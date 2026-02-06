Kripto Piyasasında Düşüşe Rağmen HYPE ve CC Tokenları Yatırımcıların Odağında

Kripto para piyasasında son haftalarda yaşanan genel düşüşe rağmen bazı altcoinler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin’in fiyatında yaşanan önemli gerilemenin ardından Ethereum ve Solana gibi büyük kripto paralarda da benzer şekilde değer kayıpları görüldü. Ancak piyasa genelindeki bu olumsuz gidişata karşın, birkaç belirli tokenın pozitif fiyat performansı sergilediği ve özellikle kurumsal yatırımcıların bu alımlara yöneldiği aktarılıyor.

Hyperliquid’in HYPE Tokenı Öne Çıkıyor

Hyperliquid platformunun yerel tokenı HYPE, son iki haftada yaklaşık yüzde 50 oranında değer artışı yaşayarak dikkat çekiyor. Platform, kripto türev işlemlerine odaklanıyor ve HYPE tokenının yükselişinin arkasında artan işlem hacmi olduğuna işaret ediliyor. Hyperliquid üzerinde yapılan tüm işlemlerde alınan komisyonların HYPE ile ödenmesi, tokena olan talebi doğrudan artırıyor.

Platformda, özellikle küresel gümüş işlemlerinin kısa süre önce listelenerek önemli işlem hacmine ulaşması, HYPE’ın değer kazanmasına katkı sundu. Ayrıca, bazı büyük varlık yöneticilerinin projeye yönelik borsa yatırım fonu başvurularını değerlendirmesi, kurumsal ilginin artmasına ve olumlu beklentilerin oluşmasına neden oluyor.

Bir diğer önemli gelişme ise platformun güncellenen marj paylaşımı sistemi. Bu sistem sayesinde kullanıcıların pozisyonlarını daha etkin şekilde hedge edebilmesinin, işlem verimliliğini artırdığı belirtiliyor.

Platformun yeni marj paylaşımı özelliğiyle işlem hacmi ve açık pozisyonlar gözle görülür şekilde artış gösterdi.

Buna paralel olarak, günlük platform gelirlerinin güçlendiği ve HYPE tokenının piyasadaki genel negatif eğilime karşın talep gördüğü vurgulanıyor.

Canton’un CC Tokenı ve Kurumsal Katılım

Öne çıkan bir diğer token ise Canton ağının CC tokenı oldu. Son haftalarda yüzde 30’un üzerinde bir değer artışı gösteren CC, yeni zirvelerini gördü.

Kurumsal finans kuruluşlarına yönelik geliştirilen Canton ağı, özellikle büyük bankalar ve finansal altyapı sağlayıcılarının ilgisini çekiyor. Platform, devlet tahvilleri gibi finansal varlıkların dijitalleştirilmesi projelerinde de tercih ediliyor.

Platformun token yakım mekanizmasının, işlem gören CC miktarını düzenli olarak azalttığı ve bunun fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Kurumsal kullanıcılar, ağ üzerindeki işlemler sırasında her seferinde CC tokenı yakmak zorunda kalıyor. Bu durum zamanla dolaşımdaki arzı azaltarak fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Her gün on binlerce işlemin gerçekleşmesiyle birlikte, CC tokenına olan talebin güçlendiği aktarılıyor.