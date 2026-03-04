Bitcoin (BTC) Yeniden Yatırımcısını Heyecanlandırıyor, Kripto Paralara Dikkat

Uzun aranın ardından Bitcoin yeniden 71 bin doları aştı ve kaosun ortasında yaşanan bu yükseliş oldukça pozitif. Altcoinlerde yüzde 7’nin üzerinde kazançlara neden olan BTC sıçraması uzun vadeli yatırımcı maliyet bölgesi üzerinde süren kapanışlarla bu haftaya dair umutları artırıyor.

Bitcoin Yükselişi

69-70 bin dolar aralığındaki güçlü satıcı arzı şimdilik tersine dönmüş durumda. BTC için kilit bölge 70 bin dolardı ve o da hızlı biçimde aşıldı. Bu aşamada artık 72 bin dolar üstü kapanışlar görmeliyiz. Altcoinlerde kazançlar yüzde 5’i aşarken ETH halen 2.100 doları geri alamadı. Bitcoin için alıştığımız senaryo 72 bin doların test edilmesi ve ardından kar satışlarının başlaması yönünde.

Şimdilik 71.893 dolara kadar yükselen BTC eğer son 4 aydaki eğilimini sürdürecekse ABD piyasa açılışı sonrasında satıcıların tekrar sahneye çıkıp fiyatı aşağı çekmeli. Dünkü değerlendirmelerimizde İran gündeminin soğuması halinde kripto paraların süreçten çok daha kazançlı çıkabileceğinden, sürecin uzadığı ortamda avantajını kaybedeceğinden bahsetmiştik. NYT bugün İranlı yetkililerin savaşı sona erdirmek için görüşme teklifinde bulunduğunu iddia etti. Petrol ve USD zayıflarken Bitcoin’in yükselmesi de bu yüzden.

İran konusu zaten fiyatlandığı için kripto para piyasaları savaşın başlamasıyla rahatlamıştı. Şimdiyse savaşın tahmin edilenden erken sona erme potansiyeliyle jeopolitiğin normalleşecek olması sebebiyle bir tur daha yükseliyorlar.

Kripto Paralara Dikkat

Bugün ADP İstihdam Değişimi raporu gelecek ve Cuma günkü istihdam raporları öncesinde bu öncü gösterge hükmünde. Petrol fiyatındaki dalgalanma, enflasyonun yapışkanlığı, istihdamdaki toparlanma, GYSİH büyümesi derken faiz indirim beklentileri Temmuz ayının da ötesine itildi ancak yine de sürpriz veriler hissiyatı değiştirebilir.

Son 24 saatte 452 milyon dolarlık tasfiye yaşandı, bunun 285 milyon dolarlık short pozisyonlar. Son 2 çeyrektir nadiren de olsa açığa satış yapanların avlandığı bu tarz dönemler görüyoruz.

Önümüzdeki saatlerde İran’ın görüşme yapmak istediği iddialarının teyidiyle birlikte kripto yükselişi hızlanabilir. Veya İran NYT iddialarını reddederek BTC’nin kazanımlarını kaybetmesine kapı aralar. Her halükarda bu savaş sürdürülebilir değil ve İran geçen yıla göre çok daha hızlı mühimmat yaktığından geç olmadan masaya oturmak zorunda. Kripto paralar için önümüzdeki saatler hareketli geçecek.