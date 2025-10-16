CHAINLINK (LINK)

Sıcak Gelişme: Chainlink (LINK) Tarih Yazıyor, Kripto Para Dünyasında İlk

Özet

  • Chainlink ve MegaETH, DeFi için ilk yerel gerçek zamanlı Oracle'ı piyasaya sürecek.
  • Son hamle merkezi borsalarla hızdan yana rekabet edebilir DeFi platformlarının önünü açıyor.
  • RWA için milisaniyenin altında gecikme yeteneği çok önemli ve dönüm noktası.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

DeFi alanındaki en büyük altyapı sağlayıcı olan Chainlink $15.90 sektörün neredeyse tamamına hizmet veriyor. Üstelik bankalara ve varlık yönetim şirketlerine de tokenizasyon hizmeti sunuyor. Uzun vadede potansiyeli son derece güçlü olan Chainlink şimdi de milisaniyenin altında gecikmeyle canlı Oracle hizmetini başlattı.

Chainlink (LINK)

İlk defa gerçek zamanlı onchain oracle hizmeti verecek olan Chainlink bunun için MegaETH’nin gerçek zamanlık layer2 çözümünü tercih etti. Merkezi kripto para platformları kadar hızlı ancak onchain veri akışı sağlanan yeni bir hizmet başlatılıyor. Bu aslında DeFi için gerçek bir kilometre taşı.

Yeni duyurulan entegrasyon sayesinde Chainlink Data Streams piyasa verilerini MegaETH’nin yürütme ortamına canlı olarak aktaracak. Hızlı veri akışı merkezi borsalarla merkeziyetsiz borsaların rekabetinin önündeki bir engeli daha kaldıracak.

MegaETH’nin kurucu ortağı ve CTO’su Lei Yang şunları söyledi;

“Chainlink Data Streams’i protokol düzeyinde entegre etmek, geliştiricilere zincir üzerinde düşük gecikmeli, verimli piyasa verilerine erişim sağlar.”

Gecikme/MEV dengelerini bozacak yeni oracle yapısı fiyatlar, oranlar ve referans beslemeleri gibi zincir dışı verileri protokole sağlar ve böylece protokoller sağlıklı biçimde çalışmasını devam ettirir. Chainlink bu yeteneği sayesinde RWA alanında da geleneksel piyasaların elde ettiği hıza ulaşarak trilyon dolarlık tokenizasyon pazarı hedefinde önemli bir rol üstlenecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

16 Trilyon Doları Yöneten Dev Kripto Paralarda Farklı Bir Yaklaşımla Yola Çıktı

8-10 Ekim BTC, ETH, AVAX Yorumcu Tahminleri

XPL, Ethereum (ETH) ve LINK Coin Fiyat Hedefleri 7 Ekim

BNB, LINK Coin ve BTC Yükselişin 3 Sırrı

SPELL Saldırıya Uğradı, Milyon Dolarlık Zarar ve GoPlus Security Uyarısı

Altcoin’de Dev Balina Hamlesi: Analistler %184 Yükseliş Bekliyor

Sıcak Gelişme: Chainlink (LINK) Müjdelere Doymuyor, Yenisi Şimdi Duyuruldu

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Robinhood 3 Altcoin Birden Listeliyor Biri de Aster Coin
Bir Sonraki Yazı Önemli Aralıklar ve Kripto Paraları 16 Ekim İtibariyle Bekleyenler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?