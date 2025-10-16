KRİPTO PARA BORSALARI

Sıcak Gelişme: Robinhood 3 Altcoin Birden Listeliyor Biri de Aster Coin

Özet

  • Robinhood Virtual, XPL ve Aster'i listeliyor.
  • Altcoinler sürpriz listeleme ile yükselişe geçti.
  • BTC 111.500 doların üzerinde.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Bitcoin $105,106.73 fiyatı 110 bin dolar altında testler yapsa da yazı hazırlandığı sırada 111 bin doları koruyor. Altcoin yatırımcıları için 117 bin dolar eski direnç seviyelerinin geri alınması anlamına gelecek ancak şimdilik destekler bile dirence dönmüş durumda. Bu ortamda Robinhood 3 altcoin için birden listeleme duyurusu yaptı.

Aster, Virtual ve XPL Coin

Robinhood borsasının duyurusuna göre Virtual, Aster ve XPL platformda erişilebilir olabilir. Artan volatilite yatırımcıların daha fazla alternatife erişmek istemesine sebep oluyor. Doğal olarak Robinhood da alışık olmadığımız türden agresif listelemelere başladı. Eğer BTC 117 bin dolara hızla geri dönebilirse Robinhood yatırımcıları bu gözde altcoinlerdeki volatiliteden kazanç elde etme fırsatı yakalayabilir.

Duyurunun ardında Aster yaklaşık yüzde 5 artarken, XPL yüzde 7 yükseldi. Önümüzdeki gün ve saatlerde Çin ile gerilimin daha da artmaması iyiye yorulabilir. Böylece kripto para yatırımcılarında risk iştahının arttığını görebiliriz. ETH yeniden 4 bin doların üzerinde ve BTC 111.500 doları koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

