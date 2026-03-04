Trump Ve Bankalar Arasındaki Kripto Gerilimi Tırmanıyor, Bitcoin Fiyatı Yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıkların bankacılık sektörüyle ilişkilerinin önündeki engellere yönelik sert bir uyarı yaptı. Başkan, kripto para odaklı CLARITY Act tasarısının Senato’da ilerlemesinin, bankaların engellemeleri nedeniyle durduğunu savundu. Trump’ın bankalara yönelik bu çıkışı, kripto piyasasının ciddi yükseliş yaşadığı bir döneme denk geldi.

CLARITY Act’ta Bankaların Rolü

CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların düzenleniş biçimini köklü şekilde değiştirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı. Tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisi’nden geçmiş olsa da, Senato’da ilerleyemiyor. Trump, gecikmenin temelinde büyük bankaların dijital varlıklara karşı takındığı tutumu gösterdi. Bankaların bazı maddelere karşı çıkmasının ana nedeni ise, kripto borsalarının stabilcoin bulunduran kullanıcılarına getiri ödemesi sağlayabilmesinin önünü açacak maddeler içermesi. Geleneksel finans kurumları, bu durumun ellerindeki mevduatların dijital platformlara kaymasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Trump, kişisel sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, dijital varlıklar üzerinden uygulanan bankacılık engellerinin ulusal güvenliği zayıflattığını belirtti. ABD’nin finansal alanda küresel üstünlüğünü koruması için dijital ekonomiyle uyumlu adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Trump, bankaların tarihsel olarak yüksek kârlar elde ettiğini, ancak iddia edilen engellemelerin “güçlü kripto ajandasının” önünde durmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yasal Düzenlemelerde Son Gelişmeler

ABD yönetimi, mevzuatla birlikte regülasyonlarda da değişikliğe gitmeye başladı. Son olarak Temmuz ayında yürürlüğe giren Genius Act ile ihraççılar için bir çerçeve oluşturuldu. Ancak bu yasa, aracı kurumların kullanıcılarına getiri sunmasına ilişkin bir hüküm getirmedi. CLARITY Act ise bu belirsizliği gidermek için hazırlandı.

Banka ve finans kurumlarının kripto para şirketleriyle ilişkilerini sınırlayan önceki uygulamalar arasında, Biden yönetimi döneminde hayata geçirilen ve “Operation Choke Point 2.0” olarak anılan dolaylı baskı stratejileri de yer alıyordu. 1 Mart itibarıyla bankaların kripto işlemleri konusunda önceden alınması gereken OCC onayı kaldırıldı. Ancak sektörden gelen bilgiler, yasal engellerin gevşetilmesine rağmen bankacılık sektöründe çekincelerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin Fiyatında Hızlı Yükseliş

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde kripto pazarında ivmeli bir yükseliş başladı. Bitcoin, Avrupa işlemlerinde yüzde 6’nın üzerinde artışla 71.000 doların üzerine çıkarak son haftalardaki en iyi performanslarından birini sergiledi. Toplam kripto piyasa değeri de 2,4 trilyon dolar seviyesini aştı.

Bitcoin’in yükselişinde, değerli metallerdeki gerilemenin ardından bazı yatırımcıların portföylerini dijital varlıklara kaydırması etkili oldu. ABD’nin İran’a yönelik askeri girişiminin ardından Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 10 yükseldi. Buna rağmen ABD dolarındaki güçlenmenin kripto alanda kayda değer bir baskı oluşturmadığı görülüyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in 70.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini işaret ediyor. Aksi halde, fiyatın 66.000 dolar desteğine kadar gerileme olasılığı değerlendiriliyor. Yakın dönemde açıklanacak makroekonomik veriler ve artan işlem hacminin, Bitcoin’in izleyebileceği yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.