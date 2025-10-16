Sıcak Gelişme: Chainlink (LINK) Tarih Yazıyor, Kripto Para Dünyasında İlk



DeFi alanındaki en büyük altyapı sağlayıcı olan Chainlink $15.90 sektörün neredeyse tamamına hizmet veriyor. Üstelik bankalara ve varlık yönetim şirketlerine de tokenizasyon hizmeti sunuyor. Uzun vadede potansiyeli son derece güçlü olan Chainlink şimdi de milisaniyenin altında gecikmeyle canlı Oracle hizmetini başlattı.

İlk defa gerçek zamanlı onchain oracle hizmeti verecek olan Chainlink bunun için MegaETH’nin gerçek zamanlık layer2 çözümünü tercih etti. Merkezi kripto para platformları kadar hızlı ancak onchain veri akışı sağlanan yeni bir hizmet başlatılıyor. Bu aslında DeFi için gerçek bir kilometre taşı.

Yeni duyurulan entegrasyon sayesinde Chainlink Data Streams piyasa verilerini MegaETH’nin yürütme ortamına canlı olarak aktaracak. Hızlı veri akışı merkezi borsalarla merkeziyetsiz borsaların rekabetinin önündeki bir engeli daha kaldıracak.

MegaETH’nin kurucu ortağı ve CTO’su Lei Yang şunları söyledi;

“Chainlink Data Streams’i protokol düzeyinde entegre etmek, geliştiricilere zincir üzerinde düşük gecikmeli, verimli piyasa verilerine erişim sağlar.”

Gecikme/MEV dengelerini bozacak yeni oracle yapısı fiyatlar, oranlar ve referans beslemeleri gibi zincir dışı verileri protokole sağlar ve böylece protokoller sağlıklı biçimde çalışmasını devam ettirir. Chainlink bu yeteneği sayesinde RWA alanında da geleneksel piyasaların elde ettiği hıza ulaşarak trilyon dolarlık tokenizasyon pazarı hedefinde önemli bir rol üstlenecek.