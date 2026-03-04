Trump’ın Stabilcoin Çıkışı: Bankalar Clarity Act Üzerinde Neden Baskı Kuruyor?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önde gelen bankalarını hedef alarak kripto para alanında tartışmalara yol açan yeni bir açıklama yaptı. Trump, bankaların, ABD’deki dijital varlık düzenlemeleri için önemli bir dönemeç olarak görülen Clarity Act isimli yasa teklifini engellediğini öne sürdü. Kamuoyunda dikkat çeken bu açıklama, finans sektörüyle Beyaz Saray arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Stabilcoin Tartışmaları ve Banka Endişeleri

Gündemdeki tartışmanın kökeni, 2025 Temmuz’unda yürürlüğe giren ve stabilcoin piyasasına sıkı sınırlar getiren GENIUS Act yasasına dayanıyor. Bu yasa, stabilcoinlerin kullanıcıya doğrudan faiz ödemesini yasakladı. Ancak kripto platformları, ABD Hazine tahvillerinden elde edilen getirileri kullanıcılarla paylaşarak stabilcoinler üzerinden yüzde 4 ila 5 oranında ödül sunmaya başladı. Bu durum, sektörde geleneksel bankalarla yeni nesil finansal platformların yollarının ayrışmasına yol açtı.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, kullanıcıya sağlanan stabilcoin ödüllerinin klasik mevduat gibi tamamen regülasyona tabi tutulması gerektiği görüşünü savunuyor. Dimon, bu alandaki tüm ürünlerin aynı şartlara tabi olması gerektiğini belirtiyor. Buna karşılık, piyasa analisti James Thorne farklı bir bakış açısı ortaya koydu.

James Thorne, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Jamie Dimon’ın ‘eşit şartlar’ talebi aslında rakiplerin geleneksel bankalardan daha yüksek getiri sunmasını engellemekten ibaret,” ifadelerini kullandı. Thorne, mevduat pazarının 1970’lerdeki dönüşümüne benzer şekilde, bu dönemin de finansal rekabet açısından kritik olduğunu aktardı.

Thorne, bugünkü stabilcoin ihraççılarının lisanslama, denetim ve rezerv zorunluluklarına tabi olduğunu, eskiye kıyasla sektördeki risklerin azaldığını vurguladı. Buna karşın, Dimon’un mevcut kripto ekosistemini yanlış yansıtarak yeni bir fonlama modelini kapatmak istediğini öne sürdü.

Trump ve Eric Trump’tan Bankalara Sert Eleştiriler

Trump, sosyal medya paylaşımlarında özellikle bankacılık sektörünün mevcut kârlarını öne çıkardı. ABD bankalarının yüksek kârlar elde ederken inovasyonun önünü kesmeye çalıştığını belirten Trump, Clarity Act’in hayata geçmemesi durumunda ABD’deki dijital varlık sektörünün Çin başta olmak üzere yurt dışına kayabileceğine dikkat çekti.

Trump, daha önce yürürlüğe giren GENIUS Act’i ABD’nin “Kripto Başkenti” olma yönünde ilk adım olarak nitelendirirken, Clarity Act’i bu süreci tamamlamak için gereken düzenleme olarak tanımladı.

Trump’ın oğlu Eric Trump da finansal düzenin uzun süredir bankaların elinde bir tekele dönüştüğüne dikkat çekti. Büyük bankaların, perakende müşterilere düşük getiri sunup yüksek işlem ücretleri talep ettiğini belirten Eric Trump, dijital varlık ekosisteminin bu tekeli zorlamasından endişe duyan banka yöneticilerinin panik halinde olduklarını yazdı.

Clarity Act Üzerindeki Tartışmaların Seyri

Clarity Act, kripto varlıkların ABD finansal sistemi içindeki konumunu netleştirmeyi hedefliyor. Ancak süregiden tartışmalar, söz konusu yasanın teknik ayrıntılarının ötesine geçmiş durumda. Esas mesele; bireylerin tasarruflarını nasıl yöneteceği ve finansal getiri sağlayan yeni ürünlerin kim tarafından sunulacağı ile ilgili.

Banka temsilcileri, getirisi olan tüm dijital varlıkların klasik mevduat ürünleriyle aynı standartlara tabi olmasını savunuyor. Kripto şirketleri ise, bu tür bir yaklaşımın sektör içindeki yenilikçiliği henüz olgunlaşmadan engelleyeceği uyarısında bulunuyor.

James Thorne’un değerlendirmesine göre, yüksek getirili stabilcoin ürünleri, bankaların bugüne kadar sürdürdüğü düşük faiz-yüksek kâr modelini sarsma potansiyeline sahip. Gelişen regülasyonlarla birlikte kullanıcılar, birkaç işlemle bankacılık ekosisteminin dışına çıkıp daha fazla getiri elde edebilecek yeni ürünlere yönelebilecek duruma geliyor.

Tüm bu gelişmeler, Clarity Act çevresindeki sürecin sadece bir regülasyon müzakeresinden ibaret olmadığını, ABD Başkanı ile ülkenin en büyük finans kuruluşları arasında kamuoyu önünde süren bir güç gösterisine dönüştüğünü gösteriyor.