Eski Binance CEO’su Zhao’dan Coinbase’e Çağrı: Daha Fazla BNB Chain Altcoin’i Listeleyin

Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao, 16 Ekim’de X hesabından yaptığı paylaşımda Coinbase’e BNB Chain ekosistemindeki daha fazla projenin altcoin‘ini listeleme çağrısında bulundu. Zhao, Binance’in Base ağındaki birçok projeyi desteklediğini ancak Coinbase’in henüz hiçbir BNB Chain projesini listelemediğini belirterek iki borsa arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini ifade etti.

BNB Chain’in Aktivitesi Coinbase’in Gündeminde

Zhao, paylaşımında BNB Chain’in mevcut piyasa koşullarında en aktif halka açık Blockchain’lerden biri olduğunu vurguladı. Binance’in son aylarda Base ağı üzerinde geliştirilen çeşitli projelere yer verdiğini hatırlatan Zhao, Coinbase’in de benzer bir açıklık göstermesinin sektörün çeşitliliğini destekleyeceğini söyledi.

Paylaşımda “Coinbase’in daha fazla BNB Chain projesi listelemesi gerektiğini düşünüyorum. Binance birkaç Base projesini listeledi ancak Coinbase’in bir tane bile BNB Chain projesi listelediğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı. Zhao bu çağrının bir yatırım tavsiyesi olmadığını, yalnızca sektörün kapsayıcılığını artırmaya yönelik bir öneri olduğunu ekledi.

Coinbase, BNB’yi Listeleme Yol Haritasına Ekledi

Coinbase, 16 Ekim’in ilk saatlerinde BNB coin‘i resmi listeleme yol haritasına ekledi. Bu gelişme Zhao’nun açıklamasının ardından iki dev borsa arasındaki rekabetin yeniden gündeme taşındığı şeklinde yorumlandı.

ABD merkezli halka açık kripto para borsası Coinbase’in daha önce BNB ekosistemine mesafeli durduğu biliniyor. Ancak borsanın BNB coin’i listelemesi sonrası Base ağı üzerindeki büyümesini sürdürürken BNB Chain gibi rakip Blockchain’lere de daha yakın bir ilişki kurması beklentisi oluştu. Zhao’nun mesajı da ekosistemler arası iş birliğini teşvik eden bir netlik çağrısı olarak kripto para dünyasında geniş yankı buldu.

Coinbase’in hamlesi sonrası BNB coin’in fiyatında yukarı yönlü atak görülse de piyasa genelindeki düşüş nedeniyle bu hareketlilik kısa sürdü. CryptoAppsy verilerine göre coin’in fiyatı haberin hazırlandığı sırada gün içi yüzde 2,05 düşüşle 1.185 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in son haftalarda elde ettiği kazanımlar onu Tether’in USDT’sinin ardından en büyük 4’ncü kripto para konumuna getirmişti. BNB bu konumunu korumayı sürdürüyor.