Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para bankası Silvergate Bank, iflasını duyuran kripto para borsası FTX ve kardeş ticaret şirketi Alameda Research dahil olmak üzere alt kuruluşları ile ilgili önemli bir durum tespiti yaptıklarını açıkladı.

Silvergate Bank‘ın CEO’su Alan Lane, kamuya açık bir şekilde yaptığı açıklamada, FTX ve Alameda Research’ün müşteri varlıklarının açıkça kötüye kullanılması ve diğer muhakeme eksiklikleriyle yüzleşilmesinden dolayı kripto para piyasasının oldukça zor bir dönemden geçtiğini, piyasadaki belirsizlikten faydalanmaya çalışan açığa satış yapanlar ve diğer fırsatçılar tarafından yayılan çok sayıda spekülasyon ve yanlış bilgi ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Silvergate Bank’ın ilk önceliğinin oldukça yüksek volatilite ile mücadelede ederek müşterilerine hizmet vermek olduğunu belirten Lane, tüm müşterilerinin ihtiyaç duyduklarında ABD doları mevduatlarına erişmeye devam edebiliyor olmalarından ve Silvergate Borsası Ağı’nın bu dönem boyunca kesintisiz çalışmaya devam etmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Lane, risk yönetimini ve düzenlemelerle uyumluluğa son derece ciddiye aldıklarını belirtirken şunları söyledi:

Silvergate Bank’ın kripto para ekosistemindeki rolü ve müşterilerimizin sağlam risk yönetimi kontrollerimize uygun hareket etmelerini sağlamak için her zaman yaptıklarımız ve yapmaya devam ettiklerimiz hakkında kayıtları düzeltmek için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Risk yönetimi ve uyumluluğu son derece ciddiye alıyoruz. Silvergate Bank, Banka Gizlilik Yasası ve ABD Patriot Yasası uyarınca faaliyet göstermektedir. Bu yasalar her bir hesap için gerçek sahibini, fon kaynağını ve fonların amacını ve beklenen kullanımını belirlememizi gerektirir. Silvergate Bank, ayrıca her hesap için işlem faaliyetini izler ve beklenen kullanımın dışındaki faaliyetleri tanımlar. Belirli faaliyet türlerini tespit ettiğimizde, şüpheli faaliyet raporları sunmamız gerekir ve bunu rutin olarak yaparız. Geçmişte beklenen kullanımın dışında amaçlar için kullanılan hesapları kapattık.

Bu küçük bir girişim değil. Etkili bir müşteri durum tespiti ve izlemesi yürüttüğümüzden emin olmak için sistemlere ve prosedürlere yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Önemli sayıda Silvergate Bank çalışanını bu iş için görevlendirdik. Müşterilerimizin de onaylayabileceği gibi, potansiyel müşterilerden bilgi ve belge toplamak ve incelemek için harcadığımız zamanın bir sonucu olarak işe alım süreci haftalar sürebiliyor. Hesaplar açıldıktan sonra, bu hesapların her biri için geliştirilmiş durum tespiti sürecimizin bir parçası olarak hesap faaliyetlerini izlemeye ve tehlike işaretleri aldığımızda harekete geçmeye devam ediyoruz.

Silvergate Bank, risk yönetimi prosedürlerimizi uygulayarak ve düzenleyici yükümlülüklerimizi yerine getirerek kolluk kuvvetlerinin kötü aktörleri tespit etmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz.