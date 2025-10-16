ALTCOIN

7.6 Milyar Dolarlık Ünlü Kripto Para Fonu Frene Bastı: Ethereum ve Çeşitli Altcoin’lerde Kar Aldı

Özet

  • Abraxas Capital, 16 Ekim’de ETH ve diğer kripto paralardaki short pozisyonlarını azaltarak yaklaşık 18 milyon dolar kar elde etti.
  • Fonun toplam portföy değeri 760 milyon dolar seviyesinde ve 245 milyon doları aşkın haftalık kazançla dikkat çekiyor.
  • Stratejik olarak fonun ana hesabı büyük varlıklara, alt hesabı ise çoklu altcoin pozisyonlarına odaklanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para fonu Abraxas Capital, piyasadaki son dalgalanmanın ardından Ethereum (ETH) $3,731.70 ve çeşitli altcoin‘lerdeki short pozisyonlarını kısmen kapatarak önemli bir karı cebine koydu. HyperInsight verilerine göre 16 Ekim günü yalnızca son iki saatte fonun iki cüzdanından (0x5b5… ve 0x83…) toplam 1.870 adetin üzerinden ETH pozisyonu kapatıldı. Bu işlemle fonun açık pozisyon değeri yaklaşık 7.5 milyon dolar düştü. Aynı dönemde XPL ve PUMP sözleşmelerinde de kademeli pozisyon azaltımı gözlemlendi.

İçindekiler
1 Abraxas Capital’in Dev Portföyü 7.6 Milyar Dolara Yaklaştı
2 Fonunu Kripto Paralara Stratejik Yaklaşımı

Abraxas Capital’in Dev Portföyü 7.6 Milyar Dolara Yaklaştı

Blockchain içi veriler Abraxas Capital’e ait iki adresin toplam portföy büyüklüğünün 760 milyon dolar seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Fon son yedi günde 245 milyon doları aşan gerçekleşmiş kar elde ederken halen yaklaşık 25 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kara sahip.

Abraxas Capital’in Son İşlemleri

Mevcut short pozisyonların dağılımına bakıldığında Ethereum’un 290 milyon dolar, Bitcoin $105,106.73’in 260 milyon dolar ve HYPE coin‘in 85 milyon dolar civarında ağırlık taşıdığı görülüyor. Bu yapı fonun piyasa genelinde düşüş beklentisini sürdürdüğünü ancak short pozisyon azaltımıyla risk yönetimini aktif biçimde uyguladığını ortaya koyuyor.

Fonunu Kripto Paralara Stratejik Yaklaşımı

Abraxas Capital’in portföy stratejisinde iki adresin farklı risk profilleri öne çıkıyor. Ana adres Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek hacimli varlıklara yoğunlaşarak makro ölçekte piyasa zayıflığına oynuyor. Alt adres ise çok sayıda altcoin içeren daha dağınık bir portföyle potansiyel getiriyi maksimize etmeye çalışıyor.

Yapılan analizlere göre fonun toplam 24 aktif pozisyonu arasında yalnızca ana adrese ait Ethereum short’u halen zararda. Bu da fonun genel stratejisinin hala etkin işlediğini, riskin kontrollü biçimde dağıtıldığını gösteriyor.

Güncel verilerle BTC son 24 saatte yüzde 1,44 düşüşle 110.884 dolardan işlem görürken ETH aynı dönemde yüzde 2,65 düşüşle 4.000 dolar eşiğinin hemen üzerinde, 4.008 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Son Haberler

