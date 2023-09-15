15 Eylül 2022 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen The Merge güncellemesiyle İş Kanıtı (PoW) konsensüs mekanizmasından Hisse Kanıtı (PoS) konsensüs mekanizmasına geçen Ethereum‘un (ETH) arzı yıllıklandırılmış yüzde cinsinden düşerek deflasyonist bir varlığa dönüştüğüne işaret ediyor. ETH’nin fiyatı The Merge güncellemesi sonrası neredeyse değişmeden kalsa da EIP-4844 güncellemesi ile fiyat fırlayabilir.

ETH Arzı Yıllıklandırılmış Yüzde Cinsinden 0,249 Azaldı

Ethereum, 15 Eylül 2022 tarihinde en büyük akıllı sözleşme Blockchain’ini İş Kanıtı (PoW) konsensüs mekanizmasından Hisse Kanıtı (PoS) konsensüs mekanizmasına dönüştüren önemli bir güncelleme olan The Merge’ü uygulamasıyla birçok şey temelden değişti.

Ethereum analiz platformu ultrason.money’in verilerine göre, o zamandan bu yana 680 bin 455 ETH basıldı ve 980 bin 377 ETH yakılarak dolaşımdan çıkarılmasıyla net ETH arzı 299 bin 922 ETH azaldı. Diğer bir deyişle ETH’nin arzı yıllıklandırılmış yüzde cinsinden 0,249 azaldı. Ethereum Blockchain’i bir İş Kanıtı konsensüs mekanizması olarak çalışmaya devam etseydi net arz 3.8 milyon ETH fazla veya yıllıklandırılmış yüzde cinsinden yüzde 3 oranında artmış olacaktı.

PoS konsensüs mekanizması, piyasa katılımcılarının ödül coin karşılığında işlemleri doğrulamak için minimum sayıda ETH tutmasını gerektirmektedir. Önceki PoW konsensüs mekanizmasında madenciler ödül karşılığında işlemleri Blockchain’e kaydetmek için hesaplama problemlerini çözmeleri gerekiyordu. PoS’a geçiş, piyasadan önemli miktardaki madenci arzının ortadan kalkmasına neden oldu. Daha da önemlisi, PoS konsensüs mekanizması kullanıcılar tarafından ödenen işlem ücretlerinin bir kısmını da yakıyor. Doğrulayıcılar, doğrulayıcıları işlemlere öncelik vermeye ikna etmek için kullanıcıların tabana eklediği öncelik ücretini veya üst ücreti alıyorlar. Bu arada taban ücreti yakılarak eterin dolaşımdan çıkması sağlanır.

Güncelleme, Ethereum’u beklendiği gibi daha çevre dostu hale getirirken en büyük altcoin ETH’yi deflasyonist bir para birimine dönüştürdü. Yine de güncelde bin 630 dolar olan ETH’nin fiyatı The Merge’den bu yana büyük ölçüde değişmeden sabit kaldı. Bu da güncellemenin Ethereum’un piyasa değerlemelerini artırmada başarısız olduğu anlamına geliyor. Bitcoin ise son 12 ayda yüzde 30’un üzerinde yükseldi.

EIP-4844 Güncellemesiyle Fiyat Fırlayabilir

Matrixport araştırma ve strateji başkanı Markus Thielen geçen hafta müşterilere yazdığı notta gas ücretlerinin düşmesinin ETH’nin fiyatını yükseltebilecek bir katalizör olarak nitelendirerek “Ağustos 2022’de Ethereum Vakfı, Paris’teki yaklaşan güncellemenin gas ücretlerini azaltmayacağı konusunda kullanıcıları uyardı. Daha sonra fiyatlar düştü ve Ethereum, Bitcoin’den düşük performans göstermeye mahkum oldu. Ancak bu aynı zamanda ETH yatırımcıları için bir sonraki potansiyel katalizörün, yani daha düşük gas (işlem) ücretlerinin sinyalini verdi. İŞlem ücretlerinin azaltılması artık EIP-4844 adı verilen bir sonraki güncellemenin çözmeye çalıştığı kritik eksik yapı taşı gibi görünüyor.” dedi.

Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP)-4844 veya “proto-danksharding”in veri için bloblar ekleyerek işlem ücretlerini düşürmesi ve işlem verimini artırması bekleniyor. Bu bloblar, bloklar gibi büyük miktarda veri içerir ancak bloklar gibi Ethereum sanal makinesinde sonsuza kadar saklanmaz. Bu, Ethereum Blockchain’inin verileri verimli ve ucuz bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor.

Thielen, “Ethereum ‘aşağıda’yken kesinlikle ‘dışarıda’ değil ve ETH yatırımcıları EIP-4844 güncellemesini çevreleyen olumlu haber akışını yavaş yavaş takip etmeli. Ancak ‘risk altında’ olan pek çok şey var; eğer bu güncelleme başka bir minimal gelişme olarak görülürse o zaman Ethereum’un düzlüğe çıkması beklenemez.” dedi. Thielen ayrıca Ethereum’un aylık işlemlerinin The Merge’den bu yana 28 milyondan 32 milyona çıktığını da ekledi.