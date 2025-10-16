KRİPTO PARA BORSALARI

CME’nin XRP ve Solana Hamlesi Sonrası Yeni Sistem Duyuruldu: Kademeli Ücret Modeli Geliyor

Özet

  • Kripto para türev borsası Deribit, 1 Kasım itibarıyla işlem hacimlerine göre indirimli ücret sistemi başlatacak.
  • Yönetici Lin Chen, USDC bakiyesiyle VIP statüsü elde eden kullanıcıların Hazine getirilerinden faydalanacağını belirtti.
  • Aynı dönemde CME, XRP ve Solana opsiyonlarıyla kripto para türev piyasasında işlem hacmini tarihi seviyelere taşıdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Dev kripto para türev borsası Deribit, işlem hacimlerine göre otomatik indirim uygulayan yeni ücret modelini duyurdu. 1 Kasım’da yürürlüğe girecek sistem hesapların son aylık işlem hacimlerine göre kademeli olarak VIP seviyelerine ayrılmasını öngörüyor. Ücret modeli düzenlemesi CME Group’un XRP ve Solana opsiyonlarını işleme açarak türev piyasasında hacim artışını tetiklediği bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 Deribit’te Otomatik VIP Ücret Sistemi Başlıyor
2 CME’de XRP ve Solana Opsiyonlarıyla Hacim Fırladı

Deribit’te Otomatik VIP Ücret Sistemi Başlıyor

Deribit’in yeni ücret modeli tüm yatırımcılar için işlem hacmine dayalı indirimli ücret sistemini otomatikleştiriyor. Borsa, 15 Eylül–14 Ekim 2025 arasındaki işlem verilerine göre her hesabı belirli bir seviyeye yerleştirecek. Ücret indirimleri standart VIP 1 seviyesinden VIP 6’ya kadar uzanıyor. VIP 1 seviyesi opsiyonlarda yüzde 16,66, vade sonlu ve süresiz vadeli işlemlerde ise yüzde 30 indirim sağlarken, en yüksek seviye olan VIP 6 sırasıyla yüzde 66,66 ve yüzde 55’e varan indirim sunacak.

Deribit yöneticisi Lin Chen, VIP 1 statüsünün 100.000 adet USDC bakiyesi gerektirdiğini ve BTC ile ETH varlıklarının bu koşulda geçerli olmadığını belirtti. Ayrıca hesapta tutulan USDC’nin ABD Hazine tahvili getirisi kazandıracağını ve bu getirinin aylık olarak hesaba ekleneceğini vurguladı. Yeni sistemde şeffaf bir ücretlendirme modeliyle hacim bazlı avantajların daha öngörülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

CME’de XRP ve Solana Opsiyonlarıyla Hacim Fırladı

CME Group, hafta başında XRP ve Solana vadeli işlemlerine dayalı opsiyon ticaretini başlatarak kurumsal ilginin yönünü genişletti. Bitcoin $105,106.73 ve Ethereum $3,731.70 opsiyonlarında artan işlem hacimleri diğer altcoin türev ürünlerine talep artışını da beraberinde getirdi.

Borsalara Göre Bitcoin Vadelileri

CoinGlass verilerine göre CME üzerindeki Bitcoin vadeli işlem ve opsiyon hacimleri Binance’i geride bırakarak ikinci büyük türev platformu konumuna ulaştı. CME’deki Bitcoin opsiyon hacmi 1.2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Deribit aynı gün 3.8 milyar dolarlık işlem hacmi üretti.

Öte yandan CME, gelecek yıldan itibaren kripto para vadeli işlemlerini ve opsiyon ticaretini haftanın 7 günü, 24 saat sunmayı planlıyor. Artan kurumsal katılım Deribit’in liderliğini zorlayabilecek yeni bir rekabet dönemini işaret ediyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
