16 Trilyon Doları Yöneten Dev Kripto Paralarda Farklı Bir Yaklaşımla Yola Çıktı

  • Ödeme devi Visa, DeFi’yi “onchain finance” olarak yeniden konumlandırarak kurumsal kredi altyapısına girmeyi planlıyor.
  • Şirket kripto para veya kredi fonlamasına dahil olmadan, yalnızca veri, uyumluluk ve mutabakat altyapısını sağlamak istiyor.
  • Stablecoin kredilerinin 670 milyar doları aşması Visa’nın küresel ödeme ağı tecrübesini Blockchain içi kredi sistemlerine taşımak için güçlü bir zemin sunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ödeme devi Visa, yıllık 16 trilyon dolarlık ödemeyi yöneten küresel ödeme ağını bu kez merkeziyetsiz finans dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Şirket, yayımladığı “Stablecoins Beyond Payments: The Onchain Lending Opportunity” başlıklı raporda DeFi kavramını “onchain finance” olarak yeniden tanımlayarak kurumsal sermaye için yeni bir dil oluşturdu. Visa’nın yaklaşımı GENIUS Yasası sonrasında finansal kurumların Blockchain içindeki kredi piyasalarına güvenli biçimde entegre olması yönünde.

Kurumsal Likiditenin Yeni Adresi Onchain Finance Olabilir

Visa raporunda bankalar ve özel kredi fonlarının Blockchain içindeki kredi protokollerine likidite sağlayıcısı olarak katılabileceğini öngörüyor. Şirket, bu sürecin güvenilirliğini sağlamak için veri, uyumluluk ve altyapı desteğini kendisinin sunacağını belirtiyor. Kurumsal katılımcılar Visa’nın küresel itibarı sayesinde Blockchain tabanlı kredi sistemlerine yönelmeye teşvik edilecek.

Visa’nın deneysel kripto para projelerinden kurumsal altyapı sağlayıcılığına geçişi temsil eden raporda 2020’den bu yana stablecoin’ler aracılığıyla 670 milyar doların üzerinde kredi verildiğini vurgulandı. Bununla birlikte bu yılın ortasında ulaşılan işlem hacmi rekor seviyelere taşınmış durumda. Şirket bu büyüklüğün stablecoin’lerin artık yalnızca alım-satım aracı değil, otomatik kredi piyasalarının temel direği haline geldiğini gösterdiğini savunuyor.

Visa’nın Modeli: Kripto Para Değil, Altyapı Sahipliği

Visa, kendi kripto parasını çıkarmayı veya doğrudan kredi fonlamayı planlamıyor. Stratejisini riskten bağımsız teknoloji sağlayıcılığı olarak tanımlıyor. Şirket, API’ler, analitik sistemler ve anlık mutabakat altyapısıyla programlanabilir kredilerin geleneksel finans dünyasına entegre olmasını amaçlıyor.

Raporda üç örnek dikkat çekiyor. İlk olarak Morpho, kurumsal cüzdanlar ve borsalar (Coinbase, Ledger, Bitpanda) arasında köprü kurarak teminatlı USDC kredileri sağlıyor. İkinci olarak Credit Coop, akıllı sözleşmelerle ticari alacakları yeniden yapılandırıyor ve Visa ile doğrudan iş birliği içinde. Üçüncü olarak Huma Finance ise tedarik zinciri finansmanında stablecoin tabanlı çalışma sermayesi kredileri sunuyor ve yıllık çift haneli getiri sağlıyor.

Visa’nın yaklaşımı tıpkı geleneksel kart ödemelerinde olduğu gibi altyapıyı sahiplenmeye dönük. Şirket kripto para ihraççısı değil, geleneksel finans ile DeFi arasındaki veri ve işlem köprüsü olmayı hedefliyor.

