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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 1,2 milyar dolarlık opsiyon vadesi bugün doluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⏰ $BTC’de 1,2 milyar dolarlık opsiyonun vadesi 17 Temmuz'da (bugün) doluyor.
  • 📊 Bitcoin için maksimum zarar fiyatı 63 bin dolar seviyesinde bulunuyor.
  • ⚠️ Ethereum'un put call oranı bu hafta 1,61 seviyesine yükseldi.
  • 📉 Dalgalanmanın azalmasıyla toplam açık pozisyon miktarı geriledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin ve Ethereum opsiyon piyasalarında 17 Temmuz vadeli sözleşmeler bugün doluyor. Yaklaşık 1,2 milyar dolar büyüklüğündeki Bitcoin opsiyonları vade sonuna ulaşırken Ethereum tarafında satım yönlü pozisyonların ağırlığı son bir aydır devam etti.

İçindekiler
1 Bitcoin opsiyonlarında kritik seviyeler öne çıktı
2 Ethereum piyasasında temkinli görünüm sürüyor

Bitcoin opsiyonlarında kritik seviyeler öne çıktı

Greeks Live verilerine göre 19 bin Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi bugün dolacak. Sözleşmelerin toplam itibari değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar olurken put call oranı 0,9 seviyesinde hesaplandı. Maksimum zarar fiyatı ise 63 bin dolar olarak belirlendi.

Mini sözlük: Put call oranı, satım ve alım opsiyonlarının birbirine göre ağırlığını gösterir. Maksimum zarar fiyatı ise vade sonunda opsiyon alıcılarının toplam kaybının en yüksek olduğu seviyeyi ifade eder.

Ethereum piyasasında ise vadesi dolacak sözleşme sayısı 123 bine ulaştı. Yaklaşık 230 milyon dolarlık değere sahip bu sözleşmelerde put call oranı 1,61, maksimum zarar fiyatı ise 1.800 dolar oldu.

VarlıkSözleşme sayısıPut call oranıMaksimum zarar fiyatıİtibari değer
Bitcoin19 bin0,963 bin dolar1,2 milyar dolar
Ethereum123 bin1,611.800 dolar230 milyon dolar

En büyük kripto para, bir aydan uzun süredir 60 bin ile 65 bin dolar arasındaki bölgede hareket ediyor. ABD hisse piyasalarında SpaceX bağlantılı şirketler ile bellek çipi sektöründeki dalgalanma yükselse de kripto para piyasası üzerindeki etki sınırlı kaldı. Bu hafta vadesi dolacak sözleşmeler, toplam opsiyon büyüklüğünün yaklaşık yüzde 5’ini oluşturdu.

Piyasadaki dalgalanmanın azalması ve kısa vadeli işlem imkanlarının daralmasıyla toplam açık pozisyon miktarı da geriledi. Bitcoin opsiyonlarındaki gama yoğunluğu ağırlıklı olarak 64 bin ve 70 bin dolar seviyelerinde toplandı.

Ethereum piyasasında temkinli görünüm sürüyor

Ethereum opsiyonlarındaki yoğunluk 1.825 ile 2 bin dolar arasına daha geniş biçimde dağıldı. Bazı yatırımcılar olası bir toparlanmaya yönelik pozisyon almak amacıyla mevcut fiyatın bir miktar üzerindeki opsiyonlara yöneldi.

Kısa vadeli yükseliş beklentisine dayanan bu alım opsiyonu stratejileri son işlemlerin önemli bölümünü oluşturuyor. Büyük ölçekli alım opsiyonu işlemleri de piyasa faaliyetleri içindeki yüksek payını korudu.

Ethereum’da put call oranı bir aydır 1’in üzerinde kalırken bu hafta 1,61 seviyesine yükseldi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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