Shiba Inu’da kısa vadeli düşüş sinyali güç kazandı

Shiba Inu’nun 4 saatlik grafiğinde ekim ayında ilk kez ölüm kesişimi oluştu. Bu yapıda 50 dönemlik hareketli ortalama, 200 dönemlik hareketli ortalamanın altına indi. Kısa vadeli teknik görünümde zayıflamaya işaret eden bu sinyal, son günlerde artan satış baskısıyla aynı döneme denk geldi.

Fiyat 3 gündür geriliyor

SHIB fiyatı üst üste üçüncü günde de gerileyerek 0.000005 doların altına indi. Ekim ayının başından bu yana saatlik, 2 saatlik ve 3 saatlik grafiklerde de benzer düşüş yönlü kesişimler görülmüştü. Bu tablo, varlığın yukarı yönlü ivmesini korumakta zorlandığını gösterdi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş yatırımcı kitlesine sahip bir meme coin olarak biliniyor. Son satış dalgasıyla birlikte token, kısa vadeli ortalamalarının altına sarktı ve bu durum negatif görünümü destekledi.

Shiba Inu’nun 4 saatlik grafiğinde 50 dönemlik ortalamanın 200 dönemlik ortalamanın altına inmesi, kısa vadede satış baskısının arttığına işaret ediyor.

ABD enflasyon verisi risk iştahını zayıflattı

Kripto para piyasasındaki geri çekilmede, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi etkili oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0.6 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.7’ye ulaştığını açıkladı. Verinin ardından piyasalarda riskli varlıklara yönelik iştah zayıfladı.

ABD Merkez Bankası yetkilileri eylülde üç yılı aşkın sürenin ardından ilk faiz artırımına gitmiş ve politika faizini yüzde 3.75 ile yüzde 4 aralığına taşımıştı. Piyasalarda ekim toplantısında faizin sabit bırakılması, aralık ayında ise yeni bir artış yapılması beklentisi öne çıktı.

Beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası piyasalarda satışlar hızlandı ve SHIB üzerindeki baskı da belirginleşti.

Kısa vadede hangi seviyeler izleniyor

SHIB son 24 saatte yüzde 3.88 düşerek 0.000005015 dolara geriledi. Son yedi gündeki kayıp ise yüzde 6.66 oldu. Bir haftadır süren satışlar, fiyatın önemli ortalamaların altına yerleşmesine yol açtı.

Satış baskısının sürmesi halinde 0.000004 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık yalnızca ölüm kesişimi daha derin bir düzeltmenin kesinleştiği anlamına gelmiyor. İşlem hacmi, fiyatın yakın desteklerde vereceği tepki ve alıcıların savunma gücü, görünümün değişip değişmeyeceğinde belirleyici olacak.

Alıcıların yeniden güç kazanması durumunda SHIB önce 0.000005 doların, ardından 0.000006 doların üzerine dönebilir. Aksi halde kısa vadeli düşüş sinyalleri ile günlük grafikte daha önce oluşan olumlu görünüm arasındaki çekişme nedeniyle fiyatın bir süre yatay bantta kalması da olasılıklar arasında yer alıyor.