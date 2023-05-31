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Kripto para piyasalarına dair yaptığı tahminler yakından izlenen popüler analist Cowen Bitcoin konusunda uyardı. Piyasalarda şimdilik yükseliş hakim olsa da Bitcoin halen 28.500 dolar üstünde tutunabilmiş değil. Peki kıdemli kripto analistinin piyasalara dair beklentisi ne yönde? Yatırımcıları önümüzdeki dönemde neler bekliyor?

Bitcoin 2019 Karşılaştırması

Son piyasa değerlendirmesinde Cowen Bitcoin‘in (BTC) piyasa düzeltmesine yol açan 2019 fiyat oluşumunu tekrarlayabileceği konusunda uyarıyor. Cowen, 2019’da BTC’nin ilk denemesinde destek olarak tutmayı başaramadıktan sonra 100 günlük SMA’nın altına düştüğünü belirtiyor. Kral kripto para biriminin yıllar sonra ilk kez bir düzeltmenin ardından 100 günlük SMA’sına oturmasıyla benzer bir durumun yaşanabileceğini söylüyor.

“Eğer bu bir gösterge ise, çok uzak olmayan bir gelecekte 100 günlük SMA’nın altına inebiliriz ve sonra neyin ne olduğunu ve kimin kim olduğunu görürüz. O zaman anlarız, tamam, bu sürekli bir hareket mi? Yoksa 2019 gibi sönümlenecek mi?… İşte biz de bu senaryonun içindeyiz. Günlük kapanışımız 100 günlük seviyenin altındaydı. Tıpkı 2019 gibi, tıpkı 2020 gibi tekrar üzerine çıktık. Asıl soru buradan nereye gideceğimiz?”

2023 Bitcoin Uzman Tahmini

Cowen ayrıca 20 günlük SMA’nın 2023’te 2019’dakine benzer bir piyasa düzeltmesi olup olmayacağını tahmin etmeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu tarz geçmiş fiyat hareketlerine bağlı tahminlerin gerçekleşmesi gerekmez ancak yatırımcıların ne kadar büyük bir kısmı buna odaklanırsa fiyat genelde oraya gider. Teknik analizdeki mantık yatırımcıların yönlendirilmesi kabiliyetidir.

Cowen son olarak bu konuda şunları söyledi;