Önemli Aralıklar ve Kripto Paraları 16 Ekim İtibariyle Bekleyenler

Çin ile artan gerilim ABD borsalarında faiz indirimi beklentisiyle dengelendi. Ancak altcoinler için grafikler halen can sıkıcı. Bunun için BTC fiyatının yeniden yönünü yukarı çevirmesi ve yatırımcıların risk iştahını beslemesi gerekiyor. Çin bugün ticaret gerginliğinden ABD’yi sorumlu tutan açıklamalar yapıyor, peki analistler ne bekliyor?

Bitcoin (BTC)

BTC geçen hafta berbat saatler yaşadıktan sonra birkaç gündür 110 bin dolar civarında oyalanıyor. Altcoinlerdeki satışların durması için bu yeterliydi ancak bu aralıktan kurtulması gerek. DaanCrypto takma isimli analist 16 Ekim itibariyle kripto paralarda yaşanacak olası yükseliş veya düşüş için iki kilit seviyeye işaret etti.

“BTC: Hala sadece dalgalı bir yan hareket izliyor. 115.000 doların üstü veya 105.000-107.000 dolar aralığı, kısa-orta vadede dikkatimi çeken seviyeler. Son 2-3 gündür, güzel bir alım satım döneminin ardından bu hareketin dışında kalmaktan memnunum. Şimdilik, daha net bir durum ortaya çıkana kadar sabırlı olacağım.”

Kripto Paralarda Neler Olacak?

Pentoshi bugün ve geleceği ele alan detaylı bir değerlendirme paylaştı. Şimdilik kısa vadeli esnek hareketlerin piyasaları kapladığını söyleyen analist altcoinlerde tutarlı bir yönden bahsetmenin zor olduğuna inanıyor. Kripto para rezerv hamlelerinin yaz boyunca yaşattığı yükseliş fırsatının geride kaldığını hatırlatan analist bunların da zayıfladığını söyledi.

Peki şimdi ne olacak?

“Altcoinlerde anlamlı bir şeyin gerçekleşmesi için bu sınırın geri kazanılması gerektiğini düşünüyorum, bu da aslında söylemeye gerek bile yok. Bu hafta bir alt sınır testi yaptık ve reddedildi. Belki yakında bir şans daha yakalarız, belki de yakalayamayız. Kimse bilemez. Ama şimdilik, risk almaya yönelik eğilim, sizin için ne kadar büyük olursa olsun, bu olmalı. Bu, herkese göre değişir. Bunu tekrar elde edersek bu, BTC’nin yaklaşık 115-116 bin aralığına dönmesi anlamına gelecek.” – Pentoshi

Aşağıda 108 ve 109 bin dolar seviyelerinin öneminden bahseden analist DaanCrypto ile benzer bir aralığa odaklanıyor.

“Şu anda bu aralıkta işlem hacmini azaltıp piyasanın kararını beklemek en iyisi diye düşünüyorum. Özellikle de piyasa şu anda altcoinler için daha zayıf bir hacimde işlem görüyor. Kripto genel olarak diğer piyasalara göre çok daha zayıf. Sonucu beklemek, mevcut piyasada ödenmesi gereken küçük bir bedel. Bunun sihirli bir şekilde değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Elimizdekiyle işlem yapmalı ve düşüncelerimizde olabildiğince tarafsız kalmalı ve her şeye açık olmalıyız, böylece her iki yönde de işlem yapabiliriz.” – Pentoshi