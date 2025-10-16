Bitcoin’de Korkutan Görüntü: Beklendiği Gibi Olursa Altcoin’ler Çökebilir



Bitcoin $105,106.73 opsiyon piyasasında kurumsal yatırımcıların koruma amaçlı satış opsiyonlarına ilgisi yeniden zirveye çıktı. Son veriler toplam put işlemlerinin değerinin 1.15 milyar doları aşarak toplam piyasa hacminin yüzde 28’ine ulaştığını gösteriyor. Bitcoin’in fiyatı 115.000 dolar direncini geçemeyerek geri çekilmesi sonrası kurumsal yatırımcıların riskten kaçma eğilimi piyasada yeni bir düşüş dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal Put İşlemleri Sert Arttı

Bitcoin’in fiyatının 115.000 dolardan geri dönmesiyle satış baskısı yeniden arttı ve 110.000 dolar desteği yeniden test edilmeye başlandı. Opsiyon piyasasında görülen yoğun işlem trafiği yatırımcıların kısa vadede düşüş beklentisinin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Greeks.Live verilerine göre 10.400–10.800 dolar aralığındaki kısa vadeli, paranın dışında kalan put opsiyonları en yoğun işlem gören sözleşmeler haline geldi.

Piyasa eğrisi belirgin biçimde negatife dönerek aşağı yönlü risk algısının yükseldiğini ortaya koyuyor. Analistler mevcut negatif eğriliğin 10-11 Ekim’deki sert piyasa çöküşü dönemindeki seviyelerle benzerlik gösterdiğini belirtiyor. Artan volatilite ortamında piyasa yapıcılar savunma pozisyonlarını güçlendiriyor. Koruma amaçlı opsiyon alımları kısa vadede en yaygın stratejiye dönüşmüş durumda.

Bitcoin 100.000 Dolar Eşiğinde Olması Altcoin’leri Geriyor

Kurumsal yatırımcıların temkinli tutumu yalnızca opsiyonlarda değil, spot piyasadaki ETF çıkışlarında da kendini gösteriyor. Popüler analist IncomeSharks, Bitcoin’in teknik görünümünü yılın başındaki 80.000 dolara kadar süren düzeltme dönemine benzetti. Paylaştığı grafikte en büyük kripto paranın 100.000 dolar civarındaki kritik destek hattını koruyamazsa daha derin bir geri çekilme olasılığının artacağını belirtti. Analistin düşündüğü gibi bir düşüş özellikle altcoin‘lerde yeni bir çöküşün tetikleyicisi olabilir.

IncomeSharks, kaldıraçlı yatırımcıların bu süreçten daha fazla zarar görebileceğini, uzun vadeli yatırımcıların ise kısa vadeli volatilite artışına karşı sabırlı kalması gerektiğini vurguladı. Coinglass verileri de son 24 saatte 415 milyon doları bulan toplam tasfiyelerin 290 milyon dolarının long pozisyonlardan geldiğini gösteriyor. Cuma günü gerçekleşecek opsiyon vade sonu piyasanın yönüne dair yeni bir sinyal üretebilecek oluşuyla yakından takip ediliyor.