise bu açıklamalardan tahmin edildiği kadar sert etkilenmedi ve 30.000 dolar üstünde kalmaya resmen devam ediyor.

BTC için bu hafta aynı zamanda kritik veriler de açıklanacak ve birçok yatırımcı ABD’den gelecek bu verilerin sonuçlarına odaklanmış durumda. BTC için bu verilerin olumlu gelmesi Poppe’yi haklı çıkarabilir.