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TUSD Yalan Mı Söyledi? Belgeler ve Kriptoda Satışları Tetikleyebilecek İddialar!

Özet

  • The Network Firm son raporunda Prime Trust varlıklarına odaklandı.
  • TUSD iflas eden kripto saklama kuruluşu Prime Trust'da 26.434 dolar tutuyordu.
  • TUSD bu şirketle ilişkisi olmadığını açıklamıştı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
08:30
28 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance borsasının ismini verdiği BUSD bu yıl ABD tarafından hedef alındı ve alternatif stablecoinler hayatımıza girdi. En büyük stablecoinlerden olan BUSD’nin piyasa değeri yeni token basımı olmadığı ve itfalar devam ettiği için erirken TUSD pastanın dilimini kendine alıyor. Ancak bazı sorunlar var. Son iddialar ses getirebilir.

TUSD Yalan Mı Söyledi?

The Network Firm’ün 23 Haziran’da yaptığı incelemede Prime Trust hakkında yapılan açıklamanın yanlış olduğunu doğruladı. Dün son dakika olarak duyurduğumuz kayyum kararı Prime Trust’un artık yolun sonuna geldiğini gösteriyordu. Şirket eski varlıklarına erişemiyor ve zararını kapatmak için müşteri varlıklarını kullandığı ortaya çıktı. Üstelik müşterilerine borçlu olduğu yaklaşık 80 milyon dolar rezervlerinde yok.

Prime Trust hakkındaki kötü söylentiler bir süredir devam ediyordu. Yatırımcılar TUSD’nin de onlardan hizmet aldığını bildiği için stablecoin ihraççısından cevap istedi. TUSD ise iflas eden şirketle herhangi bir maddi ilişkisi kalmadığını söyledi. The Network Firm’ün 23 Haziran’da yaptığı incelemede 26.434 dolarlık rezerv ortaya çıktı. TUSD sıfır maruziyet derken aslında 26.434 dolarlık varlığı bu şirkette saklanıyordu.

TUSD Hakkındaki İddialar

TUSD, 3,1 milyar dolarlık piyasa değeriyle dolara sabitlenmiş en büyük beşinci stablecoindir. Kripto para devi Binance tarafından da desteklene stablecoin sıfır komisyon müjdesiyle önemli ölçüde ilgi gördü. BTCTUSD paritesi ciddi hacimlere ulaştı. Token’ın fikri mülkiyeti Techteryx adlı az bilinen bir Asyalı yatırımcı tarafından satın alınırken, Archblock stablecoini yönetmek için bir aracı olarak hareket ediyor.

CryptoQuant CEO’sunun yaptığı “BTC TUSD alımlarıyla yükseliyor” paylaşımının ardından yeni yeni popülerlik kazanan stablecoinle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmedi. Çeşitli sosyal medya hesapları token itfalarından tutun, teminatsız basıma kadar aşırı uç noktalarda iddialar ortaya atıyor. Şimdilik bu söylentiler kripto Twitter’da büyük ölçüde alıcı bulmuyor. Bunu BTC fiyatından da görebiliyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde TUSD hakkında daha fazla olumsuzluk piyasa üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu arada CryptoQuant CEO’su Ki, TUSD ve BTC rallisi arasındaki ilişkiye odaklandığı paylaşımı sildi. Bundan önce CZ artan TUSD ilgisinin sıfır ücret kampanyasından kaynaklandığı ona açıklamıştı.

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