Bitcoin’de Korku Alarmı: 60 Bin Dolardan 70 Bin Dolar Umuduna

Bitcoin piyasası, Şubat ayının ilk haftasında yaşanan sert satış dalgasının ardından güçlü bir toparlanma sinyali vererek yeniden yatırımcıların gündemine oturdu. Kripto analiz şirketi Santiment’in paylaştığı verilere göre, sosyal medyada artan korku söylemleri kısa vadeli bir fiyat sıçramasının önünü açtı. Gün içinde 60 bin dolar seviyesine kadar gerileyen BTC, ardından 65 bin dolara doğru toparlanarak dikkat çekici bir geri dönüş sergiledi. Piyasadaki belirsizlik sürerken, bazı yatırımcılar 70 bin dolar hedefini yeniden masaya yatırdı.

Sosyal Medya Korkusu ve Kısa Vadeli Toparlanma

6 Şubat tarihinde Santiment tarafından paylaşılan analizlerde, Bitcoin fiyatı 60 bin dolara düştükten sonra sosyal medyada “daha da düşecek” ve “60 binin altı görülecek” gibi ifadelerin hızla arttığı vurgulandı. Şirket, geçmiş dönem verilerinde benzer söylemlerin genellikle kısa vadeli fiyat sıçramalarına eşlik ettiğini hatırlattı. Nitekim BTC, sert satışın ardından 65 bin dolar bandına yükselerek beklentileri kısmen doğruladı.

The Kobeissi Letter tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu düşüş Bitcoin tarihinde günlük bazda ilk kez 10 bin doların üzerinde kayıp yaşanmasıyla dikkat çekti. Aynı süreçte yüksek hacimli kaldıraçlı bir pozisyonun tasfiye edilmesi, satış baskısını daha da artırdı. Santiment, perakende yatırımcıların önemli bölümünün piyasadan çekildiğini, bunun da kısa vadeli bir rahatlama rallisi için zemin oluşturabileceğini değerlendirdi.

Bazı piyasa gözlemcileri, yaşanan yükselişi “ölü kedi sıçraması” olarak nitelendirirken, diğerleri korku seviyesinin aşırı noktaya ulaştığını savundu. Analistler, bireysel yatırımcıların paniğe kapıldığı dönemlerin çoğu zaman geçici toparlanmalarla sonuçlandığını belirtiyor.

Türev Piyasalar, Likidasyonlar ve Uzun Vadeli Riskler

Zincir üstü ve türev piyasa verileri, fiyat artışına rağmen karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. DeFi yorumcusu Marvellous, büyük yatırımcıların net kısa pozisyon aldığını, buna karşılık bazı balinaların ve tanınmış isimlerin uzun pozisyon açtığını aktardı. Uzman, yaklaşık 2,2 milyar dolarlık long pozisyon tasfiyesinin ardından görülen yükselişin mekanik bir tepki olabileceğini savundu.

Vadeli işlem piyasasında açık pozisyon miktarının yüksek seviyelerde kalması ve fonlama oranlarının yatay seyretmesi, temkinli yaklaşımları güçlendirdi. Trader Sykodelic ise likidasyon haritasında kısa pozisyonların ağırlık kazandığını belirterek, yaklaşık 29 milyar dolarlık short pozisyona karşılık yalnızca 100 milyon dolarlık long pozisyon kaldığını öne sürdü. Bu dengesizlik, olası bir kısa sıkışmasının fiyatları yukarı taşıyabileceği yorumlarına yol açtı.

CryptoQuant analistleri, mevcut düşüş sürecinin 2022 ayı piyasasına kıyasla daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Şirketin verilerine göre, Bitcoin 365 günlük ortalamasının altına indikten sonraki 83 gün içinde yüzde 23 değer kaybetti. Aynı dönemde 2022 yılında kayıp yalnızca yüzde 6 seviyesindeydi. Santiment ise Bitcoin ve Ethereum’a yönelik yatırımcı algısının “son derece kötümser” noktaya ulaştığını, bunun kısa süreli rahatlama rallilerine zemin hazırlayabileceğini belirtti.