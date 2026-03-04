Ethereum’da Dev Çıkış: Borsalardan Milyonlarca ETH Çekiliyor

Ethereum, yıl başından bu yana 2.000 dolar bandında yatay bir seyir izlerken, son dönemlerde gerçekleşen büyük çaplı varlık çıkışları dikkat çekiyor. Güncel verilere göre, yatırımcıların kripto para borsalarından yüklü miktarda Ethereum çekmesi, piyasada birikim eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.

Mart Başında Rekor Ethereum Çekimleri

Lookonchain’in paylaştığı rapora göre, gammafund.eth isimli cüzdan kısa süre önce Binance borsasından 9.000 Ethereum çekti. Mart ayının başında ise BitMine şirketi, toplamda 50.992,8 Ethereum satın alarak elindeki varlığı yükseltti. Şirketin tuttuğu Ethereum miktarının, toplam arzın yüzde 3,71’ine ulaştığı belirtiliyor.

CryptoQuant’ın derlediği verilere göre, şubat ayında kripto para borsalarından toplamda 31,6 milyon Ethereum çekildi. Bu rakam, geçen yıl kasım ayından bu yana erişilen en yüksek seviyelere çıkıldığını gösteriyor. Bu dönemde Binance, yaklaşık 14,45 milyon Ethereum ile en fazla çıkış yaşanan borsa oldu. OKX ve Kraken gibi platformlarda da ciddi oranda varlık hareketliliği gözlendi.

Piyasada Yatırımcı Eğilimleri Değişiyor

Şubat ayında başlayan Ethereum çekim dalgası, Mart’ın ilk günlerinde de devam etti. Yatırımcıların, ETH’lerini merkezi borsalardan kendi cüzdanlarına aktarma eğiliminde olduğu gözlemleniyor. Orta ve uzun vadede fiyatta artış beklentisinin olduğu değerlendiriliyor ve yatırımcılar varlıklarını kendi kontrolünde tutmayı tercih ediyor.

Ethereum fiyatı halen 2.000 dolar civarında dalgalanıyor ve geçen yılki zirvesinin yüzde 60 altında bulunuyor. Borsalardan çekilen ETH miktarının artması, rezervlerin de tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. CryptoQuant’ın paylaştığı grafikte, yıl başından bu yana borsalardaki Ethereum bakiyesinin 16,8 milyondan 15,9 milyona düştüğü görülüyor.

“Bu tür hareketlilikler hassas fiyat seviyeleriyle örtüştüğünde, uzun vadeli saklama inancının arttığına ya da pozisyonlarda stratejik bir yeniden düzenleme yapıldığına işaret edebilir,” değerlendirmesini yaptı analist Arab Chain.

Askeri gerilimlerin tırmandığı son dönemde, önemli bir satış dalgası gözlenmezken yatırımcılar ETH biriktirmeyi sürdürdü. Piyasadaki bu davranış, özellikle volatilite dönemlerinde yatırımcıların daha fazla risk almak yerine elde tutmayı benimsediğini gösteriyor.

Vitalik Buterin’den Ethereum İçin “Sığınak Teknolojileri” Çağrısı

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, yayınladığı son yazıda mevcut küresel gelişmelere değindi. Devlet ve özel şirketlerin artan gözetimi, devam eden savaşlar ile güç yoğunlaşmaları karşısında Ethereum’un pratikte insanların hayatına henüz kalıcı bir katkı sunamadığına dikkat çekti.

Buterin, Ethereum’un “sığınak teknolojileri” oluşturan bir ekosistemde konumlanması gerektiğini savunuyor. Ona göre, bu teknolojilerin açık kaynaklı ve özgür olması, insanların hem günlük yaşamlarında hem de risk yönetimi ve iş birliğinde etkin biçimde kullanabilmesini sağlamalı. Buterin, bu sistemlerin güçlü dış baskılar altında da sürdürülebilir kalmasının önemine işaret ediyor ve toplumsal güç çatışmalarının şiddetini azaltmayı amaçlıyor.

Buterin’in bu vizyonu, yakın vadede pratiğe dönüşmese de mevcut ortamda Ethereum yatırımcılarının varlıklarını korumaya istekli olduklarını ortaya koyuyor. Yatırımcılar piyasalardaki belirsizliğe rağmen ETH’yi uzun vadeli tutma eğilimi gösteriyor.