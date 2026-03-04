MARA Holdings Bitcoin Politikasını Değiştiriyor: Kripto Piyasasında Yeni Dönem mi?

MARA Holdings, Bitcoin madenciliğinde son dört yıldır uygulanan ‘elde tutma’ politikasını kökten değiştiriyor. 2 Mart tarihli SEC başvurusu ile şirket, 53.822 Bitcoin’lik rezervinin tamamını bilançodan satma yetkisine sahip hale geldi. Bu adım, MARA’nın 2024 yılı boyunca tüm çıkarılan ve alınan Bitcoin’lerin belirli bir süre tutulacağını belirten önceki politikasına zıt bir yönelimi işaret ediyor.

Politika Değişiminin Arkasındaki Dinamikler

MARA Holdings, ABD merkezli halka açık en büyük madencilik şirketleri arasında bulunuyor. Şirketin rezervinde yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde Bitcoin yer alıyor. 2025 sonlarında, MARA 4.076 Bitcoin’i ortalama 101.000 dolar fiyatla sattı. 2026 başvurularında ise bilançodaki Bitcoin’lerin ‘kolayca likide edilebilen kaynak’ olarak görülmeye başlandığı vurgulanıyor.

Şirketin bilançosunda 15.315 Bitcoin borç verilmiş, teminat gösterilmiş veya kısıtlanmış durumda; satılabilir kısım ise 38.507 Bitcoin’e denk geliyor. 2025 yılında MARA, 422,2 milyon dolar değer kaybı yaşarken, 69,1 milyon dolar ticari zarara uğradı. Ayrıca yapay zekâ veri merkezleri kurmak için Starwood Capital ortaklığı kapsamında önemli tutarda sermayeye ihtiyaç duyuluyor.

MARA Holdings, finansal operasyonlarda pay sahiplerini seyrelterek kaynak sağlamak yerine, BTC satışlarını likidite aracı olarak kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

Zamanlama ve Sektörel Yansımalar

Bitcoin’in ödül yarılanmasından sonra madencilik gelirlerinin azalması, enerji maliyetlerindeki artış ve borç yükü, MARA’nın likidite ihtiyacını öne çekti. Şirketin 2027’de vadesi dolacak 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvili bulunuyor. Diğer yandan, Starwood Capital iş birliğiyle geliştirilen yapay zekâ projeleri, kısa ve orta vadede doğrudan finansman gerektiriyor.

MARA, istikrarsız piyasa koşullarında toplu satışlar ile piyasayı ciddi şekilde sarsabileceğine işaret ediliyor. Ancak yapısal olarak yetkilendirilen bu satış kararı, madenciler arası rekabeti ve piyasa algısını da etkiliyor. Likiditenin zayıf olduğu dönemlerde, böyle bir karar BTC fiyatında baskı oluşturabilir.

Madencilerde Yeni Yaklaşım: Rezerv Satışı

Yalnızca MARA değil; halka açık madenciler toplamda 116.697 Bitcoin tutmakta. Bu havuzun büyük kısmı MARA’da olsa da, sektör genelinde Riot Platforms, CleanSpark veya Hut 8 gibi diğer büyük oyuncular da dikkat çekici rezervler bulunduruyor. Bitdeer, 2026 başında rezervlerinin tamamını likide etti; Core Scientific ise mevcut rezervin neredeyse tamamını 2026 içinde satışa çıkarmayı planlıyor.

Madencilerin Bitcoin’i elde tutmak yerine, AI altyapısının getirisinin madenciliği aşması durumunda BTC’yi operasyonel sermayeye dönüştürme eğilimi güçleniyor. Bu da hem arzı hem de fiyat oluşumunu doğrudan etkiliyor.

Senaryo analizleri, madenciler satıştan çekinmezse sektörün toplam rezervlerinin ciddi bir kısmının piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Satışların ölçeğine göre piyasa üzerinde oluşacak baskı da değişiyor.

MARA’nın Değişimi Ne Anlama Geliyor?

Şirketlerin AI altyapılarına yatırım için Bitcoin’i kullanılabilir varlık olarak değerlendirmesi, sektördeki risk yönetiminde de önemli bir değişimi temsil ediyor. Geçmişte Bitcoin rezervini ‘stratejik varlık’ olarak ele alan şirketler, şimdi onu aktif yönetilen bir portföy kalemine dönüştürüyor. MARA, yaşadığı büyük finansal zararın ardından, kripto varlık yönetimini daha esnek ve piyasa şartlarına uyumlu hale getiriyor.

Önümüzdeki dönemde MARA’nın ilk çeyrek finansal raporu, ne kadar BTC’nin satıldığı ile ilgili yeni bilgileri ortaya koyacak. Ayrıca, piyasalar, diğer büyük madencilerin de benzer adımlar atıp atmadığına ve satış kararlarının AI projelerinin finansmanına nasıl bağlandığına dair gelişmeleri yakından izliyor. Yatırımcılar için ise kritik soru, sektördeki rezervlerin artık “kilitli arz” mı yoksa “potansiyel satış baskısı” mı olarak değerlendirileceği olacak.