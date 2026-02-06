Marathon Digital, Bitcoin Fiyatındaki Düşüşle 1.318 BTC Taşıdı

Kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren Marathon Digital, son 10 saat içerisinde toplam değeri 86,9 milyon dolar olan 1.318 BTC transfer etti. Şirketten yapılan bu büyük ölçekli işlem, Bitcoin fiyatının 64 bin dolar seviyelerine gerilemesiyle aynı döneme denk geldi.

Transferlerin Detayları

Marathon Digital, başta ABD’de olmak üzere büyük ölçekli Bitcoin üreticilerinden biri olarak biliniyor. Aktarılan bilgilere göre şirket, 653,7 BTC’yi finansal hizmetler sunan Two Prime’a, yaklaşık 300 BTC’yi dijital varlık saklama hizmeti veren BitGo’ya ve 305 BTC’yi ise yeni bir cüzdan adresine yönlendirdi. İşlemler iki ana transfer ile gerçekleşirken, küçük meblağlar ek olarak yine Two Prime’a iletildi.

Söz konusu varlık transferlerinin ayrıntılarına göre, ilk olarak Two Prime’a yapılan işlemler tek seferde 42,01 milyon dolar seviyesine ulaşırken, birkaç dakika sonra yine aynı adrese yaklaşık 579 bin dolarlık bir gönderim daha oldu. BitGo ile bağlantılı cüzdana yapılan transferler ise yaklaşık 20,4 milyon dolar değerindeydi.

Marathon Digital’in, ardı ardına yaptığı bu transferlerin özellikle Bitcoin piyasasında yaşanan değer düşüşünün ardından gelmesi, sektörde dikkat çekti.

Bitcoin Madencileri Zorlu Dönemden Geçiyor

Son dönemde sert bir düşüş gösteren Bitcoin, 2024 Ekim ayından bu yana en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Fiyatların 63 bin dolar bandına inmesiyle, madenciler açısından kârlılık da önemli ölçüde azaldı.

Bitcoin ağındaki madencilikten elde edilen gelirler büyük oranda gerilerken, hash fiyat endeksi terahash başına yaklaşık 3 sent seviyelerine kadar düştü. Araştırmalara göre, madencilik zorluğunda önümüzdeki günlerde yüzde 13’ten fazla bir azalma bekleniyor ki bu oran, Çin’in 2021’de madenciliği yasaklamasından bu yana en büyük düşüşlerden biri olarak görülüyor.

Piyasa gelişmelerinin ardından, önde gelen Bitcoin madencilerinin hisselerinde de önemli gerilemeler yaşandı. Marathon Digital’in hisseleri yüzde 18’in üzerinde değer kaybederken, CleanSpark Inc ve Riot Platforms Inc’in paylarında da sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 14’ü aşan düşüşler izledi.

Şirket Hisseleri ve Ekonomik Faktörler

Marathon Digital hisseleri son beş günde yüzde 30’dan fazla, son bir ayda ise yüzde 34’e yakın değer kaybetti. Bu düşüşlerde sadece Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmanın değil, şirketin hisse hareketlerinin de etkili olduğu aktarıldı. 30 Ocak 2026’da, üst düzey yöneticilere ait 14.301 adet hisse 9,50 dolar seviyesinden, hisse bazlı ödemelerin vergilerinin karşılanması için elde tutuldu.

Şirkete yakın uzmanlar, yalnızca piyasadaki düşüşün değil, aynı zamanda ABD genelinde kış fırtınaları nedeniyle artan enerji maliyetleri ve bazı eyaletlerde yaşanan elektrik kesintilerinin de madencilik faaliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Özellikle enerji yoğun madencilik faaliyetlerinin merkezi olan Texas ve Tennessee’de kısa süreli yaşanan elektrik kesintilerinin de şirketlerin gelirlerinde etkili olduğu kaydedildi. Marathon Digital ve benzeri madenciler için son dönemde hem sektör hem de dışsal ekonomik etkenlerin birleşimiyle zorlukların arttığı gözleniyor.