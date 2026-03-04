Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin (BTC) Yeniden Yatırımcısını Heyecanlandırıyor, Kripto Paralara Dikkat

Özet

  • İran yetkilileri savaşı sona erdirmek için şartları görüşmek üzere teklifte bulundu.
  • Petrol ve dolar gerilerken Bitcoin 71 bin doları aştı.
  • 69-70 bin dolar aralığındaki güçlü satıcı arzı şimdilik tersine dönmüş durumda. BTC için kilit bölge 70 bin dolardı ve o da hızlı biçimde aşıldı. Bu aşamada artık 72 bin dolar üstü kapanışlar görmeliyiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Uzun aranın ardından Bitcoin yeniden 71 bin doları aştı ve kaosun ortasında yaşanan bu yükseliş oldukça pozitif. Altcoinlerde yüzde 7’nin üzerinde kazançlara neden olan BTC sıçraması uzun vadeli yatırımcı maliyet bölgesi üzerinde süren kapanışlarla bu haftaya dair umutları artırıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Yükselişi
2 Kripto Paralara Dikkat

Bitcoin Yükselişi

69-70 bin dolar aralığındaki güçlü satıcı arzı şimdilik tersine dönmüş durumda. BTC için kilit bölge 70 bin dolardı ve o da hızlı biçimde aşıldı. Bu aşamada artık 72 bin dolar üstü kapanışlar görmeliyiz. Altcoinlerde kazançlar yüzde 5’i aşarken ETH halen 2.100 doları geri alamadı. Bitcoin için alıştığımız senaryo 72 bin doların test edilmesi ve ardından kar satışlarının başlaması yönünde.

Şimdilik 71.893 dolara kadar yükselen BTC eğer son 4 aydaki eğilimini sürdürecekse ABD piyasa açılışı sonrasında satıcıların tekrar sahneye çıkıp fiyatı aşağı çekmeli. Dünkü değerlendirmelerimizde İran gündeminin soğuması halinde kripto paraların süreçten çok daha kazançlı çıkabileceğinden, sürecin uzadığı ortamda avantajını kaybedeceğinden bahsetmiştik. NYT bugün İranlı yetkililerin savaşı sona erdirmek için görüşme teklifinde bulunduğunu iddia etti. Petrol ve USD zayıflarken Bitcoin’in yükselmesi de bu yüzden.

İran konusu zaten fiyatlandığı için kripto para piyasaları savaşın başlamasıyla rahatlamıştı. Şimdiyse savaşın tahmin edilenden erken sona erme potansiyeliyle jeopolitiğin normalleşecek olması sebebiyle bir tur daha yükseliyorlar.

Kripto Paralara Dikkat

Bugün ADP İstihdam Değişimi raporu gelecek ve Cuma günkü istihdam raporları öncesinde bu öncü gösterge hükmünde. Petrol fiyatındaki dalgalanma, enflasyonun yapışkanlığı, istihdamdaki toparlanma, GYSİH büyümesi derken faiz indirim beklentileri Temmuz ayının da ötesine itildi ancak yine de sürpriz veriler hissiyatı değiştirebilir.

Son 24 saatte 452 milyon dolarlık tasfiye yaşandı, bunun 285 milyon dolarlık short pozisyonlar. Son 2 çeyrektir nadiren de olsa açığa satış yapanların avlandığı bu tarz dönemler görüyoruz.

Önümüzdeki saatlerde İran’ın görüşme yapmak istediği iddialarının teyidiyle birlikte kripto yükselişi hızlanabilir. Veya İran NYT iddialarını reddederek BTC’nin kazanımlarını kaybetmesine kapı aralar. Her halükarda bu savaş sürdürülebilir değil ve İran geçen yıla göre çok daha hızlı mühimmat yaktığından geç olmadan masaya oturmak zorunda. Kripto paralar için önümüzdeki saatler hareketli geçecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

İran Pes Edecek Mi? Savaş Biterse Kripto Hızlı Yükselir, Peki Son Durum Ne?

Son Dakika: 4 Mart ABD Verileri Açıklandı

Bitcoin Yatırımcıları ve Şirketler Arasında Büyük Satışlar Dalgası Yaşanıyor

Bitcoin Indiana’da Emeklilik Fonlarında Yasal Hale Geliyor

Bitcoin Soygununda Polis Kökenli Sanığa Suçlu Kararı Verildi

Bitcoin 2026 Konferansında Arthur Hayes Sahne Alacak

Bu Olmadıkça Solana (SOL) da 135 Doları Aşamayacak

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Trump Ve Bankalar Arasındaki Kripto Gerilimi Tırmanıyor, Bitcoin Fiyatı Yükseliyor
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Kraken Fed’in Onayını Alan İlk Kripto Para Şirketi Oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

İran Pes Edecek Mi? Savaş Biterse Kripto Hızlı Yükselir, Peki Son Durum Ne?
Ekonomi Kripto Para
Orta Doğu Gerginliği Asya Piyasalarını Sarsıyor, Kripto Direncini Koruyor
Kripto Para
Indiana’da Emeklilik Fonlarında Bitcoin Açılımı ve Kripto Yatırım Hamlesi
Kripto Para
Küresel Piyasalar Kapalıyken Çareyi DeFi’de Buldular
Hyperliquid (HYPE)
Son Dakika: 4 Mart ABD Verileri Açıklandı
Ekonomi
Lost your password?