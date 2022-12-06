Bitcoin ustası olarak gösterilen ve yaptığı analizleri yakından takip edilen zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, BTC'de olanları ve olacakları özetledi.

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Bitcoin ustası olarak gösterilen ve yaptığı analizleri yakından takip edilen zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, kripto para borsası FTX’in büyük çöküşünün ardından BTC’nin bir dip oluşturma sürecinde olduğuna inandığını söyledi.

Birikim Dönemi ve Fiyat Performansı

Ünlü zincir üstü analisti Willy Woo, kripto para analisti Scott Melker’a verdiği röportajda, zincir üstündeki sinyallerin kendisine FTX‘in çöküşünden sonra bile Bitcoin’in mevcut fiyat aralığında çok sayıda alıcısı olduğunu söylediğini belirtti. Bitcoin’in şu anda 16 bin dolar ila 18 bin dolar arasında dar bir aralıkta yatay olarak işlem gördüğüne dikkat çeken Woo, “Elimdeki göstergeler kesinlikle şunu gösteriyor: Çok sayıda kripto paranın hareket ettiği ve fiyatın yatay seyrettiğini gördüğünüzde bu kesin olarak bir birikim işaretidir. Şu anda olan bu ve bunu takip ediyorum. Fiyatın yatay seyretmesinin nedeni de tam olarak bu.” diyerek Bitcoin’de ciddi bir birikim döneminde olunduğuna dikkat çekti.

Göstergelerin dibe vurduğunu belirten zincir üstü analisti “Özellikle baktığım bir diğer gösterge de düştüğünü gördüğüm gerçekleşen arz göstergesi. Her bir döngüde bir trend çizgisi vardır. Aşağı doğru eğilim gösterir, aşağı doğru eğilim gösterir ardından bu eğilim çizgisi yukarı doğru kırılır ve bu her zaman bir birikim bölgesinin ortasında gerçekleşir. FTX’in çöküşünden önce bu göstergede kırılım oldu.” diyerek Bitcoin’in gerçekleşen arz göstergesindeki olanlara değindi.

Bitcoin’de Ciddi Birikim Aşaması Hazırlığı

Bitcoin’de ciddi bir birikim aşaması için hazırlanıldığını düşündüğünü belirten Woo, “Şu anda birden fazla aylık birikim dibi inşa ediyoruz. Ve ardından ‘Bam!’ başka bir kaldıraç azaltma turu yaşanır, ancak birikim hala devam eder. Sanırım birkaç ay daha 18 bin dolar ila 24 bin dolar arasında yatay bir bant oluştururuz. Ve sonra beklenen yükseliş başlar. Şimdiye kadar kaldıraç azaltma olayı gerçekleşti. Şimdi Bitcoin fiyatının 16 bin dolar ila 18 bin dolar bandında devam etmesi gerekiyor.” eklemesini yaptı.

En büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,90 düşüşle 16 bin 991 dolardan işlem görüyor.