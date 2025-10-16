Bitcoin’de Güncel Görünüm: -70 İle Yatırımcı Psikolojisi Çöktü



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bitcoin $105,106.73’in yatırımcı duyarlılığı sert şekilde negatife döndü. CryptoQuant analisti Axel Adler, 16 Ekim tarihli X hesabından yaptığı değerlendirmede Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi’nin yeniden “aşırı kötümser” bölgeye gerilediğini bildirdi. Fiyatların hala döngü zirvesi civarında seyretmesine rağmen yatırımcıların risk iştahı zayıflıyor ve piyasa katılımı belirgin şekilde düşüyor.

Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi Nedir?

Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi piyasanın ruh halini bütüncül biçimde ölçmek için üç temel göstergenin birleşiminden oluşuyor. İlk bileşen olan Korku ve Açgözlülük Endeksi makro düzeydeki duygu değişimlerini ve volatiliteyi izliyor. İkinci bileşen CoinGecko’nun oy oranı metriği, bireysel yatırımcıların kısa vadeli eğilimlerini yansıtıyor. Üçüncü katman ise bir kayan ölçekleme tabakası. Bu tabaka önceki iki göstergenin bir yıllık zaman penceresinde karşılaştırmalı olarak normalize edilmesini sağlıyor.

Endeks -100 ile +100 arasında ölçüm sağlıyor. Pozitif uç değerler coşku ve balonlaşma sinyali verirken, negatif üç değerler paniğe ve kapitülasyona işaret ediyor. Adler’in paylaştığı son grafikte endeks değeri -70 seviyesinin altına gerileyerek 2024 ve bu yılki stres bölgeleriyle aynı derinlikte yeni bir “Aşırı Korku” bölgesine girdi.

Bitcoin’de Çelişkili Döngü

Adler’e göre Bitcoin‘in fiyatı 100.000 dolar bandına yakın kalmasına rağmen yatırımcı davranışı tamamen savunma odaklı hale geldi. Analist, fon girişlerinin sınırlı, kısa vadeli işlem hacmi düşük ve genel piyasa likiditesinin gerilediğini not etti. Bu tablo rallilerin momentumunun azaldığı ve yatırımcıların olası düzeltmelere karşı koruma arayışına girdiği bir aşamaya işaret ediyor.

Önceki döngülerde benzer aşırı korku evreleri çoğunlukla uzun vadeli birikim dönemlerini tetiklemişti. Ancak mevcut tablo hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürdüğünü, risk iştahının ise hala dip seviyelerde kaldığını gösteriyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,40 düşüşle 110.890 dolardan işlem görüyor. Veriler en büyük kripto paranın fiyatının son 7 günde yüzde 9,01 düştüğünü gösteriyor.