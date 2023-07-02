Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Ünlü Analist Açıkladı: Bitcoin (BTC), Haftaya Bu Seviyede Olacak!

Özet

  • Ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe, BTC'nin takılı kalacağı seviyeleri paylaştı.
  • Poppe, 31.000 dolar üzerine işaret etti.
  • Analiste göre 31.000 dolar üzeri, BTC için yeni hedef.
  • Piyasaya etkisi: nötr
17:30
2 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), BTC ETF belirsizliği arasında 31.000 dolar ila 29.000 dolar arasında resmen mekik dokudu. Bu gelişmeler sonrasında BTC fiyatı 30.000 dolar üzerinde kalmayı başardı ve yatay seyrini sürdürüyor. BTC/USD paritesinde son günlerdeki hareketlilik bitti ve herkes fiyatın bir yöne kırmasını bekliyor. Ünlü bir kripto para analisti ise bu yönü takipçileri ile paylaştı.

Poppe’den BTC Analizi

Ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe, BTC’nin takılı kalacağı seviyeleri paylaştı. Analiste göre 31.000 dolar ila 28.680 dolar arası oldukça kritik ve BTC bir süre buradan çıkamayacak. Ancak ünlü isim bu grafiğin devamında yaptığı paylaşımında fiyatın 31.000 dolar üzerine çıkmasını beklediğini belirtti ve gelecek haftayı hedef olarak verdi.

Analist, takipçileri ile paylaştığı yazısında BTC‘nin 29.800 doları kaybetmediği sürece 31.000 dolar üzerine çıkmasına kesin gözüyle baktığını ima etti. Bunun önümüzdeki haftalarda yaşanacak bir fiyat hareketi olduğunu da ifade eden analist, yükselişin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Bir diğer popüler kripto para analisti Altcoin Sherpa da oldukça olumlu konuştu. Sherpa, 29.300 doların üzerinde kapanış ile rallinin devam edeceğinin sinyalini çok önceden vermişti. Ünlü analiste göre hedef ise BTC/USD paritesi için 40.000 dolar ve üzeri gibi gözüküyor.

Sherpa bunun orta vadeli hedef olduğunu belirttikten sonra aslında uzun vadeli hedefin çok daha olumlu bir fiyat olacağının da sinyalini verdi.

BTC İçin Kritik Gelişmeler

BTC ile ilgili son dönemdeki en kritik gelişme ise SEC ve ETF’ler oldu. BlackRock gibi dev kurumların yaptıkları BTC ETF başvurularından bir tanesinin bile olumlu anılması her şeyi değiştirebilir. Buna karşın SEC şimdiden olumsuz açıklamalarda bulunup sektörü baskılamaya devam edeceğini gösterdi. BTC ise bu açıklamalardan tahmin edildiği kadar sert etkilenmedi ve 30.000 dolar üstünde kalmaya resmen devam ediyor.

BTC için bu hafta aynı zamanda kritik veriler de açıklanacak ve birçok yatırımcı ABD’den gelecek bu verilerin sonuçlarına odaklanmış durumda. BTC için bu verilerin olumlu gelmesi Poppe’yi haklı çıkarabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Altcoin Gurusu Açıkladı: Trilyonlarca Dolar, Bu Kripto Paralara Akacak!
Altcoin Gurusu Açıkladı: Trilyonlarca Dolar, Bu Kripto Paralara Akacak!
Ünlü Bitcoin (BTC) Yatırımcısından, 4 Altcoin Yatırımcısını Kızdıracak Açıklamalar!
Ünlü Bitcoin (BTC) Yatırımcısından, 4 Altcoin Yatırımcısını Kızdıracak Açıklamalar!
Milyarder Tim Draper: Bitcoin (BTC) Bu Seviyeyi Aşacak! Daha Önce Bilmişti Şimdi Tarih Verdi!
Milyarder Tim Draper: Bitcoin (BTC) Bu Seviyeyi Aşacak! Daha Önce Bilmişti Şimdi Tarih Verdi!
Son Çöküşü Bilen İsim: Bu Altcoin Parlamaya Hazırlanıyor! Kripto Devine Dikkat!
Son Çöküşü Bilen İsim: Bu Altcoin Parlamaya Hazırlanıyor! Kripto Devine Dikkat!
Düşecek Mi? Yıllara Göre Bitcoin ve Kripto Temmuz Performansı! Uzmanlar Cevapladı!
Düşecek Mi? Yıllara Göre Bitcoin ve Kripto Temmuz Performansı! Uzmanlar Cevapladı!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum Grafikli Yorum! Kripto Fiyat Tahminleri!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum Grafikli Yorum! Kripto Fiyat Tahminleri!
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?
Analiste Göre Bu Fiyat Seviyeleri Kritik: Bitcoin (BTC), Yeni Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?
Bitcoin (BTC) Almak İçin 1,5 Milyon TL Değerinde Kredi Çekmişti: İşte Yatırımcının Son Durumu!
Bitcoin (BTC) Almak İçin 1,5 Milyon TL Değerinde Kredi Çekmişti: İşte Yatırımcının Son Durumu!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023