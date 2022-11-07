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  •   Yorumlarıyla Dikkat Çeken Analist Bu 3 Altcoin İçin Tahminini Yaptı!

Yorumlarıyla Dikkat Çeken Analist Bu 3 Altcoin İçin Tahminini Yaptı!

Ünlü Analist Rekt yaptığı son tahminlerle birlikte üç altcoin için fikirlerini ortaya koydu. Fiyat tahminleri ise dikkat çekti.
21:00
7 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen bir kripto stratejisti, Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) dahil olmak üzere üç altcoin için nelerin beklediğini özetledi. Popüler kripto analisti Rekt, 329.200 Twitter takipçisine Ethereum’un 1.448 dolarlık desteğin üzerinde kaldığı sürece uzun süreli rallilere hazır olduğunu söyledi.

Ethereum İçin Kritik Nokta Korunmalı

ETH’nin yeniden testi, mükemmel bir düşüş ve siyah trend çizgisinden toparlanmanın ardından şimdiye kadar başarılı oldu. ETH bu yüksek seviyeleri korumaya devam ettiği sürece, kırılmayı teyit edebilmeli ve 1.700-1.880 dolar yükseklerine (turuncu) meydan okuyabilmeli.

Bu yazının yazıldığı sırada ETH, son 24 saatte %3,29 düşüşle 1.555 dolardan işlem görüyor. Sırada blok zinciri ölçeklendirme çözümü Polygon var. Rekt’e göre, MATIC’in geçen hafta %50’nin üzerinde yaptığı yükselişin ardından kısa bir düzeltme dönemine tanık olmasını beklenilebilir.

Matic ve Band İçin Büyük Yükseliş Beklentisi

MATIC, kırılmadan bu yana %54 artarak 1,32 dolar seviyesine yükseldi. Mavinin üzerinde bir haftalık kapanış, MATIC’i yeniden test denemesi için maviyle belirtilen bölgeye kısa vadeli bir düşüş için hazırlayabilir. Yeniden test başarılı olursa, MATIC siyah zirveleri bir kez daha ziyaret edebilir.

Analistin grafiğine bakıldığında, Rekt’in MATIC için bir sonraki yükselişini 1,32 dolar civarına kadar sürdürebilmeden önce 1,07 dolar seviyesine doğru bir düşüş öngördüğü görülüyor.

Bu yazının yazıldığı sırada MATIC 1,17 dolardan işlem görüyor ve gün içinde yatay seyrediyor. Yatırımcının radarındaki bir diğer coin ise akıllı sözleşmeleri gerçek dünya verileriyle ilişkilendirmeyi amaçlayan bir ağ olan Band Protocol (BAND). Rekt’e göre, BAND’ın geçen hafta yaklaşık %232’lik inanılmaz rallisi, altcoin 2,70 dolarlık direnci desteğe dönüştüremezse olumsuz etkilenebilir.

BAND birleşik direncin altında kalırsa (kırmızı kutu ve siyah bölge) trendin yukarı yönde devam etme şansı azalabilir. Daha yükseğe çıkmak için bu alanı desteğe dönüştürmesi gerekiyor. Aksi takdirde, sırada 1,80 dolara doğru bir düşüş olabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada BAND, gün içinde %9,41’lik bir düşüşle 2,53 dolar değerindeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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