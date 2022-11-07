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Son zamanlarda yaşadığı yüzde 45’lik yükselişle yatırımcılarının yüzünü güldüren altcoin ralliye devam edebilir. Kripto para yatırımcıları tüm piyasalar düşerken pozitif ayrışan alternatifleri araştırıyor. QNT bunlardan biriydi, DOGE boğa rallilerini anımsatan bir yükselişe imza attı ancak biz ikisinden de bahsetmeyeceğiz. Hangi kripto para 17 doları aşabilir?

Cosmos (ATOM)

Cosmos son iki haftada oldukça iyi bir performans sergiledi. Bitcoin 21.500 dolar seviyesindeki direnci aşamadığı için satış baskısı piyasanın genelinde hissedildi ve Cosmos (ATOM) da bir istisna değildi. Yazının yazıldığı tarihten önceki 36 saat içinde ATOM %10’a yakın kayıp yaşadı. USDT (Tether) Hakimiyeti, hafta sonu fiyatlardaki düşüşe yanıt olarak son iki günde yükselişe geçti. Ancak, grafiklerde ATOM yükseliş görünümünü korudu. USDT.D için %7’nin altı hedefti ve birçok analist bu bölgenin altındaki kapanışları yükseliş sinyali olarak değerlendiriyordu.

ATOM yazı hazırlandığı sırada 14,45 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi %29 oranında arttı. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1,03 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin hakimiyeti fiyattaki düşüşle 0,02 puan geriledi.

ATOM fiyatı BTC paritesinde tarihi kazanımlar elde etti. Aylarca istikrarlı biçimde büyüdü.

ATOM Fiyat Analizi

ATOM son dönemdeki kazançlarının bir kısmını geri veriyor, boğalar yükselişin devamını görecek mi? İki saatlik grafik, piyasa yapısının daha düşük zaman diliminde düşüş eğilimine döndüğünü gösterdi. Bir dizi Fibonacci geri çekilme seviyesi (sarı) 13 dolardan 15,8 dolara olan hareket temel alınarak çizilmiştir. 61,8’lik geri çekilme seviyesi 14 dolar seviyesindeydi. RSI kısa vadede düşüş eğilimi göstermek için nötr 50’nin altına düştü. Yine de OBV son birkaç gün içinde kayda değer bir miktarda düşmedi. Bu durum, 14,4 dolar düşüşünün bir trend değişimi olmadığını gösteriyor.

ATOM yeniden yönünü yukarı çevirebilirse 16,6 dolar seviyesine ulaşabilir. Momentumun artması halinde 17 dolar bölgesinin de ziyaret edilmesi bekleniyor. Vadeli işlem piyasası katılımcıları yükseliş pozisyonunda kalmaya devam etti. Ayrıca, teknik göstergeler kısa vadeli gerilemenin bir alım fırsatı olabileceğine işaret ediyor. Yine de Bitcoin’in ani düşüşler yaşaması fiyatın hızla yukarıda belirtilen destek bölgesini kaybetmesine neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.