Bitcoin Madenciliğinde Yön Değişiyor Mu? Eric Trump’ın Şirketinden Yeni Hamle

ABD merkezli Bitcoin madenciliği şirketi American Bitcoin Corp., toplamda 11.298 yeni madencilik cihazı aldığını açıkladı. Bu alımla şirketin sahip olduğu toplam hash oranı 28,1 exahash’e ulaşırken, kapasite yaklaşık yüzde 12 oranında arttı. Açıklama, sektörün önde gelen iki büyük madencilik şirketinin Bitcoin satarak yapay zeka veri merkezlerine yöneldiği bir dönemde geldi.

Yeni Cihazlar ve Kapasite Artışı

Şirketin siparişini verdiği yeni ASIC cihazlarının tamamı 2026 Mart ayı boyunca Kanadadaki Drumheller tesisinde devreye alınacak. Söz konusu cihazlar, her bir terahash için yaklaşık 13,5 joule enerji tüketerek mevcut şirket ortalamasına göre daha yüksek verimlilik sunuyor. Yeni ekipmanların katılımıyla tüm filo genelinde ortalama enerji verimliliği 16,0 joule/terahash seviyesine ilerledi. Bu kapasite artışı sonrası şirketin toplam cihaz sayısı 89.242’ye ulaşmış oldu.

Stratejik Farklılıklar

Şirketin en büyük iki rakibi benzer günlerde farklı bir yol izlemeye başladı. MARA Holdings, elindeki tüm Bitcoin’i satabileceğini duyurdu ve HODL politikasına son verdi. Core Scientific ise sahip olduğu Bitcoin’in büyük bir bölümünü satarak elde edeceği geliri yapay zeka projelerine aktaracağını açıkladı. Bu iki şirket, Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelirlerin yerine, yapay zekâdan beklenen potansiyel getirileri öne çıkarıyor.

American Bitcoin Corp. ise bu süreçte Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürüyor. Eric Trump, şirketin Amerikan sermayesiyle yönetilen ve Amerika’da kurulu Bitcoin madencilik kapasitesini artırmaya odaklandığını belirtti. Ayrıca, Amerikan Bitcoin mülkiyeti vurgusunun, hem iş stratejisi hem de politik bir duruş taşıdığı ifade edildi.

Eric Trump, büyüyen filonun ABD’de Bitcoin ağının geleceğinde liderlik hedefiyle oluşturulduğunu açıkladı.

Trump ailesinin bir üyesi olan Eric Trump, şirketin kurucuları arasında yer alıyor. Şirketin açıklamaları, rakiplerin Asya üretimli donanım ve yabancı yatırımla büyüyen yapay zeka projelerine kıyasla, Amerikan sermayesinin Bitcoin ekosisteminde daha fazla söz sahibi olmasını hedefliyor.

Ekonomik Riskler ve Beklentiler

Bitcoin fiyatının 67.000 dolar seviyelerinde bulunduğu bir dönemde yapılan bu yatırım, madencilik gelirinin mevcut endüstri standardı olan 45.000-50.000 dolar maliyet aralığında karlı kalacağı beklentisine dayanıyor. MARA ve Core Scientific ise, yapay zekâ veri merkezlerinden elde edilen gelirin Bitcoin madenciliğinden daha cazip olduğunu düşünerek yön değiştirdi.

American Bitcoin Corp., bu değerlendirmeye katılmıyor. Şirketin Mart 2026 başı itibariyle bilançosunda tuttuğu Bitcoin adedi 6.000’in üzerinde. Bu, mevcut fiyatlarla 402 milyon dolar civarında bir değere denk geliyor. Şirket, uzun vadeli Bitcoin biriktirme stratejisini devam ettirirken, finansal tablolarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Bu stratejinin başarılı olup olmayacağı gelecek dönemde Bitcoin fiyatının seyrine bağlı olacak.