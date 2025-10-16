Kripto Para Borsası Kraken’den 100 Milyon Dolarlık ABD Hamlesi: Small Exchange’i Satın Aldı



Kraken, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından lisanslı bir borsa olan Small Exchange’i İngiltere merkezli IG Group’tan 100 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Anlaşma borsanın tamamen ABD merkezli türev ürün portföyü oluşturma planının temelini atarken, kripto para piyasasının geleneksel finansla birleştiği yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD Türev Piyasasında Yeni Dönem Başlıyor

Kraken’in Small Exchange’i devralması borsanın uzun vadeli vizyonunda stratejik bir dönüm noktasına karşılık geliyor. CFTC onaylı “Designated Contract Market” (DCM) lisansı Kraken’e ABD’de borsa listeli türev ürünler tasarlama ve işletme yetkisi veriyor. Bu sayede borsa dünyanın en büyük sermaye piyasasında tam düzenleme onay altında faaliyet gösterebilecek.

Kraken eş CEO’su Arjun Sethi, anlaşmayı şeffaflık, ölçeklenebilirlik ve verimlilik odaklı yeni bir ABD türev piyasasının temeli olarak nitelendirdi. Sethi, spot, vadeli ve marj ürünlerinin tek bir likidite yapısında birleşeceğini belirterek “Böylece piyasa parçalanması azalacak, fonlama gecikmeleri düşecek ve yüksek performanslı bir ekosistem ABD’ye taşınacak” dedi.

Kraken’in Küresel Altyapının Genişletilmesi Stratejisi

Kraken, son yıllarda türev piyasalarındaki varlığını sistematik biçimde güçlendiriyor. Borsa 2019’da İngiltere’de FCA denetiminde faaliyet gösteren Crypto Facilities platformunu satın almış, bu yıl ise Avrupa’da MiFID II çerçevesi altında en büyük düzenlenmiş kripto para vadeli işlem piyasasını kurmuştu.

ABD hamlesi ise NinjaTrader alımıyla başlayan sürecin devamı niteliğinde. Kraken’in ABD merkezli yatırımcılara CME listeli kripto para vadeli işlemlerini tek arayüzde sunma hedefi artık hisse senetleri, döviz endeksleri ve emtia sözleşmelerine kadar genişletiliyor. Borsadan yapılan açıklamaya göre bu birleşik yapı altı farklı itibari para birimiyle 450’den fazla kripto para ve geleneksel varlığı tek mimaride buluşturacak.

Kraken, küresel ölçekte eşzamanlı teminat transferi, bölgesel risk dengelemesi ve sermaye verimliliğini artıran altyapı ağıyla kurumsal düzeyde bir piyasa yapısı kurmayı amaçlıyor. Sethi, “Bu bir tanıtım değil, piyasa yapısını daha iyi inşa etme vizyonu” diyerek borsanın stratejisinin tamamen sürdürülebilir finansal entegrasyon hedefiyle yürütüldüğünü vurguladı.