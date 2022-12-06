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Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle zor bir süreçten geçerken, önde gelen bir banka tarafından yapılan açıklama heyecan yarattı.

Goldman Sachs, FTX Krizini Fırsata Çeviriyor!

Dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsasının çöküşünün ardından ortaya çıkan domino etkisi nedeniyle birçok şirket, zor bir süreçten geçiyor. Yatırımcıda güven sorununa neden olan kriz, FTX’e maruz kalmış birçok şirket için ise tam bir felaket oldu. Goldman Sachs bu kripto para şirketlerini satın almak veya bunlara yatırım yapmak için on milyonlarca dolar harcamayı planlıyor. Goldman’ın dijital varlıklar başkanı Mathew McDermott, Reuters’e verdiği demeçte, FTX krizinin sektörde daha güvenilir ve sistematik kurumlara olan ihtiyacı artırdığını ifade etti. Yöneticiye göre, büyük bankalar böylesi bir durumda yatırım fırsatı görüyor. Goldman, ayrıntı vermeden bir dizi farklı kripto şirketi için durum tespiti yapıyor. McDermott geçen ay verdiği bir röportajda “Çok daha mantıklı fiyatlara, ilginç fırsatlar görüyoruz” dedi.

FTX, ani çöküşünün ardından 11 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’nde Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu. Bu durum borsaya yatırım yapmış diğer şirketleri de etkilerken, yeni iflasların gelmesinden endişe ediliyor. McDermott’a göre blockchain teknonolojisi umut vaat ediyor. Goldman’ın potansiyel olarak yatırım yapabileceği miktar, geçen yıl 21,6 milyar dolar kazanan Wall Street devi için büyük olmasa da, sektörün yaşadığı felaketin ortasında yatırım yapmaya devam etme isteği, uzun vadeli bir fırsat algıladığını gösteriyor. Bu gelişme, FTX krizinden etkilenen Bitcoin (BTC) için iyi bir gelişme.