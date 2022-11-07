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Son Dakika: Rusya’dan Büyük Kripto Para Hamlesi! Entegrasyon Yolda!

Rusya Merkez Bankası (CBR) kripto para ekosistemiyle alakalı köklü değişikliğe hazırlanıyor! Yaşanan gelişme fiyatlamada etki edecek mi?
23:25
7 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Rusya Merkez Bankası (CBR) yaptığı yeni bir açıklamada, kripto para birimlerini yerel finansal sisteme entegre etmek için çalıştıklarını duyurdu.

Kripto Paralara Finansal Entegrasyon

Rusya Merkez Bankası bugün kripto para birimleri hakkında yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre Rusya, kripto para birimlerini finansal sistemlere entegre etmeye odaklanıyor. Ayrıca rapor, dünya çapındaki kripto para düzenleme tartışmalarındaki benzer konulardan olan güven, kripto para ihracının uygun şekilde vergilendirilmesi ve düzenlenmesini içeriyor. Bununla birlikte CBR’nin yayınladığı raporda, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi kripto para politikalarının ana odağı olma eğiliminde olan kara para aklama düzenlemelerinden bahsedilmiyor.

“Dolardan Kaçış”

Kripto para ekosisteminin Rusya’daki rolü ve özellikle merkez bankasının kripto para teknolojisine artan ilgisi, ülkenin doğal kaynaklarından para kazanmaya ve yaptırımlar için güçlü bir araç olan ve küresel olarak kabul gören para birimi olmaya devam eden ABD dolarından uzaklaşmaya çalışmasıyla ortaya çıktığı iddia ediliyor. Ayrıca Rusya Merkez Bankası bugünkü raporla ilgili resmi Telegram hesabında, “iç pazarı dost ülkelerden yabancı ihraççılara açmaya” yönelik çalışmalarda yürütüldüğünü paylaştı.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda yaptığı başka bir açıklamada, uluslararası ödemeler için kullanılabilecek bir kripto para birimi olarak dijital ruble kullanacağını ve gelecek yılın başlarında “pilot işlemleri” gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu. Konu hakkında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verilmişti:

Oldukça hızlı bir şekilde bir prototip oluşturduk… Şimdi bankalarla testler yapıyoruz ve gelecek yıl kademeli olarak pilot işlemlere başlayacağız.

Ancak Rusya kripto para alanına olan büyük ilgisine rağmen geçtiğimiz aylarda, ekosistemde büyük rol üstlenen bir kripto para borsası olan OKX’i yasaklamıştı. Yaşanan çelişkili durumların yayınlanan raporun ardından önümüzdeki günlerde netliğe kavuşulacağı iddia ediliyor.

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