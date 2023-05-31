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  •   Benjamin Cowen: 2019’u Ne Çabuk Unuttunuz! Ünlü Kripto Yorumcusunun Bitcoin Tahmini!

Benjamin Cowen: 2019’u Ne Çabuk Unuttunuz! Ünlü Kripto Yorumcusunun Bitcoin Tahmini!

Özet

  • Cowen yakında 2019'a benzer bir düşüş yaşanabileceği konusunda uyarıyor.
  • Daha önce fiyat 100 günlük SMA'nın altına düştüğünde güçlü bir geri çekilme olmuştu.
  • Bitcoin şimdilik 27.800 dolar seviyesine yakın seyrediyor.
01:05
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarına dair yaptığı tahminler yakından izlenen popüler analist Cowen Bitcoin konusunda uyardı. Piyasalarda şimdilik yükseliş hakim olsa da Bitcoin halen 28.500 dolar üstünde tutunabilmiş değil. Peki kıdemli kripto analistinin piyasalara dair beklentisi ne yönde? Yatırımcıları önümüzdeki dönemde neler bekliyor?

Bitcoin 2019 Karşılaştırması

Son piyasa değerlendirmesinde Cowen Bitcoin‘in (BTC) piyasa düzeltmesine yol açan 2019 fiyat oluşumunu tekrarlayabileceği konusunda uyarıyor. Cowen, 2019’da BTC’nin ilk denemesinde destek olarak tutmayı başaramadıktan sonra 100 günlük SMA’nın altına düştüğünü belirtiyor. Kral kripto para biriminin yıllar sonra ilk kez bir düzeltmenin ardından 100 günlük SMA’sına oturmasıyla benzer bir durumun yaşanabileceğini söylüyor.

“Eğer bu bir gösterge ise, çok uzak olmayan bir gelecekte 100 günlük SMA’nın altına inebiliriz ve sonra neyin ne olduğunu ve kimin kim olduğunu görürüz. O zaman anlarız, tamam, bu sürekli bir hareket mi? Yoksa 2019 gibi sönümlenecek mi?… İşte biz de bu senaryonun içindeyiz. Günlük kapanışımız 100 günlük seviyenin altındaydı. Tıpkı 2019 gibi, tıpkı 2020 gibi tekrar üzerine çıktık. Asıl soru buradan nereye gideceğimiz?”

2023 Bitcoin Uzman Tahmini

Cowen ayrıca 20 günlük SMA’nın 2023’te 2019’dakine benzer bir piyasa düzeltmesi olup olmayacağını tahmin etmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu tarz geçmiş fiyat hareketlerine bağlı tahminlerin gerçekleşmesi gerekmez ancak yatırımcıların ne kadar büyük bir kısmı buna odaklanırsa fiyat genelde oraya gider. Teknik analizdeki mantık yatırımcıların yönlendirilmesi kabiliyetidir.

Cowen son olarak bu konuda şunları söyledi;

“2019’da, 100 günün altında günlük kapanış yaptığımızda, 20 günün üzerine çıktığımızı ve sonra tekrar aşağı indiğimizi göreceksiniz. Şu anda tekrar 20 günün üzerine çıktık. Tekrar üzerine çıktık… Bu zamanları karşılaştırdığınızda ilginç olan bir başka şey de, bu günlük kapanışı aşağıda yaptıktan sonra 20 günün 2019’da 100 günün altına düşmesi. Bu ralli sırasında 20 günlük 100 günün altına indi ve sonra tekrar düşüşe geçti. 2020’de 20 günlük, 100 günlük hareketli ortalamayı hiç geçmedi. 2023’te de henüz geçmedi. Geçecek mi bilmiyorum.”

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