Bitcoin’de Güncel Görünüm: -70 İle Yatırımcı Psikolojisi Çöktü

Özet

  • Bitcoin’in birleşik duyarlılık endeksi -70 seviyesinin altına inerek 2024’teki panik bölgelerini yeniden test etmeye başladı.
  • Fiyat güçlü kalmasına rağmen yatırımcı davranışı zayıf, risk alma isteği ise düşük.
  • CryptoQuant analisti Axel Adler bu görünümün, piyasa için geçici bir soğuma dönemi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Bitcoin $105,106.73’in yatırımcı duyarlılığı sert şekilde negatife döndü. CryptoQuant analisti Axel Adler, 16 Ekim tarihli X hesabından yaptığı değerlendirmede Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi’nin yeniden “aşırı kötümser” bölgeye gerilediğini bildirdi. Fiyatların hala döngü zirvesi civarında seyretmesine rağmen yatırımcıların risk iştahı zayıflıyor ve piyasa katılımı belirgin şekilde düşüyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi Nedir?
2 Bitcoin’de Çelişkili Döngü

Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi Nedir?

Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi piyasanın ruh halini bütüncül biçimde ölçmek için üç temel göstergenin birleşiminden oluşuyor. İlk bileşen olan Korku ve Açgözlülük Endeksi makro düzeydeki duygu değişimlerini ve volatiliteyi izliyor. İkinci bileşen CoinGecko’nun oy oranı metriği, bireysel yatırımcıların kısa vadeli eğilimlerini yansıtıyor. Üçüncü katman ise bir kayan ölçekleme tabakası. Bu tabaka önceki iki göstergenin bir yıllık zaman penceresinde karşılaştırmalı olarak normalize edilmesini sağlıyor.

Bitcoin Bütünleşik Duyarlılık Endeksi

Endeks -100 ile +100 arasında ölçüm sağlıyor. Pozitif uç değerler coşku ve balonlaşma sinyali verirken, negatif üç değerler paniğe ve kapitülasyona işaret ediyor. Adler’in paylaştığı son grafikte endeks değeri -70 seviyesinin altına gerileyerek 2024 ve bu yılki stres bölgeleriyle aynı derinlikte yeni bir “Aşırı Korku” bölgesine girdi.

Bitcoin’de Çelişkili Döngü

Adler’e göre Bitcoin‘in fiyatı 100.000 dolar bandına yakın kalmasına rağmen yatırımcı davranışı tamamen savunma odaklı hale geldi. Analist, fon girişlerinin sınırlı, kısa vadeli işlem hacmi düşük ve genel piyasa likiditesinin gerilediğini not etti. Bu tablo rallilerin momentumunun azaldığı ve yatırımcıların olası düzeltmelere karşı koruma arayışına girdiği bir aşamaya işaret ediyor.

Önceki döngülerde benzer aşırı korku evreleri çoğunlukla uzun vadeli birikim dönemlerini tetiklemişti. Ancak mevcut tablo hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürdüğünü, risk iştahının ise hala dip seviyelerde kaldığını gösteriyor.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,40 düşüşle 110.890 dolardan işlem görüyor. Veriler en büyük kripto paranın fiyatının son 7 günde yüzde 9,01 düştüğünü gösteriyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
