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Haftaya 2 Yapay Zeka Altcoine Dikkat! FET ve AGIX Değil!

2 popüler yapay zeka altcoini yatırımcısına ciddi anlamda kazanç getirebilir. Önümüzzdeki günlerde bu seviyelere dikkat.
19:45
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

OpenAI tarafından Microsoft desteğiyle geliştirilen GPT4’ün lansmanı yapıldı ve bu yapay zeka altcoinlere yaradı. Yapay zeka odaklı kripto paraların Kasım ayı sonundaki ilk lansmandan bu yana ciddi anlamda kazanç elde ettiğini gördük. Özellikle Türk kripto para yatırımcıları FET’e fiyat 10x yaparken yoğun ilgi gösterdi. Hacim rekorları kıran popüler altcoin Türk yatırımcıya kazandırdı. Şimdi popüler diğer 2 yapay zeka altcoine odaklanmak gerekiyor.

The Graph (GRT)

The Graph, yerel tokenı GRT ile verileri sorgulamak için kullanılan bir indeksleme protokolüdür. GRT fiyatı, Şubat 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,92 dolara ulaşmasından bu yana uzun vadeli azalan direnç çizgisinin altına düştü. Aşağı yönlü hareket, Kasım 2022’de 0,05 dolar dibine kadar devam etti. Fiyat o zamandan bu yana artarak geçen ay 0,23 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Artışa rağmen, fiyat direnç çizgisi tarafından bir kez daha reddedildi. Fakat bu redde rağmen RSI halen nötr bölgenin üstünde bulunuyor. Bu da yükseliş beklentisini destekleyen bir görünümdür.

Eğer GRT Token önümüzdeki günlerde beklenen hareketi yaparsa bir sonraki direnç bölgesi olan 0,52 dolara kadar yükselebilir. Bu, mevcut fiyattan %244’lük bir artış anlamına gelecektir. Fakat RSI düşmeye başlarsa fiyatın 0,06 dolara doğru erimeye başladığını görebiliriz.

Ocean Protocol (OCEAN)

Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz OCEAN için yükseliş görünümü veriyor. Fiyat, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana var olan uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktı. Kopuş, bir başka yükseliş işareti olan 50’nin üzerindeki RSI hareketi ile birleştirildi. Eğer yukarı yönlü hareket GRT’ye benzer şekilde devam ederse %185 oranında artışla birlikte fiyatın 1,1 dolara ulaştığını görebiliriz.

Tersi senaryoda azalan direnç çizgisi altında kapanış son atağın başarısızlıkla sonuçlandığını gösterecek. Bu durumda OCEAN fiyatı 0,17 dolara kadar düşebilir. Sonuç olarak hem OCEAN hem de GRT için beklenen şey önümüzdeki günlerde yükselişin devam edeceği. Ancak burası kripto para piyasaları ve geleceği görmek imkansız. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısını da hesaba katarsak gevşeme beklentisiyle genel bir ralli gerçekleşirse bu hedefler gelebilir. Tersi senaryoda olası düşüş hedefleri geçerlidir.

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