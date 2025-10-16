Kripto Para

Kripto Paralarda 16 Ekim Düşüşü, Bitcoin 108.300 Dolar

Özet

  • ABD piyasalarındaki zayıflamayla BTC yeniden 110 bin doların altında.
  • 108.190 dolarda günlük dibi aşağı çeken BTC Çin geriliminden etkilenmeye devam ediyor.
  • Bugün ve yarın Rusya/Çin konusunda atılacak adımlar volatilite artışının devamına neden olacak.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Bitcoin (BTC) $105,106.73 fiyatı yeniden 110 bin doların altına sarktı ve bu durum kripto paralarda yeni kayıplara yol açıyor. Bugün Çin cephesinden yeni bir açıklama gördük. Burada yetkililer gerilimin ABD tarafından alevlendirildiğini iddia etse de ABD tarafı tam tersini söylüyor. Peki kripto paralarda son durum ne?

Kripto Para Düşüşü

ABD hisse senedi piyasaları son kazanç raporlarının destekleyici olması ve daha iyilerini görme ümidiyle güçlü duruyordu. Ancak yazı hazırlandığı sırada NASDAQ negatife dönme eğiliminde ve BTC 108.500 dolara yeniden indi. ETH 4 bin doların altına sarkarken SOL Coin 192 doların altında.

Dün Bessent hafta boyunca Çin ile görüşmelerin, Çin konulu görüşmelerin devam edeceğini söylemişti. Ayrıca dün ihracat kısıtlamalarının Çin Ticaret Bakan Yardımcısının başının altından çıkmış olabileceğini söyledi. Fakat bugün Çin’in aleyhte açıklaması işlerin harika gitmediğini gösteriyor. Üstelik Kasım ayında Çin tarifeleriyle ilgili yeni bir erteleme olup olmayacağına dair karar bekleniyor.

Tüm bu şartlar altında Trump’ın gerilimi azaltan somut adımlar atmasına kripto paraların ihtiyacı var. Rusya ile restleştikten sonra şu dakikalarda Putin ile görüşen Trump’ın barışa dair veya ikincil yaptırımların ertelenmesine dair yapacağın açıklamalar destekleyici olabilir. Son 1 saatte 160 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
