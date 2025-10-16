BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Korkutan Görüntü: Beklendiği Gibi Olursa Altcoin’ler Çökebilir

Özet

  • Bitcoin opsiyon piyasasında 1.15 milyar doları aşan put hacmi kurumsal yatırımcıların güçlü koruma arayışını yansıtıyor.
  • Negatif eğilim 11 Ekim seviyelerine geri dönerken, Bitcoin'de 100.000 dolar eşiği kritik önem taşıyor.
  • Cuma günkü opsiyon vade sonu piyasanın yeni yönünü belirleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $105,106.73 opsiyon piyasasında kurumsal yatırımcıların koruma amaçlı satış opsiyonlarına ilgisi yeniden zirveye çıktı. Son veriler toplam put işlemlerinin değerinin 1.15 milyar doları aşarak toplam piyasa hacminin yüzde 28’ine ulaştığını gösteriyor. Bitcoin’in fiyatı 115.000 dolar direncini geçemeyerek geri çekilmesi sonrası kurumsal yatırımcıların riskten kaçma eğilimi piyasada yeni bir düşüş dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Kurumsal Put İşlemleri Sert Arttı
2 Bitcoin 100.000 Dolar Eşiğinde Olması Altcoin’leri Geriyor

Kurumsal Put İşlemleri Sert Arttı

Bitcoin’in fiyatının 115.000 dolardan geri dönmesiyle satış baskısı yeniden arttı ve 110.000 dolar desteği yeniden test edilmeye başlandı. Opsiyon piyasasında görülen yoğun işlem trafiği yatırımcıların kısa vadede düşüş beklentisinin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Greeks.Live verilerine göre 10.400–10.800 dolar aralığındaki kısa vadeli, paranın dışında kalan put opsiyonları en yoğun işlem gören sözleşmeler haline geldi.

Bitcoin Opsiyonları

Piyasa eğrisi belirgin biçimde negatife dönerek aşağı yönlü risk algısının yükseldiğini ortaya koyuyor. Analistler mevcut negatif eğriliğin 10-11 Ekim’deki sert piyasa çöküşü dönemindeki seviyelerle benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Artan volatilite ortamında piyasa yapıcılar savunma pozisyonlarını güçlendiriyor. Koruma amaçlı opsiyon alımları kısa vadede en yaygın stratejiye dönüşmüş durumda.

Bitcoin 100.000 Dolar Eşiğinde Olması Altcoin’leri Geriyor

Kurumsal yatırımcıların temkinli tutumu yalnızca opsiyonlarda değil, spot piyasadaki ETF çıkışlarında da kendini gösteriyor. Popüler analist IncomeSharks, Bitcoin’in teknik görünümünü yılın başındaki 80.000 dolara kadar süren düzeltme dönemine benzetti. Paylaştığı grafikte en büyük kripto paranın 100.000 dolar civarındaki kritik destek hattını koruyamazsa daha derin bir geri çekilme olasılığının artacağını belirtti. Analistin düşündüğü gibi bir düşüş özellikle altcoin‘lerde yeni bir çöküşün tetikleyicisi olabilir.

IncomeSharks’ın Bitcoin Grafiği

IncomeSharks, kaldıraçlı yatırımcıların bu süreçten daha fazla zarar görebileceğini, uzun vadeli yatırımcıların ise kısa vadeli volatilite artışına karşı sabırlı kalması gerektiğini vurguladı. Coinglass verileri de son 24 saatte 415 milyon doları bulan toplam tasfiyelerin 290 milyon dolarının long pozisyonlardan geldiğini gösteriyor. Cuma günü gerçekleşecek opsiyon vade sonu piyasanın yönüne dair yeni bir sinyal üretebilecek oluşuyla yakından takip ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri

Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları

Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu

Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın

Solana’da 40 Dolar Uyarısı ve Bitcoin’in Koruması Gereken Seviye

Kripto Paralarda 5.7 Milyar Dolarlık Opsiyon Patlaması: Piyasa Yine Sallandı

Ünlü Analistin Son Grafikleri Bitcoin ve Ethereum Yatırımcılarını Endişelendirdi: Boğa Döngüsü Sona mı Erdi?

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Borsası Kraken’den 100 Milyon Dolarlık ABD Hamlesi: Small Exchange’i Satın Aldı
Bir Sonraki Yazı 16 Trilyon Doları Yöneten Dev Kripto Paralarda Farklı Bir Yaklaşımla Yola Çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?