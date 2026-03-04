Winvest — Bitcoin investment
Stablecoin Büyümesi Hangi 4 Kripto Paraya Yarayacak?

Özet

  • Ethereum stablecoinlerin odağı olmaya devam ediyor. Fakat BNB Chain, arzın sadece ~%5'ine sahip olmasına rağmen, stablecoin işlemlerinin yaklaşık %40'ını işliyor.
  • Ödemeler ve RWA alanında ETH, SOL, BNB gibi halka açık ağların gelecekte büyümesini sürdürmesi bekleniyor. RWA için beklenti pazar büyüklüğünün trilyon dolar eşiğini aşması.
  • Canton bize özel ağların RWA'da aslan payını alacağını gösterse de Ethereum henüz daha erken aşamada 16 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Tokenizasyona kurumsal ilgi artıyor ve stablecoinler bunlarla bağlantılı. Yani RWA ve ödeme altyapısı hikayesinde bazı kripto paraların ön plana çıkıp gelecekte bundan fazlasıyla yararlandığını göreceğiz. Herkesin aklına ilk olarak Ethereum gelse de pastanın daha küçük dilimini alan rakipler de var. Bugünden geleceğe hazırlanmak için iki önemli grafiği ele alacağız.

İçindekiler
1 Geleceği Olan Kripto Paralar
2 RWA Liderleri

Geleceği Olan Kripto Paralar

Sadece birkaç yıldır kripto paralarla ilgileniyor olsanız bile yeterince altcoinin sıfıra gittiğini görmüş olmalısınız. 40 milyar dolarlık Terra çöküşü, 2025 başında on milyarlarca dolarlık meme coin rugpulları ve çok daha fazlası. Uzun vadedeli yatırımlar kripto paralarda her zaman kazandırmaz. Bundan birkaç yıl önce favori olan bir altcoin bugün cüzdanınızda 0 değerine karşılık geliyor olabilir.

O halde ne yapmalı? Gerçek dünyada karşılığı olan ve finansın blockchain tabanlı dönüşümünde rol almayı başaran kripto para ağlarına odaklanmak iyi bir seçenek olabilir. Tokenizasyon pazarının trilyonlarca dolara ulaşması bekleniyor ve ödeme altyapısı olarak stablecoinler kullanılacak. Yani stablecoinlerin yaygın biçimde kullanıldığı platformlar RWA pastasından da dilim alacak.

2017-2021 yılları arasında pazarın neredeyse tamamı (açık mavi alan) Ethereum’un elindeydi. 2021-2022 civarında Tron ağının devasa bir pay almaya başladığını görüyoruz. Bunun temel sebebi, Tron ağındaki USDT transferlerinin Ethereum’a göre çok daha ucuz ve hızlı olmasıydı.

Bugün, pay dağılımı yaklaşık olarak şöyle görünüyor:

  • Ethereum ~%45
  • Tron ~%25
  • Solana ~%8–10
  • BNB Chain ~%8–10

Fakat hacim kullanım yoğunluğuyla aynı şey değil. BNB Chain, arzın sadece ~%5’ine sahip olmasına rağmen, stablecoin işlemlerinin yaklaşık %40’ını işliyor. BNB Chain üzerindeki kullanıcılar, Ethereum’daki gibi milyon dolarlar taşımıyor. Aksine, milyonlarca kullanıcı küçük miktarlarda (mikro-ödemeler) sürekli işlem yapıyor.

Bu tablo bize ETH, TRX, SOL ve BNB’nin gelecekte RWA ve ödemeler konusunda rekabet içinde olacaklarını gösteriyor. Trilyon dolarlık devlerin kendi tokenize varlıklarını halka açık ağlarda ihraç etmeye başlaması bu geleceğin fitilini ateşledi. Hali hazırda Ethereum ve Solana birçok tokenize varlığa ev sahipliği yapıyor.

RWA Liderleri

Ödemeler konusunda liderler belli peki RWA’da? Ethereum 15,7 milyar dolarlık varlığa ev sahipliği yapıyor ve lider durumda. BNB Chain ve Solana ise 2 milyar dolar ile iki ve üçüncülüğü paylaşıyor. Listenin devamı aşağıdaki gibi.

Peki hep Ethereum gibi halka açık ağlar mı RWA için odakta? Hayır Canton kapalı ağ ve oldukça da büyük. Canton, Digital Asset şirketi tarafından geliştirilen ve özellikle büyük bankaların (Goldman Sachs, BNY Mellon gibi) varlıklarını tokenize etmek (dijitalleştirmek) için kullandığı bir ağ. Ethereum halka açık bir ağken, Canton gizlilik ve yasal uyum gerektiren kurumsal işlemler için tasarlandı.

7.118 rakamı Canton üzerinde tokenize edilmiş çok sayıda farklı finansal enstrüman (tahvil, hisse senedi vb.) olduğunu gösteriyor. Toplam büyüklük ise 313 milyar dolar.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
