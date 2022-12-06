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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Gerçek dünya ile sanal versiyonunun arasında bağ kuran Metaverse’e olan ilgi son yıllarda arttıkça Metaverse oyunları ve Metaverse coinleri de yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Kripto meraklıları bir yandan en hızlı yükselen kripto para birimlerini araştırırken diğer yandan oyun oynamayı sevenler Metaverse oyunlarında hem sevdikleri etkinliği yapabiliyor hem de para kazanabiliyor. Hal böyle olunca Oyna-Kazan projeleri özellikle sene sonuna doğru yaklaşırken birçok yatırımcıyı cezbediyor olabilir.

Bu bağlamda, portföyünüzü blok zinciri oyun alanına doğru çeşitlendirmek istiyorsanız, son günlerde dikkat çektiği iddia edilen RIA’ya bir göz atabilirsiniz. Calvaria, en iyi Oyna-Kazan (P2E) oyunlarından biri olarak ekip tarafından lanse ediliyor. En iyilerden deniliyor çünkü ekibe göre Calvaria’da kripto ile ilgili hiçbir fikri olmayan oyuncuların blok zinciri oyunlarını deneyimlemelerinin önünün açılması planlanıyor.

Bu yazıda Calvaria’ya daha yakından bakalıyor ve P2E oyunları alanında neden bu kadar önemli olduğunun düşünüldüğü inceleniyor.

Calvaria’ya Yakından Bir Bakış

Calvaria, Oyna-Kazan savaş kartı oyunu aracılığıyla kriptonun kitlesel olarak benimsenmesini hızlandırmaya odaklanan bir proje. Projenin hedefi, “gerçek dünya” ile kripto para birimleri arasında ilk güvenilir köprüyü kurmak. Basit talimatlar ile olabildiğince çok sayıda kullanıcıyı kripto para dünyasına çekmeyi amaçlayan Calvaria ekibi, bu motivasyonla kullanıcı dostu masaüstü oyunlarına ek olarak bir dizi mobil uygulama da geliştiriyor.

Calvaria’nın ana oyunu olan Duels of Eternity, oyuncuların her biri kendine özgü yeteneklere sahip farklı karakterleri temsil eden kartları kullanarak turnuvalarda yarıştığı bir kart oyunu. Oyuncunun amacı, ödüller ve çeşitli yükseltmeler elde etmek için karmaşık stratejiler ve taktikler kullanarak rakiplerini yenmek.

Oyun, her oyuncunun oyun içi kaynaklara gerçekten sahip olabileceği şekilde tasarlandı. Oyuncular bunları ya oynayarak ya da oyunun ekosistemine yatırım yaparak kazanabiliyorlar. Tüm bunlar, oyunculara gerçek dijital sahiplik kazandıran blok zinciri teknolojisi ile mümkün oluyor.

Öte yandan oyun, farklı hedefleri ve tercihleri olan oyuncuları barındırmak için birçok farklı oyun moduna sahip olacak. Bunlar şöyle sıralanıyor; oyuncular birbirleriyle rekabet edebilecek, varlık biriktirebilecek, tek oyunculu savaşları tamamlayabilecek, benzersiz kartlar ile yükseltmeler kazanabilecek ve sezonluk turnuvalara katılabilecekler.

Oyunun ana kripto para birimi, oyunun tüm ekonomisinin ana bileşeni olan RIA tokenidir. Ekosistemde RIA’ya ek olarak, oyuncuları oyunları aracılığıyla ödüllendiren eRIA (Kazanılmış RIA) tokeni de bulunuyor. Oyunculara oyun kazandıklarında verilecek olan eRIA tokeni, oyun içinde kartların seviyesini yükseltmek veya benzersiz kartlar gibi oyun içi kaynakları satın almak için kullanılabiliyor.

Yol haritasında belirtilene göre Calvaria’da, ilerleyen aşamalarda kart destesi sahiplerinin bu kartları kiralayabileceği ya da bir oyuncu ekibi oluşturarak kripto para kazanabileceği oyunlaştırılmış bir tür bahis platformu yaratılması planlanıyor.

Calvaria ayrıca, Spellfire ve Gods Unchained gibi oyunların aksine mobil olarak da kullanıma sunulacak ve bunun da benimseme olasılığını büyük ölçüde artıracağı iddia ediliyor.

Calvaria’da Staking Havuzları Popülaritesini Artırabilir

Yapılan açıklamalara göre ne oyunun geliştiricileri olarak kendileri ne de bir başkası, kullanıcının bilgisi ve rızası olmadan tokenleri kullanıcıdan alamayacak. Bu, oyuna ve ekonomiye uygulanacak blok zinciri teknolojisinin temel özelliği olarak lanse ediliyor. Oyuncuların, Calvaria: Duels of Eternity oyununda zaman geçirerek gerçekten değerli ve az bulunan bir kripto para birimini kazanabileceği ve bu para biriminin değerinin giderek daha fazla kullanıcının oyuna çekilmesiyle zaman içinde artacağı ekip tarafından iddia ediliyor.

Calvaria’nın geliştiricileri, oyunun popülaritesi arttıkça RIA’nın da ilgi görebileceğini tahmin ediyor. RIA bir proof-of-stake (PoS) yani hisse ispatı coini olarak öne çıkıyor. Bu nedenle RIA sahipleri daha fazla birim kazanmak için tokenlerini stake edebiliyorlar. RIA tokenın aynı zamanda deflasyonist olduğu da ifade ediliyor. Yani her geçen gün toplam RIA arzının düşmesi planlanıyor.

Calvaria’nın Arkasındaki Muazzam Teknoloji

Oyun ayrıca, ekonomi ve oyun mekaniği ile etkileşime girmenin bir başka yöntemi olarak, tokenleri sahiplerine oyunlarda stratejik bir rekabet avantajı sağlayacak olan NFT koleksiyonlarını da tanıtacak. Oyun kaynaklarının yanı sıra, toplanabilir NFT tokenleri tamamen sahiplerine ait olacak. Bu sayede OpenSea, Rarible gibi üçüncü taraf NFT platformlarında ek fırsatların önü açılarak yeni olanaklar yaratılacak.

Calvaria: Duels of Eternity oyununun tüm teknoloji paradigmasının özünü merkezsizleşme ve blok zinciri oluşturuyor. Bu teknolojiler, uygun yönetim ve planlama ile özerk yönetimden doğal olarak ortaya çıkacak olan oyun için yukarıda sayılan tüm olasılıkları tam olarak gerçekleştirmeyi sağlamayı hedefliyor.

Gelecekte oyun içindeki merkeziyetsiz özelliklerin sayısını artırmayı düşünebilecekleri de bazı olasılıklar arasında yer alıyor. Ekibin açıklamalarına göre Ethereum programlanabilir blok zincirlerini destekleyen ilk platform olmasına rağmen, Ethereum ağındaki ölçeklenebilirlik sorunları nedeniyle blok zinciri oyunlarının yalnızca Ethereum ağı üzerinde geliştirilemeyeceği gerçeği biliniyor.

Geliştirici ekip bu nedenle Ethereum’un tamamen işlevsel bir kopyası olan, ancak daha yüksek bant genişliği ve daha düşük işlem ücretlerine sahip Polygon Network’ün gücünden yararlanmaya karar verdi. Bu da zorlu ve yüksek performanslı oyunların geliştirilmesini mümkün kılabilir.

Çok zincirli bir proje olmasına rağmen, oyunun dahili işlemleri verimli ve akıcı bir oyun deneyimi sağlayan Polygon Ethereum Layer 2 protokolü üzerinde. Bu da ekibe göre oyunun yavaş ve pahalı işlemler tarafından engellenmediği anlamına geliyor.

RIA’nın Kapsamlı Ekonomisi

Ekibin iddialarına göre analistler, RIA’ya yatırım yapmak için fazlasıyla neden olduğunu söylüyor. RIA ekibi, RIA ve eRIA tokenleri sayesinde yalnızca oyuncuları değil, aynı zamanda projeye yatırım yapmak, işlemler gerçekleştirmek ve koleksiyon oluşturmakla ilgilenen kişileri de çekecek kapsamlı bir ekonomi yaratmayı hedefliyor. Staking platformu, merkeziyetsiz özerk bir organizasyonun (DAO) kullanımı ve NFT teknolojisi sayesinde, tüm sistemin ekonomik istikrarını destekleyecek güçlü bir oyun topluluğu oluşturmak hedefleniyor.

Projenin arkasındaki ekip de bu durumda önem arz ediyor gibi görünüyor. RIA’nın arkasındaki ekibin deneyimli kurucular ve geliştiricilerden oluştuğu bildiriliyor. Proje kurucuları ekibi, deneyimli blok zinciri ve kripto para uzmanlarından oluşuyor. Bu kişilerin, 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren geleneksel bir bilişim şirketi kurdukları ve kripto paralarla ilgili çeşitli alanlarda çok sayıda başarılı girişimin kurucuları oldukları bildiriliyor.

Token ekonomisinden bahsetmek gerekirse, RIA tokeninin toplam 1 milyar token maksimum sabit arzı bulunuyor. Bunun yüzde 38’i ön satış etkinliğine tahsis edildi.

Ayrıca arzın, yüzde 25’i stake havuzu için ve yüzde 28’i ödül havuzu için, yüzde 8’i operasyonlar için ayrıldı. Ekip ve danışmanlara ise yüzde 7’lik mütevazı bir pay bırakıldı.

Ekibin açıklamalarına göre ön satış etkinliğinde tokenler hızlı tükeniyor. İlgilenen yatırımcıların ön satışta RIA satın almak için USDT veya ETH’ye ihtiyaçları olacak.

Bu arada ön satışının 3. aşamasında olan RIA için toplanan fon 800 bin doları geçti. Şu anda 1 USDT’nin 50 RIA’ya denk geldiği aşamanın bir sonraki kısmında fiyat yükselecek.

Calvaria’dan 100 Bin Dolarlık Ödül

Calvaria, devam eden ön satışının bir parçası olarak üç şanslı kişiye 100 bin dolarlık ödül havuzundan ekosistemin native tokeni RIA ile ödenecek bir pay sunuyor.

Çekilişe katılmak isteyen kişilerden birkaç kolay sosyal medya görevleri isteniyor.

Çekilişe katılmaya hak kazanmak için ilk koşul ise çekiliş günü olan 20 Aralık 2022’de 100 dolarlık RIA bulundurmak. 10 farklı aşamanın olduğu yarışmada, yatırımcılar tüm görevleri tamamlamaları halinde çekilişe toplam 155 kez isimlerini yazdırabiliyorlar.

Bu kolay görevler arasında Twitter’da Calvaria’yı takip etmek, Discord ve Telegram kanalına katılmak ve projeyi duyurmak yer alıyor.

Ödüller ise şu şekilde dağıtılacak; Birinci 70 bin, ikinci 20 bin ve üçüncü 10 bin dolar değerinde RIA tokeni kazanacak.

RIA Listelenmek İçin Kripto Borsalarının Markajında

Calvaria projesinde ekibin iddialarına göre erken yatırımcıların elde edeceği avantajlı fiyatlar bir yana dursun, buna ek olarak yatırımcıların ilgisini çekecek bir takım cazip gelişmeler de bulunuyor.

Bunlardan bazıları arasında, dünya çapında en büyük beşinci kripto spot borsası Kucoin ile dokuzuncu sırada yer alan Gate.io’nun yanı sıra XT.com ile de sözleşme imzalanması yer alıyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda kripto oyun sektöründe devrim yapmayı amaçlayan Calvaria’nın gelecek vadeden bir proje olduğu iddia ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.