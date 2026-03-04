Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin Portföylerinde 2,5 Yüzde Pay Üç Yıl Boyunca Kesintisiz Kazanç Sağladı mı?

Özet

  • Bitwise, 2,5 yüzde Bitcoin eklenen portföylerde üç yıl üst üste getiri artışı gözlemledi.
  • Raporda, düzenli dengelemenin risk-getiri dengesini güçlendirdiği vurgulandı.
  • Çalışma, finansal danışmanlar için tarihsel veriyle desteklenen referans sundu.
COINTURK
COINTURK

ABD merkezli finansal yönetim şirketi Bitwise Asset Management, Bitcoin’in geleneksel yatırım portföylerine eklenmesinin performans üzerindeki etkisini değerlendiren yeni bir çalışma yayımladı. Bloomberg verilerinin kullanıldığı araştırmada, 2014 yılından 2025 sonuna kadar uzanan 12 yıllık dönemde, portföylerde yüzde 2,5 oranında Bitcoin tutulmasının getirileri incelendi. Analizde, geleneksel yüzde 60 hisse senedi ve yüzde 40 tahvil portföyüne Bitcoin eklenmesinin getiri ve risk profiline olan yansımaları ele alındı.

İçindekiler
1 Bitcoin Eklenen Portföyde Getiri ve Sharpe Oranı Artışı
2 Veri Seti ve Piyasa Dönemleri
3 Portföy Yönetiminde Dönemsel Dengeleme Yöntemi
4 Finansal Danışmanlar İçin Yansımalar

Bitcoin Eklenen Portföyde Getiri ve Sharpe Oranı Artışı

Bitwise raporunda, portföylere düşük oranda Bitcoin eklendiğinde, üç yıllık tüm yatırım dönemlerinde toplam getirinin yükseldiği görüldü. Araştırmada yer alan tabloya göre, bir yıllık tutma periyotlarında getirilerin yüzde 75,58’inde artış sağlanırken, iki yıllık süreçte bu oran yüzde 93,81’e yükseldi. Üç yıllık dönemlerin tamamında ise portföy getirisi geleneksel modele göre daha yüksek gerçekleşti ve bu periyotlarda herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Buna ek olarak, risk-getiri göstergesi olarak kabul edilen Sharpe oranı da önemli oranda iyileşti. Bir yıl vadede Sharpe oranı yüzde 79,57 oranında artış gösterirken, iki yıllık dönemlerde yüzde 97,95’lik yükseliş kaydedildi. Üç yıllık tüm dönemlerde ise Sharpe oranı pozitif seviyede ilerledi ve minimum değişimin de pozitif yönde olduğu not edildi.

Veri Seti ve Piyasa Dönemleri

Çalışmada, Bitcoin’in farklı piyasa döngülerinde gösterdiği performans dahil edildi. Araştırmada, 2014-2015 dönemi ayı piyasası, 2017-2018 büyük geri çekilmesi, COVID-19 çöküşü, 2021 boğa koşusu, 2022’deki sert düşüş, 2023-2024 toparlanma süreci, 2024-2025 yükselişi ve güncel fiyat düzeltmeleri hesaba katıldı.

Bu dönemlerde, üç yıl ve üzeri portföy tutma stratejisinin, risk ve getiri açısından avantajlarını koruduğu görüldü. Özellikle Bitcoin’in yoğun dalgalandığı ya da sert düşüşlerin yaşandığı yıllar bile genel tabloyu değiştirmedi.

Portföy Yönetiminde Dönemsel Dengeleme Yöntemi

Analizde öne çıkan metodolojik unsur, Bitcoin portföyündeki ağırlığın her çeyrek dönemde yeniden dengelenmesi oldu. Böylece, yükseliş zamanlarında Bitcoin payının aşırı büyümesi engellendi, düşüşlerde ise alımlar yoluyla denge sağlandı. Bu sistematik yaklaşım, hem riskleri sınırladı hem de portföyü aşırı volatiliteden korumaya yardımcı oldu.

Rapor, kısa vadeli dönemlerde bile Bitcoin ağırlıklı portföylerin risk-getiri dengesine katkı sunduğunu, özellikle üç yıl veya daha uzun vadede ise bu katkının kalıcı ve yüksek oranda olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, iki yıllık dönemler içinde risk endeksindeki en düşük değişimin neredeyse sıfır olarak kaydedildiği ve hiçbir iki yıllık aralıkta riske göre getiri profilinin anlamlı şekilde kötüleşmediği belirtildi.

Finansal Danışmanlar İçin Yansımalar

Bitwise’ın bu raporunun, portföylerinde kripto para bulundurmayı değerlendiren finansal danışmanlar için de yol gösterici nitelikte olduğu vurgulandı. Üç yıl süresince kayıpsız geçen tüm dönemlerin ve olumlu risk-getiri profillerinin danışmanlar için dikkate değer bir tarihsel kanıt olduğu aktarıldı.

Son günlerde Bitcoin fiyatı 67.000 dolar seviyelerinde dalgalanırken, yeni kurumsal yatırımcıların ortalama giriş fiyatının da üzerinde hareket ediyor. Analizde, üç yıllık ve daha uzun vadede tutma stratejisinin geçmiş veriye göre ön plana çıktığı, kısa vadede fiyat seviyesinin ise bu stratejide ikincil önemde olduğu işaret edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
