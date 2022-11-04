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Artık faiz kararı açıklandı ve Fed üyelerinin basına verdiği demeçleri takip etmenin zamanı geldi. Bugün önemli açıklamalar var. Oybirliğiyle alınan faiz artırım kararı bize her üyenin yorumunun son derece önemli olduğunu gösteriyor. Fed henüz net bir fikir ayrılığına düşmedi ve faiz artışlarına cesaretle devam ediyor. Peki bugün konuşan Fed üyesi neler söyledi?

Fed Açıklamaları

Fed üyesi Susan M. Collins bugün önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle Fed’in riskleri ve attığı adımları iyi biçimde dengelemesi gerektiğini düşünüyor. Powell tarafından yapılan “zirveyi görmek ve iniş için erken” açıklamalarını Collins de tekrar etti.

“Faizleri daha ne kadar artırmamız gerektiğini öngörmek için henüz erken. Faizleri son derece hızlı biçimde yükseltiyoruz ve hızlı artışların tehlikelerinin de farkındayım. 50bp artışlar bir zamanlar büyük bir artış olarak kabul ediliyordu, 75bp ve altındaki artışlar seçenekler arasında olmalıdır”.

Bu konuşma Aralık ayındaki toplantı için 50bp beklentisini destekler nitelikteydi. Bitcoin fiyatı açıklamaların ardından 21.000 dolar sınırına kadar geldi. Collins tarafından yapılan açıklamalar artık faiz artışlarının gevşeyebileceğine yoruldu. Bitcoin zaten günlerdir 21.000 doları aşmayı hedefliyordu ve birkaç dakika önce bu seviyeyi de aştı. Saat 17:24 itibariyle BTC bu seviyenin üzerinde alıcı buluyor.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Collins tarafından yapılan açıklamalar dolar endeksinin bir miktar gerilemesi ve BTC’de yükselişe neden oldu. 10 Kasım 16:30’da açıklanacak enflasyon verisine henüz vakit var ve 75bp artışı (12 Aralık toplantısı için) fiyatlayan Bitcoin toparlanıyor. Eğer ilerleyen saatlerde olumsuz açıklamalar gelmezse yükseliş momentumu devam edebilir.

Birkaç dakika önce diğer bir Fed üyesi Barkin konuşmaya başladı ve şunları söyledi;

“Henüz yapmamız gereken çok fazla iş var. Aralık toplantısında ne yapacağımızdan emin değilim. Göstergeleri izlemeye devam edeceğiz. Daha yavaş da olsa faizleri artırmaya devam edeceğiz, henüz tepe noktaya ulaşmadık”.

Collins ile benzer şekilde Barkin da faizlerdeki artış hızının yavaşlaması konusuna değindi.