SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da kısa vadeli düşüş sinyali güç kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’nun 4 saatlik grafiğinde ekimde ilk ölüm kesişimi oluştu.
  • 📉 Satış baskısı sürerken $SHIB son 24 saatte yüzde 3.88, son 7 günde yüzde 6.66 geriledi.
  • 🌍 ABD’de aylık enflasyon yüzde 0.6, yıllık enflasyon yüzde 3.7 gelince risk iştahı zayıfladı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu’nun 4 saatlik grafiğinde ekim ayında ilk kez ölüm kesişimi oluştu. Bu yapıda 50 dönemlik hareketli ortalama, 200 dönemlik hareketli ortalamanın altına indi. Kısa vadeli teknik görünümde zayıflamaya işaret eden bu sinyal, son günlerde artan satış baskısıyla aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Fiyat 3 gündür geriliyor
2 ABD enflasyon verisi risk iştahını zayıflattı
3 Kısa vadede hangi seviyeler izleniyor

Fiyat 3 gündür geriliyor

SHIB fiyatı üst üste üçüncü günde de gerileyerek 0.000005 doların altına indi. Ekim ayının başından bu yana saatlik, 2 saatlik ve 3 saatlik grafiklerde de benzer düşüş yönlü kesişimler görülmüştü. Bu tablo, varlığın yukarı yönlü ivmesini korumakta zorlandığını gösterdi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş yatırımcı kitlesine sahip bir meme coin olarak biliniyor. Son satış dalgasıyla birlikte token, kısa vadeli ortalamalarının altına sarktı ve bu durum negatif görünümü destekledi.

Shiba Inu’nun 4 saatlik grafiğinde 50 dönemlik ortalamanın 200 dönemlik ortalamanın altına inmesi, kısa vadede satış baskısının arttığına işaret ediyor.

ABD enflasyon verisi risk iştahını zayıflattı

Kripto para piyasasındaki geri çekilmede, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi etkili oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0.6 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.7’ye ulaştığını açıkladı. Verinin ardından piyasalarda riskli varlıklara yönelik iştah zayıfladı.

ABD Merkez Bankası yetkilileri eylülde üç yılı aşkın sürenin ardından ilk faiz artırımına gitmiş ve politika faizini yüzde 3.75 ile yüzde 4 aralığına taşımıştı. Piyasalarda ekim toplantısında faizin sabit bırakılması, aralık ayında ise yeni bir artış yapılması beklentisi öne çıktı.

Beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası piyasalarda satışlar hızlandı ve SHIB üzerindeki baskı da belirginleşti.

Kısa vadede hangi seviyeler izleniyor

SHIB son 24 saatte yüzde 3.88 düşerek 0.000005015 dolara geriledi. Son yedi gündeki kayıp ise yüzde 6.66 oldu. Bir haftadır süren satışlar, fiyatın önemli ortalamaların altına yerleşmesine yol açtı.

Satış baskısının sürmesi halinde 0.000004 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık yalnızca ölüm kesişimi daha derin bir düzeltmenin kesinleştiği anlamına gelmiyor. İşlem hacmi, fiyatın yakın desteklerde vereceği tepki ve alıcıların savunma gücü, görünümün değişip değişmeyeceğinde belirleyici olacak.

Alıcıların yeniden güç kazanması durumunda SHIB önce 0.000005 doların, ardından 0.000006 doların üzerine dönebilir. Aksi halde kısa vadeli düşüş sinyalleri ile günlük grafikte daha önce oluşan olumlu görünüm arasındaki çekişme nedeniyle fiyatın bir süre yatay bantta kalması da olasılıklar arasında yer alıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Inu 0,00000500 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor

Shiba Inu ve Dogecoin zayıf seyrini korurken Zcash test aşamasına girdi

Shiba Inu yakımları 24 saatte 192 bin SHIB ile sınırlı kaldı

Solana ve Stellar kritik eşiklerde yön arayışını sürdürüyor

Shiba Inu’da borsa çıkışları artarken satış baskısı zayıflıyor

Shiba Inu’da satış baskısı zayıflarken toparlanma sinyali güçlendi

Shibarium işlemleri bir günde %151 arttı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Altında 4.140 doların altı yükseliş senaryosunu zayıflatıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altında 4.140 doların altı yükseliş senaryosunu zayıflatıyor
ALTIN
Ethereum ETF’lerine 10 gün sonra yeniden net para girişi oldu
Ethereum (ETH)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?