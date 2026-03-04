Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Hukuku

Son Dakika: Kraken Fed’in Onayını Alan İlk Kripto Para Şirketi Oldu

Özet

  • Kraken Fedwire bankalar arası ödeme sistemine doğrudan erişim hakkı kazanan ilk kripto şirketi oldu.
  • FedNow ile borsa kullanıcıları 7/24 işlem yapabilecek.
  • İlk kez bir kripto şirketi, normalde sadece geleneksel bankaların kullanabildiği finansal altyapıya erişim sağlamış oluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto borsası Kraken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) ana ödeme sistemine erişim hakkı kazanan ilk kripto şirketi oldu. Müşterilerine daha hızlı, düşük maliyetleri ve güvenli hizmet verebilmek için kripto şirketleri çoktan başvurularını yapmıştı. İlk onay Kraken için geldi. WSJ direkt olarak Kraken kaynaklarına dayandırdığı haberinde büyük müjdeyi verdi.

Kraken Son Dakika

Kraken artık dolar transferlerini ticari bankalar (aracı bankalar) üzerinden yapmak zorunda kalmadan, doğrudan Fed’in altyapısını (Fedwire / FedNow) kullanarak gerçekleştirebilecek. İlk kez bir kripto şirketi, normalde sadece geleneksel bankaların kullanabildiği finansal altyapıya erişim sağlamış oluyor.

Müjdeyi WSJ direkt Kraken kaynaklarına dayandırarak verdi.

Bu doğrudan erişim, Kraken kullanıcıları için dolar yatırma ve çekme işlemlerinin çok daha hızlı ve muhtemelen daha az maliyetli olması anlamına geleceğinden oldukça önemli. Bir zamanlar kripto para borsaları ABD’de kendileriyle çalışacak banka bulamazken şimdi direkt olarak Fed ile entegre işlem yapabilecek seviyeye geldi. Dahası FedNow ile 7/24 para yatırma ve çekme olanağı da artık müşterilere sunulacak.

Uzun vadede kripto para şirketlerin bölgede kalıcılığını destekleyen bu hamle Biden dönemindeki baskının artık tam tersine döndüğünü gösteriyor. Diğer kripto şirketleri de izinlerini tamamladıkça ABD kriptoyu bir bütün olarak daha fazla güvence altına almış olacak.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum.
Yorum Yazın

